血脂異常｜吃太清淡容易致血脂升高？醫揭關鍵原因蛋白質攝取不足
撰文：中天新聞網
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近期有醫師指出，許多民眾在健康檢查發現血脂異常後，過度追求清淡飲食反而導致血脂指數更加惡化，其中關鍵在於蛋白質攝取不足。
台灣外科醫師陳榮堅在Facebook粉專「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」分享，許多人發現血脂高後，為了降低血中膽固醇而改採清淡飲食。然而，這些人往往完全不碰瘦肉、蛋與海鮮等蛋白質食物，反而攝取更多五穀雜糧、水果與碳水化合物，導致身體肌肉量不足，調節膽固醇的能力變差。
身體四個異常症狀，可能是高血脂上身（按圖👇👇👇）
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陳榮堅強調，評估血脂是否過高時，不應只看總膽固醇值。他解釋：「膽固醇包含高密度膽固醇（HDL）、低密度膽固醇（LDL）與三酸甘油酯，其中高密度膽固醇對健康是有益的，要控制的應該是低密度膽固醇與三酸甘油酯。」
對於想要改善血脂異常的民眾，陳榮堅建議應攝取雞蛋、瘦肉、海鮮等優質蛋白質，並搭配足夠蔬菜及規律運動。他表示：「當肌肉量愈多，身體調節血脂的能力也會愈好。」
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陳榮堅提醒，膽固醇並非愈低愈好，它是身體代謝、維繫健康的重要原料，尤其與男性及女性荷爾蒙的恆定有關。建議將膽固醇控制在正常範圍即可，但若過高也不可掉以輕心，長期可能導致血管硬化，提高腦中風、心肌梗塞與洗腎的風險。
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