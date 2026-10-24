子宮內膜癌年輕化10年倍升！32歲新婚婦月經亂確診　附症狀與預防

全球婦科癌症發病結構出現明顯變化，過去常見於停經後婦女的子宮內膜癌，近年呈現急劇年輕化且發病率顯著上升的趨勢。數據顯示，子宮體癌（其中近九成為子宮內膜癌）在香港的年發病個案於過去十多年間增加近一倍，更早已超越子宮頸癌，躍居香港女性十大癌症第四位，成為對女性威脅極大的婦科惡性腫瘤。



醫學數據揭示，體重過重或肥胖是誘發此癌症的首要危險因子，肥胖女性罹患子宮內膜癌的風險較體重正常者大增62%。由於脂肪組織會分泌過多雌激素，長期刺激子宮內膜異常增生，加上胰島素抗性與慢性發炎反應，大大削弱了人體清除癌細胞的能力。



全球婦科癌症發病結構出現明顯變化，過去常見於停經後婦女的子宮內膜癌，近年呈現急劇年輕化且發病率顯著上升的趨勢。（AI生成圖片）

32歲女月經不規律 檢查竟確診子宮內膜癌

據台灣媒體《康健雜誌》報道，當地一名32歲的新婚女性，身高161厘米、體重90公斤，近年月經長期不規律，斷斷續續出血，每次經期皆拖延7至8天，經期乾淨（經血停止）不到兩週又再度出血。原本打算備孕而前往婦產科檢查，經組織化驗後竟確診為子宮內膜癌。此類案例反映出許多年輕女性對月經紊亂習以為常，因而忽視了早期症狀。

一名32歲女性，近年月經長期不規律，出血斷斷續續，每次經期皆拖延7至8天，經期乾淨不到兩週又再度出血。原本打算備孕而前往婦產科檢查，竟確診為子宮內膜癌。（AI生成圖片）

什麼是子宮內膜癌？

根據香港癌症基金會的臨床病理指引，子宮體主要由內層的「子宮內膜」與外層的肌肉層組成；臨床上所有子宮體惡性腫瘤中，有近九成皆源自子宮內膜腺體細胞，因此醫學上通稱為「子宮內膜癌」。台灣衛生福利部國民健康署的流行病學數據亦指出，子宮內膜癌已躍升為現代女性最常見的生殖器官癌症之一。

子宮體主要由內層的「子宮內膜」與外層的肌肉層組成；臨床上所有子宮體惡性腫瘤中，有近九成皆源自子宮內膜腺體細胞，因此醫學上通稱為「子宮內膜癌」。（AI生成圖片）

子宮內膜癌早期與晚期症狀一覽

據香港大學李嘉誠醫學院SUPPORT+家支援平台的病理資料顯示，子宮內膜癌在早晚期呈現不同的臨床警號，若及早求醫，大多數患者皆屬於早期：

早期症狀：

1.停經前女性：陰道異常出血、經血過多、經期長而頻密（如經期延長滴滴答答拖延多天，或月經乾淨（出血停止）不足兩週又再度出血）。

2.停經後女性：突然再次出血，或陰道出現異常分泌物。

子宮內膜癌在早晚期呈現不同的臨床警號，例如陰道異常出血、經血過多、經期長而頻密、突然再次出血，或陰道出現異常分泌物。（AI生成圖片）

後期症狀：

1.下腹痛或腹脹。

2.性交或小便時盆腔疼痛。

3.大便習慣改變（例如：便秘）。

4.持續性陰道出血、體重無故下降以及呼吸困難。

子宮內膜癌後期症狀有下腹痛或腹脹、性交或小便時盆腔疼痛、大便習慣改變、持續性陰道出血、體重無故下降以及呼吸困難等。（AI生成圖片）

如何有效預防子宮內膜癌？

根據香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院婦產科學系臨床教授謝嘉瑜醫生刊登的專欄文章，預防子宮內膜癌的手段如下：

1.改善生活習慣：多做運動，少吃高糖及油膩食物（因最常見的子宮內膜癌與肥胖密切相關）。

2.控制慢性疾病：積極控制糖尿病、高血壓及高膽固醇。

3.荷爾蒙療法：多囊卵巢症患者可透過荷爾蒙療法，降低子宮內膜增生及患癌風險。

改善生活習慣、控制慢性疾病、荷爾蒙療法、高風險群組定期監察、預防性子宮切除手術可有效預防子宮內膜癌。（AI生成圖片）

4.高風險群組定期監察：高風險婦女（如林奇氏綜合症等有家族遺傳史的患者）應定期進行子宮內膜組織抽取，以監察狀況並及早診斷。

5.預防性子宮切除手術：林奇氏綜合症（Lynch syndrome）患者可在完成生育計劃或40歲後（甚至更早），進行全子宮切除，此為最徹底的預防方法。