濕疹並非長大就會好！ 皮膚科專科醫生評估病情嚴重看兩組因素

濕疹主要是一個皮膚屏障缺陷的問題，有部分病人小時候發病，長大後病情減輕，於是令人有「濕疹長大後就會冇事」的印象。皮膚科專科醫生王慶榮提醒，這情況未必代表「濕疹會自然痊愈」，「確實曾有研究指出，一些年輕時已開始病發的異位性濕疹病人，隨著年長有機會病情變得較輕，但不要忘記，很多時也和病人長大後比較注重健康管理，懂得自律和皮膚護理，避免接觸誘發濕疹的因素等有關，而未必是單純年長後就會改善。」

濕疹可藉藥物幫助改善，而病情的嚴重程度是選擇藥物的關鍵因素，那麼，如何界定濕疹是否屬於嚴重呢？

「首先有一個科學化方法，名為EASI Score，即濕疹面積和嚴重程度的指數，客觀地計算出一個分數。」王醫生表示，「但這並非一個硬性的科學標準，對於皮膚科醫生來說，如何界定患者是否嚴重還有一個很重要的因素，就是這個病如何影響病人的日常生活。例如不論表徵如何，但病人每晚睡眠都受嚴重影響，上學、上班都沒有足夠精神，這情況就需要額外加進評估內考慮，作為界定病情的指標。」

至於用藥方面，病情未算嚴重的個案一般會先建議外用藥膏，而塗藥膏之餘必須做一件事，「濕疹始終是皮膚屏障問題，皮膚保持濕潤的能力較差一點，所以我們鼓勵無論任何嚴重程度的濕疹，都要定期塗抹低敏的潤膚膏作為皮膚保養。若有輕微病發，足夠的保濕已有助紓緩痕癢的情況。」王慶榮醫生說。

若單靠潤膚膏未能足夠紓緩紅疹或痕癢的話，外用的藥膏包括外用的類固醇，多年來都是第一線使用的藥物，王醫生強調外用類固醇在醫生指導下使用，是一個安全有效控制濕疹的方法，當然皮膚嬌嫩的部位例如面部的摺位等有時需要避免使用類固醇，現時也有非類固醇藥膏可用於這些部位，也有不錯的控制濕疹效果。

香港已開始入夏，在夏天想減少濕疹發作問題，以下幾件事不可忽略：

1. 穿通爽衣物。



2. 出汗後要盡快用毛巾印乾。



3. 替皮膚做好保濕，不要讓皮膚太乾燥。



4. 避開致敏原，例如環境中的塵蟎，以及會引起個別病人過敏的食物。

