免疫治療十周年｜早期肺癌勿心急開刀？醫生詳解「圍手術期」策略

肺癌是本港頭號癌症殺手，即使早期發現並完成手術，復發風險依然高，令患者與家屬擔憂。2025年標誌著免疫治療應用於本港癌症治療領域的第十個年頭，過去十年，這項療法為癌症治療帶來革命性的突破，亦為早期肺癌的治療帶來莫大裨益。臨床腫瘤科專科張文龍醫生指出，現時早期肺癌的治療策略已不再是「手術先行」，而是結合手術前後的「圍手術期治療」，大大提升根治機會。



早期肺癌復發率高存活率低

醫管局數據顯示，肺癌在香港各類癌症死亡率中一直位居首位。此症多見於年長者，發病年齡中位數為女性68歲、男性70歲。更令人憂慮的是，肺癌的致死率極高，五年相對存活率不足三成。僅靠外科治療仍難以根治，術後五年內復發的機會仍高達約75%。其中，第二期患者的五年存活率不足一半；第三期肺癌患者的五年存活率僅約四分之一。面對此困局，近年發展迅速的免疫治療，便透過結合手術前後的「圍手術期治療」策略，為肺癌患者扭轉劣勢，帶來新曙光。

臨床腫瘤科專科張文龍醫生。

治療觀念大逆轉！切勿衝動只做手術

張醫生強調，現今治療早期肺癌的最大轉變是「不能一發現就立即開刀」，這顛覆了一般人對「早期癌症應該盡早做手術」的觀念。他解釋：「概念上要有180度轉變，病人應與外科醫生討論病情是否可能從藥物治療中獲益，以降低術後復發的風險。

手術前醫生會為病人進行一系列詳盡的準備和評估。完成影像分期後，對於可接受手術切除的第二、三期的非小細胞肺癌患者，下一步便是取得腫瘤組織進行基因診斷。透過活檢不僅要分辨癌細胞種類，更重要的是進行基因檢測及PD-L1蛋白水平測試。綜合所有資訊，才能確保為病人制定最合適的個人化治療方案。

「化療+免疫治療」方案 術前術後全面保護

張醫生以「三文治」比喻「圍手術期治療」，即術前「新輔助治療」加上術後「輔助治療」，將手術夾在中間，為患者提供最全面的保護。這個「三文治」療法中間的關鍵「餡料」是什麼？就需要根據病人的基因特性來決定。

由於部分肺癌患者體內缺乏可用的精準靶點，導致標靶治療無法發揮效果，令治療選擇非常有限，免疫治療就為這些患者提供了突破性的治療方向。

「免疫治療聯合化療」的圍手術期方案具備兩大優勢：第一，透過術前用藥先行消滅癌細胞，有機會使肺癌患者在術後達到「病理完全緩解」，即手術後檢查無發現任何殘留癌細胞；第二，大型研究證實，此方案能顯著延長復發時間並提升整體存活率。

張醫生補充，術前治療是重要一步，但手術後的輔助治療亦同樣關鍵。他解釋，當數患者在術前治療及手術後，仍無法達到「病理完全緩解」的理想狀態時，術後的輔助治療便能擔當起清除殘餘病灶的作用。透過在術後給予額外的藥物治療，可以進一步消滅體內潛藏的微小殘餘癌細胞，藉此降低肺癌的復發風險，鞏固治療成效。

53歲肺癌第三期患者 圍手術期治療助剷除癌細胞

張醫生分享了一個令人鼓舞的個案，正正體現了「圍手術期治療」的成效。一名53歲的病人確診第IIIB期的非小細胞肺癌，經詳細評估後，癌細胞已擴散至7粒淋巴結，情況嚴峻。

醫療團隊為他制定了圍手術期治療方案。患者在2024年2月開始接受術前的「新輔助治療」，採用了「免疫治療聯合化療」方案。完成術前治療後，他在同年6月成功接受了根治性切除手術。

術後的病理報告帶來了極大喜訊，患者達到了「病理完全緩解」(pCR)，不論是原發腫瘤還是先前受影響的7粒淋巴結，均已找不到任何殘留的癌細胞。為鞏固療效並進一步降低復發風險，患者於同年6月下旬開始接受術後「輔助免疫治療」。直至2025年7月的最新檢查，電腦掃描及腹部超聲波均顯示沒有復發跡象。張醫生提醒個別治療成效或因病人身體狀況及病情有異，患者應與主診醫生商討最合適的治療方案。

隨著治療肺癌的技術進步，單靠手術可能不足以達致理想療效，結合術前術後藥物治療才是提升治癒率的關鍵。張醫生所言：「病人不單延長了性命，餘生的生活品質也得到保障。」事實上，免疫治療的應用已非常廣泛，除了應用於早期肺癌的術前術後治療，亦可應用於其他期數的肺癌治療中。張醫生鼓勵確診早期肺癌的患者及其家屬，在決定治療方案前，應主動與醫生團隊充分溝通，了解並考慮所有最新的治療選項，為自己爭取最佳的治療成果。

