別再倒掉湯渣！營養師：九成蛋白質在食材本身 飲湯隨時鈉超標

「飯前先喝湯，勝過良藥方」是華人傳統的飲食養生觀念。無論是自家熬製的老火靚湯，還是茶餐廳隨餐附送的例湯，那種濃郁的色澤總讓人覺得食材的營養全在這一碗「精華」裡。但你以為在「補身」，隨時可能是在「補鈉」？營養師羅晞蕾提醒，這碗深受大眾喜愛的營養補品，背後可能藏著令身體負擔「爆錶」的陷阱！



「老火湯」背後的真相：一碗湯喝掉半天的鈉

台灣營養師羅晞蕾在她的專頁「晞蕾營養師的耕耘時光」中發文表示，許多人認為湯很營養，尤其是燉湯、藥膳湯等，認為能夠滋補身體；但事實上，大部份營養並非留在湯水中，而是在食材本身。

羅晞蕾指出，正常來說，餐廳的一碗例湯，鈉含量普遍介乎 800 至 1500 毫克。根據台灣衛生福利部建議，成年人每日鈉攝取量不應超過 2400 毫克。換言之，若你在外用餐時習慣喝光那碗隨餐附送的例湯，單是液體攝取就可能已佔去每日配額的一半以上；若再加上醬料、主食或加工食品，全日的鈉含量極易超標。

當攝取過多鈉時，身體為了平衡滲透壓，會自動留住水分，這也是為什麼很多人吃完重口味的晚餐後，隔天起床會發現臉部與四肢特別「水腫」，甚至體重在短時間內上升 1 至 2 公斤。長期下來，這不單是會影響外觀，更會增加血管負擔與血壓。

隱藏在湯水裡的脂肪

除了鹽分，油脂是另一個隱形陷阱。像是人們愛喝單純的大骨湯、西式的忌廉濃湯，或是打邊爐常見的麻辣湯底，油脂在長時間烹煮過程中早已與湯水乳化，呈現出誘人的口感。

尤其是老火湯，很多人以為煮得愈久愈補，但實際上，長時間的高溫熬煮雖然能釋放微量礦物質，卻也同時把動物脂肪與飽和脂肪全部鎖在湯裡。當你喝下一大碗時，其實是把整鍋「鈉與油」的縮影一併吞下。

營養在哪裡？別再嫌棄「湯渣」沒人要！

羅晞蕾指，很多人煲湯後，總覺得營養已經全數釋放到湯水裡，剩下的湯渣既乾且柴，淡而無味，自然就成了棄置物。然而，這正是最大的營養誤區。雖然部份水溶性維生素會溶入湯中，但人體最需要的蛋白質和纖維，其實九成以上依然「釘」在食材本身。換句話說，飲盡一整煲燉肉湯所攝取的蛋白質，恐怕還比不上你認真吃一口瘦肉來得豐富。

給「湯迷」的健康指南

如果你是無湯不歡的人，羅晞蕾建議可以透過以下３個簡單的調整，減少身體的負擔：

1. 淺嚐即止，不求清空



在餐廳用餐時，湯品建議喝幾口試試味道即可，尤其是餐廳大鍋熬煮的湯頭，千萬不要養成「喝光全碗」的習慣，避免攝取過量鈉離子。

2. 清湯勝於濃湯



點餐時優先選擇清湯（如蔬菜湯、清燉魚湯），避開勾芡的羹湯、忌廉濃湯或厚油的麻辣湯。清湯的成份相對單純，熱量與油脂也較易控制。

3. 拒絕二次調味



湯品上桌後，避免再額外添加辣油、豉油或沙茶醬。這些調味料只會讓本來已經不低的鈉含量再次「爆錶」。

下次面對那一碗熱騰騰的湯時，不妨先提醒自己，真正的營養在盤子裡的「料」，而不在碗裡的「水」。把湯當作點綴，而非營養的主力，才是對身體最友善的喝湯方法！

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