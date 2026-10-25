男子咳嗽半年走路偏斜　確診肺腺癌晚期　揭4大症狀與3大預防關鍵

長期咳嗽不癒伴隨平衡力喪失，隨時可能是肺部惡性腫瘤發出的健康警號！根據港大醫學院臨床腫瘤學團隊的研究指引，肺部腫瘤細胞穿透微血管進入體循環後，極易穿越血腦屏障在腦實質定植，肺癌患者出現腦轉移（Brain Metastases）的機率高達30%至40%。若腫瘤轉移至掌管人體平衡協調的小腦或運動皮層神經，便會引發運動失調（Ataxia）、步態蹣跚歪斜、突發性眩暈等中樞神經壓迫徵候，常被患者誤當成耳鼻喉問題或普通小中風，因而延誤早期診治時機。



長期咳嗽不癒伴隨平衡力喪失，隨時可能是肺部惡性腫瘤發出的健康警號，腫瘤轉移至掌管人體平衡協調的小腦或運動皮層神經，便會引發運動失調。（AI生成圖片）

62歲男咳嗽頭暈走路偏斜 確診肺腺癌

據台灣媒體《ETtoday健康雲》報道，當地一名62歲余姓男子過往有吸煙習慣及癌症家族史。他連續半年多出現帶痰慢性咳嗽，其後更頻繁感到頭暈，走路時身體不由自主偏向一側、步態踉蹌如醉酒。經詳細檢查後，確診為肺腺癌晚期，且癌細胞已隨血液擴散至腦部與肝臟，腦內更形成兩顆約1厘米大的轉移性腫瘤，壓迫腦神經導致行動失調。放射腫瘤科主治醫師鍾娜娜表示，肺癌轉移至腦部的發生率達30%至40%。

醫療團隊為患者進行連續10天的瓦里安「好神刀」（Varian Halcyon）速銳智慧放射治療系統高精準度放射治療，將每次療程縮短至100秒內，並配合化療。最終患者腦部腫瘤完全消失，頭暈與步行困難大幅改善，肺部原發腫瘤及肝臟轉移灶亦獲得良好控制。

台灣一名62歲余姓男子連續半年多出現帶痰慢性咳嗽，其後更頻繁感到頭暈，走路時身體不由自主偏向一側、步態踉蹌如醉酒。經詳細檢查後，確診為肺腺癌晚期。（AI生成圖片）

世衞列肺癌4大核心症狀

據世界衞生組織（WHO）癌症預防專頁指出，肺癌及其遠端擴散常見以下4大核心症狀：

1.持續性咳嗽與呼吸困難：腫瘤刺激呼吸道引致長期咳嗽不癒，並隨病情進展出現氣促。

2.胸痛或骨骼疼痛：當腫瘤侵犯胸壁、肋骨或發生骨擴散時，深呼吸或咳嗽時胸痛會加劇。

3.咳嗽帶血或多痰：痰液明顯增多，嚴重時痰中帶血（咯血），為呼吸道受損警號。

4.持續頭暈與肢體失衡：當癌細胞擴散至腦部，腫瘤壓迫腦神經或引致顱內壓升高，會導致眩暈及走路偏斜。

肺癌及其遠端擴散常見症狀為持續性咳嗽與呼吸困難、胸痛或骨骼疼痛、咳嗽帶血或多痰、持續頭暈與肢體失衡。（AI生成圖片）

權威機構揭3大預防手段 嚴格控煙可降低9成風險

針對肺癌的預防，世界衞生組織（WHO）癌症預防專頁及美國國家癌症研究所（NCI）提出了以下3大預防手段：

1.實施全面戒煙與控煙：吸煙是引致肺癌的最大主因。個人層面應主動戒煙並遠離二手煙，能降低高達80%至90%的肺癌風險。

2.檢測與改善環境致癌物：定期進行家居及工作場所的氡氣（Radon）檢測與保持通風；職業暴露族群應嚴格遵守職業安全規範，佩戴專業防護裝備以阻隔石棉、砷等有害化學物質。

3.留意空氣質素與個人防護：在空氣污染嚴重（PM2.5濃度過高）的日子，應減少戶外劇烈運動，外出佩戴高防護規格口罩，室內可配合空氣淨化機使用。