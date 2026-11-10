29歲男患濕疹20年流血滲液無法入睡　拆解3大發炎症狀與日常預防

濕疹（又稱異位性皮膚炎）是常見的慢性皮膚疾病，反覆發作且奇癢無比，嚴重的患者更需面對皮膚流血、流膿及嚴重失眠的折磨。據臨床統計，中重度患者約佔總病患數量的兩成至四成，對日常生活、工作及情緒造成極大打擊。



皮膚科專家指出，許多患者常因誤信偏方或未接受規範治療而延誤病情，事實上，只要在醫生指導下透過新一代口服標靶小分子藥物（如JAK抑制劑）或生物製劑等精準治療，配合持續保濕與正確護理，絕大部分中重度患者的病況均能獲得顯著改善，重拾正常生活。



濕疹（又稱異位性皮膚炎）是常見的慢性皮膚疾病，反覆發作且奇癢無比，嚴重的患者更需面對皮膚流血、流膿及嚴重失眠的折磨。（AI生成圖片）

29歲男患濕疹全身滲血劇癢

據台灣媒體《Heho健康》報道，當地29歲的何先生是與濕疹共處超過20年的患者，在大學畢業後的待業期間，其病情急速惡化，全身由面部至四肢出現嚴重發炎，皮膚不斷流血及滲液，夜間劇烈的搔癢感更令他無法入睡，長期處於極度疲憊狀態，幸接受標靶藥物治療後，紅腫與搔癢症狀迅速緩解。

29歲何先生是與濕疹共處超過20年的患者。在大學畢業後的待業期間，其病情急速惡化，全身由面部至四肢出現嚴重發炎，皮膚不斷流血及滲液。（AI生成圖片）

何先生以往每天需進行20次以上的全身保濕護理，如今已縮減至每日僅需數次於患處塗抹潤膚霜，終於能重獲自由，重拾打羽毛球及騎單車的樂趣。另一位年紀相若的病友周小姐亦有相似困境，她形容那種發作時的劇烈癢感「如蟻蝕骨」，全身脫屑與滲液讓她身心承受巨大壓力。

香港衞生署解析成因：遺傳環境與飲食過敏引致

根據香港特別行政區政府衞生署學生健康服務官方資料，濕疹是一種不具傳染性的皮膚疾病。其發病成因主要與遺傳因素、環境致敏原（如塵蟎、灰塵、羊毛、花粉、寵物毛髮與皮屑）以及致敏食物（如蛋類、海鮮、奶製品、牛肉、花生）密切相關。患者發病時，常見於面頰、唇邊、手腕、手肘彎曲位及身體皺褶部位，並可能伴隨鼻敏感或哮喘等其他過敏症狀。

患者發病時，常見於面頰、唇邊、手腕、手肘彎曲位及身體皺褶部位，並可能伴隨鼻敏感或哮喘等其他過敏症狀。（AI生成圖片）

三大常見症狀

濕疹主要包含以下三大臨床症狀：

1.皮膚乾燥與紅腫痕癢：患處皮膚呈乾燥、紅腫，並伴隨劇烈痕癢，甚至有水疱。

2.水疱破裂與出水結痂：水疱破裂後皮膚出現滲液（流水）現象，隨後結痂及脫屑。

3.皮膚變厚變粗：患處皮膚會變厚、變粗，皮膚上的紋理十分明顯。

濕疹的臨床症狀主要包含皮膚乾燥與紅腫痕癢、水疱破裂與出水結痂、皮膚變厚變粗三大常見症狀。（AI生成圖片）

日常三大預防

根據香港中文大學那打素護理學院發布的健康指引，預防濕疹及減輕病情的重點在於避免皮膚受刺激，主要預防手段如下：

1.皮膚護理與保濕：勤塗無香料潤膚膏（洗澡後尤佳），避免用過熱的水洗澡，需要時可用濕紗布敷患處鎖水。

2.環境與衣物防敏：穿著純棉透氣衣服，避開香水、酒精及清潔劑等刺激物，並保持家居清潔以減少塵蟎等致敏原。

預防濕疹及減輕病情的重點在於避免皮膚受刺激，主要預防手段有皮膚護理與保濕、環境與衣物防敏、生活與飲食調節。（AI生成圖片）

3.生活與飲食調節：均衡飲食且少吃加工添加物，每天補足水分，並保持心境平靜以減輕壓力對免疫系統的影響。