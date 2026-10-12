42歲向佐自爆狂飲蛋白粉 腎功能如70歲長者 如何正確攝取蛋白質？

日前，42歲武打男星向佐（向華強與向太陳嵐長子）在內地綜藝節目《大哥小助理》中重提舊事，自爆早年為追求極致肌肉線條，長期過量飲用超濃縮蛋白粉導致腎功能受損；事後向佐亦透過影片澄清此為早年經歷，目前身體狀況已調養康復。



向佐近日參加內地綜藝節目《大哥小助理》。（微博@向佐JackyHeung）

為操肌狂飲超濃縮蛋白粉 向佐驚揭腎功能如70歲長者

影視大亨向華強與向太陳嵐的42歲長子向佐，近日在內地節目《大哥小助理》中拋出震撼彈，親口自爆早年為了追求極致的肌肉線條與體能表現，採用了極端的飲食方法，結果對身體造成無法挽回的傷害。他憶述當時為了貪圖方便和見效快，每日都會沖調遠超正常建議攝取量的高濃度蛋白粉飲用。

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自爆因長期飲超濃縮蛋白粉而傷腎。（影片截圖）

即使在他停止了高強度的武術訓練後，仍然維持着這個高濃度飲用的習慣。長期下來，他的身體終於發出嚴重警號，不但直接導致走路出現困難，經醫生檢查後更發現，其腎臟功能已大幅衰退至相當於七十多歲長者的水平。

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腎功能衰退如70歲老人。（影片截圖）

舊患纏身日服止痛藥 「蛋白粉＋消炎藥」雙重夾擊傷腎

事實上，向佐的健康危機並非單一原因造成。早在2019年他與太太郭碧婷進行婚前檢查時，醫生已指出其腎功能有異。向太當時曾解釋，兒子因為長年習武，身上累積了大量舊患，包括肩膀曾經三次脫臼，膝蓋半月板更需要動手術切除三分之二，為了止痛而需要長期服用止痛藥。

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醫學權威揭蛋白粉傷腎真相：腎小球「高濾過超載」恐致不可逆病變

針對過量攝取蛋白質的風險，多項國際科學研究及本地政府指引均有明確警告。根據香港衞生署的健康飲食指引，一般成年人每天所需的蛋白質約為每公斤體重0.8至1克。國際腎臟學權威期刊《Journal of the American Society of Nephrology》（JASN）在2020年發表的一項權威文獻《The Effects of High-Protein Diets on Kidney Health and Longevity》早已指出，蛋白質在體內代謝後會產生含氮廢物，必須依賴腎臟進行過濾。該研究證實，當人體長期攝取高蛋白飲食時，會促使腎臟進入「高濾過狀態」，導致腎小球內壓力升高。長期處於這種超載狀態，會加速腎功能衰退，甚至引發不可逆轉的腎臟病變。

更危險的是，正如《The Effects of High-Protein Diets on Kidney Health and Longevity》文獻所強調，若健身人士同時服用非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），藥物會抑制前列腺素合成引致腎血管收縮，兩者疊加將使脆弱的腎臟同時承受腎小球內高壓濾過超載（Intraglomerular Hypertension）與急性血流灌注不足的雙重打擊，最終釀成不可逆轉的器質性病變。

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蛋白質每天該吃多少？權威營養指南拆解正常攝取量標準

根據香港食物安全中心 及 世界衞生組織（WHO）指引，健康成人的蛋白質供能比應佔全天總能量的 10% 至 15%。臨床腎臟醫學研究指出，蛋白質在體內代謝後分解為尿素氮等含氮廢物，必須經由腎小球進行過濾排除。若長期進行極端高蛋白飲食（每日超過每公斤體重2.0至2.5克）且缺乏充足水分代謝，會迫使腎臟微血管長期處於「高灌注、高濾過」狀態，導致入球小動脈擴張及囊內壓劇增。

尤其對於患有潛在糖尿病、高血壓或未察覺的初期慢性腎病（CKD）患者，超量蛋白質非但無法轉化為肌肉，反而會加速腎功能不可逆的退化。因此，一般人切忌在未經專業評估下以蛋白粉完全替代正餐。

每日蛋白質黃金公式：你是哪一類人群？

許多人以為蛋白質「多多益善」，但人體單次合成肌肉與代謝廢物的能力有限。一般人的需求量主要取決於體重與活動量：

久坐辦公室／輕度活動成年人：



建議標準：每日每公斤體重 0.8至1.0 克。

換算實例：體重 60 公斤的上班族，每日需求約48至60克蛋白質。

規律運動／中度活動者：



建議標準：每日每公斤體重1.2至1.6克。

65歲以上銀髮族（預防肌少症）：



建議標準：每日每公斤體重1.0至1.2克（在腎功能正常前提下）。長者腸胃吸收率與肌肉合成阻抗增加，需更充足的優質蛋白以維持肌力。

高強度阻力訓練／健美增肌族群：



建議標準：每日每公斤體重1.6至2.0克。

若非全職運動員且無超高強度訓練，長期每日攝取超過2.2克／公斤，只會增加腎小球濾過壓力，多餘熱量亦會轉化為脂肪囤積。

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優質蛋白優先級：「豆、魚、蛋、肉」法則

攝取蛋白質絕非「大魚大肉」，世界衞生組織與多地衞生部門倡導的攝取順序為：

豆＞魚 ＞蛋＞肉：

大豆與豆製品（首選）：黃豆、毛豆、黑豆屬完全植物蛋白，零膽固醇且富含異黃酮與膳食纖維，對心血管負擔最低。

海鮮與白肉：深海魚（三文魚、鯖魚）富含 Omega-3 脂肪酸；去皮家禽脂肪含量低。

雞蛋與低脂乳製品：生物利用率（Biological Value）極高，含完整必需胺基酸。

少吃紅肉、拒絕加工肉：牛肉、豬肉等紅肉含有較高飽和脂肪，過量進食會增加心血管疾病與大腸癌風險；午餐肉、香腸、燒賣等加工肉品更含高鈉、高磷酸鹽，是隱形健康殺手。

關鍵時機與技巧：均分三餐比集中一餐更有效

三餐平均分配：研究證實，人體單餐刺激肌肉合成的上限約為20至30克。與其早餐只吃麵包、晚餐暴飲暴食吃牛扒，不如將蛋白質平均分配至三餐（例如：早餐蛋＋無糖豆漿、午餐去皮雞肉飯、晚餐清蒸魚＋豆腐）。

運動後黃金45分鐘：阻力訓練後補充「蛋白質（約20克）＋ 適量碳水化合物」，有助促進胰島素分泌以修復肌肉微損傷。

素食者「豆穀互補」：植物蛋白多數缺乏特定必需胺基酸（如穀類缺乏離胺酸／賴氨酸 Lysine、豆類缺乏甲硫胺酸／蛋氨酸 Methionine），只要將糙米/全麥與豆類同餐或全天混合進食，便能達到完全蛋白質的效果。

總括而言，向佐的切身經歷無疑為一眾追求完美體態的健身愛好者敲響了警鐘。追求肌肉線條與強健體魄本是美事，但絕不能以透支內臟機能作為代價。市面上的蛋白粉及各類營養補充劑雖然標榜高效便捷，但對於一般市民而言，與其盲目追求高濃度與速成效果，不如回歸基本步，從日常三餐中均衡攝取及妥善分配「豆、魚、蛋、肉」等優質原型食物，這已能充分滿足身體的合成需求。