腸易激｜腸躁症不一定腹瀉還會便秘？少吃4食物調適心情調整生活

一緊張就肚子痛、狂跑廁所拉肚子，是許多人對「腸躁症」的印象。但其實腸躁症不一定是以腹瀉症狀來表現，還有可能出現便秘等情形。



惱人的腸躁症有哪些症狀？又該如何治療呢？台灣振興醫院大腸直腸外科醫師黃任嫻一一解答。

什麼是腸躁症？有哪些症狀、分類？（按圖了解👇👇👇）

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「腸躁症」就有如腸道的躁鬱症，是一種慢性疾病，容易發生在年輕族群。台灣黃任嫻醫師表示，腸躁症主要是因為腸道荷爾蒙分泌失衡，導致腸道蠕動功能異常，引發腹痛、排便異常等現象，其診斷需符合一定的發作頻率，若1星期至少有1天排便狀況改變或腹痛，並持續3個月以上，就有可能是腸躁症。

而所謂的排便異常不只是腹瀉而已，還包含便秘，甚至有患者是便秘、腹瀉交替的情況。因此黃任嫻醫師說明，臨床上會依據患者的症狀，將腸躁症大致分為以下4種類型：

- 便秘型腸躁症：時常排便困難，每次上廁所都要花費很長時間，也不見得有所收穫。

- 腹瀉型腸躁症：常有突如其來的便意，幾乎每天如廁，但量少，而且經常是稀散的水便或糊便。

- 混合型腸躁症：便秘與腹瀉交替的類型，有些病人會有腹痛、腹脹的感覺。

- 絞痛型腸躁症：即沒有來由的腹痛，就算到醫院檢查，也查不出病因，但只要生活或工作壓力上升，症況就特別明顯。



腸易激綜合症徵狀：（按圖了解👇👇👇）

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腸躁症需少吃「這些」食物 並調適心情、調整生活

針對腸躁症，目前尚無特效藥物可以治療，台灣黃任嫻醫師表示，臨床上通常會由醫師評估後，根據患者的病徵，開立緩解症狀的藥物，如：有便秘症狀，可服用軟便藥劑；若是有脹氣的症狀，則會服用排除脹氣的藥物。

除了治療以外，醫師也會建議患者盡量少吃容易脹氣、發酵的食物，如：含有酒精、咖啡因的飲品，或是加工後的豆製品及奶類製品等。另外，也要從日常生活習慣等自我調適。

▼改善腸胃問題穴位（按圖 👇👇👇）

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台灣黃任嫻醫師提醒，由於部分病人腸道特別容易受壓力影響，長期承受壓力後，甚至造成腸躁症，建議此類病人應了解壓力的來源，調適心情並調整生活作息、培養運動習慣，才能幫助腸道荷爾蒙維持平衡，正常運作。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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