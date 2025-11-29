魔術師劉謙肺癌完全康復全靠一事　公開抗癌秘訣｜附10大癌症前兆

「癌症？我已經完全沒事了。」久未露面的魔術師劉謙，早前在一檔訪談節目中回應了自己的患癌經歷。



從確診到康復，他坦言所有的「抗癌奇蹟」都源於堅持做好了一件事——早發現、早診治。

10個癌症信號（01製圖）

身體出現以下症狀要注意👇👇👇

+ 15

劉謙回應患癌：抽空得癌，抽空治好

在訪談節目中，主持人羅永浩調侃地向劉謙提問：「（你的）癌症是魔法治的嗎？」劉謙幽默地回應：「對。」

劉謙透露：「這兩年確實忙，剛從國外回來，擔任魔術比賽評委，結束了兩年巡演，在大學演講，上了兩次春晚……中間抽空得了一次癌症，再抽空把它治好了。」關於劉謙癌症的現狀，他表示：

現在已經完全沒事了，它比較早期，早期發現就可以根治。

劉謙於2024年8月公開證實自己確診肺腺癌。他表示，在2024年春晚前已查出肺部有陰影。經過病理分析，確診罹患肺腺癌0期，並在2024年2月做完手術。目前他已完全康復，只需定期複查。

劉謙特別強調：

癌症並不可怕，關鍵是要早期發現。

10個容易被忽視的癌症信號，千萬別大意！

重慶大學附屬腫瘤醫院腫瘤內科主任醫師李代蓉2025年在其醫院微信公眾號刊文提醒，許多癌症在早期都會表現出一些明顯的「信號」，卻被很多人忽略或誤解。尤其是出現以下10個症狀時，一定要重視並及時就醫。①

1. 不明原因的持續性體重下降

體重在沒有明確原因的情況下短期內迅速下降，可能是癌症的一個早期信號。特別是對於胃癌、胰腺癌、食道癌等消化系統癌症，體重的顯著下降可能表明身體無法有效吸收食物，或者癌細胞消耗了大量的能量。

2. 持續性疲勞感

疲勞是許多癌症的常見症狀，尤其是白血病、淋巴瘤等血液系統的癌症。與普通的疲勞不同，癌症引起的疲勞感往往無論休息多久都無法緩解，且逐漸加重。這種疲勞感是由癌症消耗體內能量、影響正常的代謝功能以及身體免疫系統被抑制等原因引起的。

3. 長期咳嗽或聲音嘶啞

持續的咳嗽、聲音嘶啞或胸部不適，尤其是在沒有感冒的情況下，可能與肺癌、喉癌等疾病有關。特別是當這些症狀沒有明顯的改善，並伴隨痰中帶血、呼吸困難等情況時。

4. 異常出血或分泌物異常

任何部位的異常出血，如不明原因的反覆鼻血、咯血、便血、尿血等，都是身體發出的警告信號，尤其是腸癌、腎癌、膀胱癌等疾病的潛在表現。此外，女性如果出現不明原因的陰道出血，可能是宮頸癌、子宮內膜癌等疾病的信號。

5. 皮膚腫塊或黑痣

皮膚上的色斑、腫塊、潰瘍或異常的痣等，可能是皮膚癌或其他癌症的信號。特別是皮膚上出現的痣發生了形狀、顏色的改變，經久不愈的潰瘍，或者突然長出新的腫塊，這些都可能是黑色素瘤等皮膚癌的前兆。

6. 吞嚥困難或胃部不適

吞嚥困難、噯氣、持續的胃部不適等症狀，尤其是與食物通過時感到進食不暢或疼痛、進食後容易感到飽脹等情況，可能是食管癌或胃癌的早期信號。隨着癌症的發展，腫瘤可能會堵塞食道或胃的通道，導致吞嚥困難。

7. 持續的腹痛或不明腫塊

持續性的腹痛或突然出現的不明腫塊，可能是腸癌、卵巢癌或其他腹部器官的癌症。尤其是卵巢癌，在早期常表現為腹部膨脹、食慾減退和腹痛等症狀。

8. 排便習慣的改變

如果發現自己的排便習慣發生了明顯變化，如便秘、腹瀉交替出現，或大便形狀發生改變（如帶血、變細等），可能是結腸癌或直腸癌的信號。特別是大便中帶血，或排便後仍有便意的情況，提示癌症可能已經影響到腸道。

9. 異常的疼痛

癌症引起的疼痛通常是持續性且逐漸加重的，尤其是在骨癌、乳腺癌、肝癌等情況下。疼痛的發生可能是因為腫瘤壓迫周圍的組織、神經或骨骼，導致疼痛感增加。隨着癌症的發展，疼痛可能變得劇烈。

10. 突然的消化不良或噁心嘔吐

持續的消化不良、噁心、嘔吐等症狀，特別是伴隨食慾變差、體重下降等情況，可能與胃癌、胰腺癌或其他消化系統癌症相關。癌症可能通過改變胃腸道的正常功能，導致消化不良等症狀。

最好的抗癌藥，永遠是「早預防+早發現」

1. 健康生活，積極預防

河南省腫瘤醫院腫瘤內科主任醫師陳小兵2024年在老年健康報刊文指出，如果能保持健康的生活方式，就能從源頭上預防部分癌症。大量研究證實，任何以養成健康生活方式為目的的改變都將在一定程度上降低患癌風險。

戒煙限酒、平衡膳食、適量運動、心情舒暢，可以有效預防部分癌症的發生。以健康飲食為例，提倡少食多餐、少鹽多淡、少肉多素、少酒多茶、少炸多燉、少燙多温、少燻多炒等。注意避免食用發霉的食物，少食用油炸和醃製的食物。②



此外，要保持個人衛生和健康的生活方式，比如推行使用公筷，預防幽門螺桿菌感染。接種乙肝疫苗、HPV疫苗等預防措施，對降低癌症的發生風險均有顯著效果。

2. 定期體檢，儘早發現

養成定期體檢的好習慣，選擇個體化體檢項目是提高癌症早診率的關鍵。目前的醫療檢驗技術手段可以在早期發現大部分癌症，比如肺癌篩查首選低劑量螺旋CT，乳腺癌篩查可以依靠超聲結合鉬靶，消化道癌篩查的金標準是胃腸鏡等等。

陳小兵醫生提醒，除了做好防癌體檢，大家還要警惕癌症的早期症狀。癌症的治療效果與癌症發現的早晚密切相關。越早發現癌症，患者治療效果越好、生存時間越長。當身體出現異常時，應及時到醫院就診。

相關文章：大腸癌｜營養師盤點8惡魔食物易致癌 6招抗癌、防癌必吃8食物

+ 4

本文綜合自：

①2025-02-04重慶大學附屬腫瘤醫院《癌症有先兆？這10個信號早就提醒你了丨世界癌症日》

②2024-02-27老年健康報《癌症可以預防嗎》



「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

