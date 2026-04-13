華仁坊│中醫兒童濕疹治療　標本兼治　告別類固醇

小朋友皮膚嬌嫩，稍有風吹草動就容易出現紅腫、痕癢、滲液等問題。兒童濕疹是香港常見兒童皮膚問題之一，反覆發作讓爸媽心痛不已。長期依賴類固醇藥膏雖能暫時止癢，但容易出現皮膚變薄、反彈加劇，甚至影響生長發育。華仁坊由註冊中醫主理，專注中醫濕疹辨證調理，從根源清熱祛濕、健脾固表、修復肌膚屏障，幫助小朋友安全告別類固醇，重拾健康光滑肌膚，成為爸媽安心首選。



兒童濕疹成因：為何總是反覆發作？

中醫認為兒童濕疹多因「濕熱蘊膚、脾虛失運」所致。常見濕疹原因包括：

• 先天稟賦不足，脾胃嬌嫩易生內濕

• 飲食不節（奶製品、甜食、發物）加重濕熱

• 外感風邪、塵蟎、潮濕環境刺激

• 免疫力偏低，皮膚屏障薄弱

常見類型有異位性皮膚炎（Atopic dermatitis，最常見「濕疹」）、脂溢性皮膚炎、激性接觸性皮膚炎等。病損多見於面頰、頭部、四肢屈側（如肘窩、膝窩），嚴重時全身漫性發作，伴隨劇烈痕癢，影響睡眠及生長。華仁坊註冊中醫師強調，若只表面止癢而不調理體質，濕疹便難以根治。

中醫兒童濕疹治療原理：溫和呵護幼嫩肌膚

華仁坊中醫兒童濕疹治療以「標本兼治」為核心，先透過四診合參精準辨證（風熱型、濕熱型、脾虛型等），再制定個人化方案。結合內服中藥（健脾化濕、清熱解毒）、針灸 / 電脈衝穴位療法（疏通經絡、祛濕清熱），以及外治（中藥浴、濕敷、特製膏藥），從根本調節濕熱平衡、強化肌膚屏障、提升免疫力。相較類固醇僅抑制炎症，中醫治療更溫和、安全，特別適合幼兒及兒童體質，無激素依賴，長期效果更持久。

針灸 / 電脈衝穴位療法六大治療濕疹好處

華仁坊中醫辨證調理兒童濕疹，帶來多重護膚益處：

• 緩解搔癢紅腫：快速止癢消炎，減少抓破及滲液

• 修復肌膚屏障：促進皮膚自我修復，重現細嫩光滑

• 根源調理體質：健脾化濕，從內改善濕疹原因

• 摒棄類固醇依賴：安全無副作用，告別反彈困擾

• 增強肌膚抵抗力：提升正氣，減少過敏反應

• 杜絕濕疹反覆復發：標本兼治，長期穩定肌膚

華仁坊中醫兒童濕疹治療流程：先診後治 安全專業

1. 註冊中醫診症：詳細問診、望舌診脈，精準辨證體質及濕疹類型，了解病史及飲食習慣。

2. 針灸 / 電脈衝穴位療法：針對曲池、血海、合谷等穴位，溫和刺激（兒童專用極細針或無痛電脈衝），疏通經絡、祛濕清熱。

3. 中藥內外調理：按需配方內服中藥（健脾清濕），配合外用中藥浴或膏藥，緩解痕癢、修護肌膚、調理體質減復發機會。

療程全程溫和，適合兒童至青少年，家長可全程陪伴。

中醫兒童濕疹治療常見問題

Q1：什麼年齡適合開始治療？ A1： 3歲以上即可安全進行，無論急性發作或慢性反覆型皆適合，註冊中醫師會按年齡及體質調整方案。 Q2：療程會痛嗎？有副作用嗎？ A2： 採用兒童專用溫和手法及極細針，過程幾乎無痛，全部使用純中藥，無類固醇副作用，安全可靠。 Q3：需要多少次療程見效？ A3： 急性發作最快3-5次明顯減輕痕癢紅腫，頑固型建議6-10次根源調理，療程後提供家居護理及飲食建議，減少復發。

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