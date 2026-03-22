女性健康｜停經後異常出血恐是子宮內膜癌　出現這些症狀盡快就醫

根據台灣國健署癌症登記報告資料顯示，2021年新診斷出子宮體癌個案3,181名，其中，子宮內膜癌占92.61%，為台灣女性癌症發生率第5位；而2023年子宮體癌死亡人數為535人，為台灣女性癌症死因第10位。



子宮內膜癌是什麼？發生於子宮的癌症可以分為子宮體癌和子宮頸癌，而子宮內膜癌是子宮體癌中最常見的一種癌症類型，每年新診斷子宮體癌個案中有超過9成以上為子宮內膜癌。

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子宮內膜癌好發族群、危險因子

子宮內膜癌好發於50〜70歲女性，且多數為停經後婦女，2021年新發個案中，50歲以上女性即占73.5%。以2021年癌症登記資料來看，診斷出子宮體癌時有71.9%的個案都處於第0期或第1期之預後較佳的癌症發展初期。

子宮內膜癌與遺傳和體質有關，其中肥胖為罹患子宮內膜癌重要因素。澳洲有超過25%的子宮內膜癌病例是由肥胖所造成，美國則是高達57%的病例歸因於肥胖。BMI大於30者，罹患子宮內膜癌的風險更是BMI正常者的2到10倍。

子宮內膜癌風險因子，包括：

1. 長期月經異常的病史

2. 曾被診斷罹患有多囊性卵巢症候群者

3. 停經後肥胖

4. 有婦科癌症家族病史

5. 服用僅含雌激素或其類似物成分的藥物或補充劑

6. 罹患糖尿病等因素



無有效篩檢工具，注意異常出血

目前尚無國際科學實證有效篩檢子宮內膜癌的工具。可提早知道是否罹患，因隨時注意常見症狀包括停經後出血、經期不規則、經血變多、持續性陰道出血或紅色分泌物，貧血、倦怠，下腹疼痛等，如有上述症狀應儘速就醫。

前台灣國健署署長吳昭軍提醒，婦女及時警覺自身健康異狀，若出現上述症狀，應儘速就醫，並遵循醫師指示進一步檢查，接受專業診斷並及早治療，阻斷疾病進展。

如何預防子宮內膜癌呢？美國癌症研究所(American Institute for Cancer Research, AICR)指出，規律運動、健康飲食及維持適當體重，可有效降低20~30%罹患子宮內膜癌的風險。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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