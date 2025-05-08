肚瀉｜大便是腸道健康鏡子！醫傳授調整建議3至7天改善便秘腹瀉

便便是腸道健康的鏡子，但你知道嗎？在便便的世界裡也有一個世界級的標準！來自英國布里斯托大學於1997年制定的「布里斯托大便分類法」（Bristol Stool Chart），將人類的大便依據形狀與質地劃分7種類型。



台灣大腸直腸外科醫師陳威佑指出，透過觀察便便型態，可及早發現腸道健康警訊。

腸易激綜合症徵狀：（按圖了解👇👇👇）

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第1、2類型可能有便秘問題

第1類型的便便呈一顆顆硬球，很難排出；第2類型則是香腸狀，但表面凹凸不平。陳威佑說明，這兩類便便的共同特徵是質地乾燥、排便困難，每周排便次數少於3次。這通常與食物在腸道內停留時間過長有關，當水分被腸道反覆吸收，糞便就會變得愈來愈乾硬。

調整建議：纖維、水分、運動缺一不可

影響便秘的因素包括纖維攝取不足、水分不夠、運動量低、長期久坐或壓力影響腸道蠕動等。陳威佑建議，外食族每天至少要有一餐吃到青菜，可在自助餐時多夾一份燙青菜，或選擇含蔬菜的便當，增加膳食纖維攝取。此外，每天至少要喝到1200c.c.的水量，讓腸道中的水分充足。透過調整飲食、增加水分，大多數人約3～7天內便秘症狀就能改善。

▼改善腸胃問題穴位（按圖 👇👇👇）

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第3、4類型代表腸道健康理想

第3類型便便是香腸狀但表面凹凸，第4類型則像香腸或蛇，且表面很光滑。陳威佑表示，這兩類是理想狀態的便便，呈條狀、表面平滑，排便順暢無需用力；這代表腸道蠕動穩定，消化與排泄系統運作良好，食物在腸道內停留的時間適中。

陳威佑提醒，雖然第3、4類型屬於理想便便，平時的飲食習慣不需特別改變，但腸道健康仍會受到飲食、壓力、作息變化等因素影響。他建議平時適量攝取膳食纖維、維持良好水分攝取，有助於讓腸道持續保持在最佳狀態。

第5～7類型可能有腹瀉問題

第5類型便便是斷邊光滑的柔軟塊狀，較容易排出；第6類型是粗邊蓬鬆塊，呈糊狀；第7類型則是水狀，沒有固體塊。陳威佑提到，這3類型的共同特徵是排便次數一天超過3～6次，有時伴隨腹脹、腹部絞痛，顯示有腹瀉的可能。當食物在腸道內停留時間縮短，水分來不及被充分吸收，便便就會變得過軟、糊狀或水狀。

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調整建議：這樣吃3日紓緩腹瀉

引發腹瀉的因素包括高油脂食物、乳糖不耐症、酒精攝取過量、壓力、病毒感染等，會導致腸道蠕動加速，便便過快排出。陳威佑建議，腹瀉時不必完全禁食，要選擇清淡、易消化的食物，如白飯、稀飯搭配少量燙青菜、水煮蛋等。同時每小時喝200～300c.c.的溫開水，或喝溫水1：1稀釋運動飲料，補充水分與電解質。一般而言，飲食不當或短暫壓力引起的腹瀉，通常1～3天內會自然緩解；若是細菌或病毒感染，可能會持續3～7天。

陳威佑強調，便便的型態藏著不少健康訊息，如果發現便便型態異常，不要忽視腸道發出的警訊；若便秘或腹瀉的情形超過2周仍未改善，建議進一步檢查，才能及早發現問題並加以改善，維護腸道健康。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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