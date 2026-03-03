肺癌新療法｜冷凍消融術 一個極低溫度令腫瘤細胞變冰晶凋亡

肺癌是本港最常見的癌症及頭號殺手，根據香港癌症資料統計中心數字，2023年本港共錄得6,111宗肺癌新症，並導致3,880人死亡。

治療肺癌的傳統方法是開刀切除有腫瘤的肺組織，屬於大手術；近年亦有較新的化療藥物、標靶藥物、免疫治療藥物等可用於某些類型的肺癌。而「冷凍消融術」則是在西方國家使用十多年，新加坡、上海等地亦已使用了數年，本港相對較近期引入的新療法。

介入放射科專科醫生吳昆倫表示，「簡單來說，冷凍消融術是用極低的溫度來破壞癌細胞。治療過程無需傳統的開刀，而是靠影像引導，在斷層式電腦掃描引導下精準定位病灶，將一支或多支冷凍探針經皮穿刺直達肺腫瘤的位置，然後開始治療。目標是要安全並且和腫瘤距離皮膚表面最短的途徑引入冷凍探針，通常傷口直徑大約只有2毫米左右。」

吳醫生指出，冷凍消融術破壞肺癌腫瘤的原理包括：

1.像穿魚蛋般將探針插進腫瘤內，在靠近冷凍探針的位置產生極低溫至零下140度，這溫度可將腫瘤的細胞凝結成冰晶，直接破壞癌細胞的組織和運作。

2.低溫在組織內形成可控範圍的冰球，腫瘤邊沿位置的溫度則控制在至少零下20度或40度，並透過反覆的急速冷凍和復溫，令癌細胞內外因滲透壓差脫水及破裂，同樣可令癌細胞無法有效運作及死亡。

3.最後，由於治療過程是由正常人體溫30多度降至零下數十度甚至過百度，急劇的冷凍局部低溫會影響血液和正常氧氣供應，加劇消融過程中的組織損傷，從而達至治療效果。

現時冷凍消融術在肺癌的應用範圍，不論「根治性」或「紓緩性」治療均有機會適合使用。

•「根治性」冷凍治療適用於：（1）早期肺癌少於3 厘米，並無淋巴或遠端轉移；（2）患者因心肺功能受損或高齡而不適合傳統手術；（3）早期肺癌復發或單一轉移病灶。

•「紓緩性」冷凍治療適用於：（1）癌症擴散至肺部的患者，因為多重轉移可能導致傳統手術具有挑戰性，和傳統手術可能需要全身化療中斷；（2）緩解癌症引起的疼痛，同時減少阿片類藥物依賴，進而提升患者的整體健康狀況。

相對於傳統切除手術，冷凍消融術有以下優點：

1.傳統切除手術可能需要先停止全身化療，由停止化療到手術後康復期間有一定的腫瘤擴散風險，但冷凍消融術則無需停止化療。

2.與同一年紀及身體狀況的病人相比，冷凍消融術平均風險較低，傷口較小，復原較快，可用於患者因心肺功能受損或高齡而不適合傳統腫瘤切除手術。大部分病人術後翌日或第三日可出院，數日至兩星期左右已可回復正常生活，包括上班。

冷凍消融術和任何手術一樣，有本身的副作用和風險，包括傷口會有輕微至中度的痛楚，一般以普通消炎止痛藥可以紓緩。另外部分病人治療後會出現作悶、作嘔、低燒等，一般數日內會逐漸消退。其他有機會出現的併發症包括氣胸或咳血等，但大部分並不嚴重，整體來說引致嚴重併發症的風險相對低。