北上注意！廣東5人食野生紅尾鯉爆哈夫病患橫紋肌溶解 煮熟照中毒

不少香港人北上廣東玩樂時，都喜歡大歎海鮮或河鮮，但進食野生淡水魚必須提高警覺！中國疾病預防控制中心近日公布一宗罕見的哈夫病（Haff Disease）群組感染個案，廣東省河源市一家人聚餐時，進食了一條重達2.5公斤的野生紅尾鯉，結果有5人患上橫紋肌溶解症。最令人震驚的是，其中2人只進食了徹底煮熟的魚肉，依然未能倖免。



家庭聚餐慘變集體中毒 食熟魚一樣中招

據內地傳媒報道，事發於今年4月，河源市龍川縣一個家庭共7人聚餐，菜式包括雞肉、蔬菜、油炸豆腐、蝦，以及一條從當地水庫捕獲的2.5公斤野生紅尾鯉。

飯後不久，其中5名年齡介乎35至69歲的家庭成員，陸續出現嘔吐、腹痛及全身肌肉痠痛等嚴重症狀，送院後全部被診斷為橫紋肌溶解症，當中有4人更達到了「哈夫病」的臨床確診標準。

調查發現，未有進食紅尾鯉的2名家屬完全無事；而中招的5人當中，有3人同時食了魚生（生魚片）及熟魚，其餘2人只食了熟魚，結果依然中毒。這證明了導致哈夫病的毒素極為頑強，即使經過高溫烹調亦無法破壞。

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打破小龍蝦迷思：中疾控確認紅尾鯉為哈夫病新傳播載體

根據刊載於國際毒理權威文獻庫的流行病學回溯研究，哈夫病在中國內地過往個案中超過九成皆與進食淡水小龍蝦（克氏原螯蝦）有關，淡水魚類引致的群組爆發極為罕見，此前僅於2009年廣東連州（食淡水鯧魚）及少數內陸地區有零星紀錄。是次河源水庫野生紅尾鯉事件，是國家疾控中心正式確認的第二宗鯉科魚類聚集性感染個案。

紅尾鯉屬於底棲雜食性魚類，經常刮食底泥中的微細藻類、水生昆蟲殘骸及有機碎屑。若所處水體底層存在產生未知耐熱肌毒素的特定藻類或微生物菌群，毒素便會順著食物鏈在魚體脂肪及內臟中快速富集。這種生物蓄積效應使水庫大魚猶如毒素濃縮器，即使魚肉經長時間清蒸煮熟，耐熱分子鍵亦絲毫未損，導致進食熟魚者全數受害。

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醫學解密：甚麼是哈夫病？百年未解之耐熱生物毒素

哈夫病（Haff Disease）並非新興疾病，早在 1924 年便首度在波羅的海沿岸的柯尼斯堡潟湖爆發，當時約有千人因食魚而突發肌肉劇痛與深色尿。香港特區政府食物安全中心風險評估報告指出，哈夫病泛指進食受污染淡水水產後 24 小時內發生的不明原因橫紋肌溶解症。與雪卡毒素、河豚毒素等引致口唇麻痺的神經毒素不同，哈夫病完全不侵犯神經系統，其最大殺傷力在於直接破壞人體骨骼肌細胞膜。

根據發表於美國國立衛生研究院PMC期刊庫的跨國毒理研究及美國疾控中心（CDC）文獻，哈夫病是由一種極頑強的脂溶性未知肌毒素（Lipophilic Myotoxin）所引起。該毒素耐熱性極強，日常的高溫烹煮、清蒸或油炸完全無法破壞其毒性分子鍵。一旦毒素入侵人體，肌細胞溶解後釋出龐大的肌紅蛋白，隨循環系統湧入腎臟，會如同泥沙般硬生生堵塞微細腎小管，引發急性腎衰竭與具特徵性的「醬油尿」。今次廣東河源個案中，中疾控周報披露患者體內的肌酸激酶（CK）超出正常值達 6 至 65 倍。

