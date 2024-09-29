子宮內膜癌｜停經後異常出血要小心！戒掉1習慣、多吃5種魚降風險

子宮內膜癌是一種好發於更年期婦女的疾病，明明經期已若有似無，卻有時無預警來個量大的，常被誤認為停經前的亂經而延誤治療。



日前台灣民進黨籍48歲台北市議員許家蓓（18日）上午驚傳因罹患此癌過逝的消息，再度引發關注。醫師表示，如果早發現早治療，預後其實都還不錯。

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台灣翰鳴堂中醫診所主治醫師周宗翰特別提醒停經後的婦女，有出現異常出血症狀時，要特別警覺是否子宮內膜發炎上身的風險。常見案例都是初期發炎症狀沒有好好治療，才會慢慢癌化。平日保健一定要戒掉1飲食偏好，常吃富含Omega-3的魚。

子宮內膜癌好發於55至69歲之間的婦女

周宗翰指出，子宮內膜癌好發於55至69歲之間的婦女，停經後若有陰道出血的症狀，大約有5～10%的機率為子宮內膜癌。當進入停經期，若荷爾蒙分泌失去平衡，讓子宮內膜持續處於增殖狀態，就可能產生病變，形成子宮內膜癌。尤其年紀較大的婦女罹患子宮內膜癌，較容易惡化，預後也較差。

而子宮內膜癌的高危險因子包括肥胖、從未生育過的婦女、較晚停經、及初經來得早的婦女，而常態性喜歡食用紅肉或脂肪的食物、糖尿病、高血壓、荷爾蒙補充、或特殊藥物的使用者等，都是高風險族群。

避開高溫烹調油脂 預防子宮內膜癌

周宗翰表示，要預防子宮內膜癌，首先要避開高溫烹調油脂。油脂經高溫長時間加熱後，容易變質氧化成自由基和致癌物，而油脂又是人體製造荷爾蒙的材料，荷爾蒙穩定性不佳。

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少吃會上火的食物 避免子宮內膜發炎

又酥又香的食物，很難讓人拒絕，但，周宗翰表示，為了健康，一定要跳過。平時應盡量少吃會上火的食物，如經高溫烘炒過食物就是易上火，引發體內較弱的組織細胞發炎。

選吃三文魚、藍鰭吞拿魚、鯖魚、秋刀魚、烏魚 可降罹癌風險

選擇好的油脂，會是較好的策略。周宗翰說，如富含Omega-3脂肪酸的魚類，包括三文魚、藍鰭吞拿魚、鯖魚、秋刀魚、烏魚等。而Omega-6油脂大都來自於蔬菜種子油，如葡萄籽油等。烹調方式應採蒸、煮、涮等方式，才不會破壞好的油脂，進而降低罹患子宮內膜癌的風險。

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益母草香附暖宮茶 穩定子宮內膜

周宗翰分享1道食療養生茶飲──「益母草香附暖宮茶」，材料如下：

- 桂枝2錢。

- 茯苓3錢。

- 肉桂2錢。

- 益母草3錢。



做法

1. 將所有藥材投入鍋中，加入2000cc的水。

2. 用大火煮沸益後，轉小火，再煮5分鐘左右，熄火，燜約10分鐘。



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