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哈夫病4大典型病徵自我檢測：肌劇痛與「醬油尿」警號

進行性骨骼肌劇痛與僵硬：最早且最具標誌性的症狀。全身骨骼肌（尤以頸部、肩胛、腰背、雙下肢及大腿肌肉）出現突發性劇烈痠痛、肌肉壓痛、僵直及極度乏力，患者甚至因劇痛而無法行走或抬手。

肌紅蛋白尿（醬油色尿液）：肌細胞溶解壞死後，大量肌紅蛋白湧入血液並經腎臟排出，尿液呈現肉眼可見的深茶色、可樂色甚至濃黑如醬油。

伴隨消化道與全身反應：約三至五成患者伴有噁心、嘔吐、上腹部隱痛或腹瀉，但通常發燒情況不明顯。

哈夫病患者的意識清晰，完全不會出現口周發麻、手腳針刺感、肌肉癱瘓或冷熱感覺顛倒。這與食用珊瑚礁魚引起的雪卡毒素、河豚引起的河豚毒素或受污染貝類引起的麻痺性貝毒有本質上的不同。

哈夫病的高危食物清單

甲殼類動物：



淡水小龍蝦（克氏原螯蝦）：中國內地及美國路易斯安那州最主要的傳播載體。香港食物安全中心指出，食用超過10隻以上，或食用蝦頭、蝦黃（內臟器官）者，中毒風險幾何級數增加。

淡水魚類（高危底棲與濾食性魚類）：



野生紅尾鯉：中國疾控中心最新報告證實廣東河源水庫野生紅尾鯉為最新載體。

大口胭脂魚（水牛魚，Buffalo fish）：美國密西西比河流域多次爆發的元兇。

其他淡水魚種：白斑狗魚（Pike）、江鱈（Burbot）、淡水鰻魚（Eel）、淡水白鯧及銀板魚（Pacu）。

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防範哈夫病4大黃金準則：破除煮熟無毒迷思與禁忌搭配

認清常理盲區：烹調無法滅毒



毒素具高度「熱穩定性」及「脂溶性」，高溫蒸煮、油炸、壓力煲或煲老火靚湯均無法破壞其毒性。切勿以為煮熟即可放心食。

拒食野生捕撈與來歷不明水產



堅決不購買、不食用在未經檢測之自然水庫、野外河流自行垂釣或網捕的野生淡水魚蝦。應選購正規養殖場合格水產。

徹底去除頭部、內臟與脂肪部位



脂溶性毒素極易積聚在水產的肝胰臟、生殖腺及脂肪組織中。食用小龍蝦或淡水魚時，必須徹底清除魚頭、蝦頭、黑膜、內臟及卵巢，嚴禁吸吮蝦頭汁液。

嚴格限量且切忌與酒精同服



一次過進食水產不可過量；絕對避免進食水產時大量飲酒。臨床證實酒精會抑制尿酸排泄、引發脫水並加劇腎小管缺血壞死，使橫紋肌溶解演變為重症腎衰竭的機率飆升。

哈夫病發病急救黃金行動法則

1. 食用水產後24小時內若出現肌肉無力、劇痛或排尿發黑，必須立刻前往公立醫院急症室。

2. 主動向醫護人員申報在過去24小時內曾進食某種淡水魚/小龍蝦，以便院方即時驗血化驗肌酸激酶（CK）及肌紅蛋白，並展開水化鹼化治療。

3. 立即將進食剩餘的魚蝦骨骼、內臟或殘羹密封冷凍，移交衛生署或疾控中心作流行病學檢測。

這次廣東河源的哈夫病群組感染事件敲響了大眾對食物安全的警鐘。面對未知的耐熱生物毒素，傳統的徹底煮熟已不再是保證安全的免死金牌。大家在品嚐淡水水產時，務必光顧信譽良好的商戶，避吃內臟及來歷不明的野生漁獲，更要避免與大量酒精同服。萬一餐後出現不明原因的肌肉劇痛或尿液變色，切勿掉以輕心，必須把握黃金時間立即求醫並主動申報飲食史。