腸道塞4公斤宿便 日本女星苦纏便秘40年 靠2個生活小習慣奇跡逆轉

都市人生活節奏緊密、工作壓力沉重，加上飲食習慣經常缺乏纖維，便秘早已成為不少香港人的「隱形噩夢」。然而，若問題持續數十年，甚至演變成「10天才能排便一次」，對身體會帶來何等嚴重的威脅？現年60歲的日本知名節目《電視冠軍》主持人松本明子，近日在訪談中親身分享自己曾忍受嚴重便秘困擾高達40多年的經歷，嚴重時腸道內竟積聚了4公斤的宿便！幸運的是，她在專科醫生指導下，僅靠改變兩個簡單的生活習慣，在3星期內讓排便功能逐漸恢復正常。



松本明子透露，自己自年輕時就長期受便秘所苦，最嚴重的時期甚至「10天排便1次」。長期的宿便堆積不僅令她身心疲憊，更引發了一連串的慢性健康問題，包括肩頸僵硬、血液循環不良，甚至是長期情緒低落。

後來她求助於便秘門診，經詳細醫療檢查後發現，她的腸道內竟然累積了多達4公斤未排出的糞便，情況相當驚人！

松本明子IG@akkotongattelne

醫生傳授：靠「2大小習慣」奇跡改善

習慣一：常備並攝取「發酵食物」

醫生建議她在家中雪櫃常備發酵食物，例如納豆、泡菜、乳酪及糠漬等，平時只要看見就拿來吃。

發酵食品富含益生菌，是維持腸道菌群平衡的重要關鍵。益生菌雖然並非傳統的軟便劑，但有助於優化腸道微生態、促進消化道蠕動機能以及調節腸胃免疫力，從根源上改善腸道環境。

習慣二：每天堅持步行至少15分鐘

除了飲食調整，醫生亦要求她養成每日有氧運動的習慣，最基礎的目標就是每天至少步行15分鐘。

適度且持續的肢體運動能有效刺激腹部肌肉與腸道平滑肌蠕動，防止腸道因為久坐或缺乏刺激而「懶惰」停滯。

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3星期見效！不只通便 連手腳冰冷與情緒都好轉

松本明子照著醫生的建議切實執行，沒想到僅僅堅持了約3個星期，身體就發生了顯著的變化！她的排便週期從過去極度混亂不定期，大幅改善至穩定地「約隔天排便1次」。

更令人驚喜的是，隨著腸道負擔減輕與菌群恢復健康，過往困擾她多年的肩頸酸痛、手腳冰冷以及消極情緒等連帶問題，竟也隨之煙消雲散。即使到了今天已年滿60歲，松本明子依然堅持著這套「腸活習慣」；就算因工作需要到外地出差，她也會買乳酪、納豆、泡菜等帶回酒店食用，讓健康腸道狀態持之以恆。

便秘標準是什麼？

排便次數到底一日幾次才算正常呢？《香港醫護學會》資料指，每個人排便次數不同，一日三次至三日一次均屬正常，但最好保持一定的規律性。

便秘三個基本指標：

• 每周排便少於3次

• 排便後時有「痾」不清的感覺

• 糞便乾硬致排便費力

便秘幾時要求醫？

便秘可能是一些嚴重疾病的警號，例如腸癌導致的腸道阻塞、腸炎令腸道收窄以及甲狀腺問題等都可引起嚴重便秘，特別提醒假如便秘的同時，出現以下症狀就要求醫：

排便習慣突然改變，並持續逾兩星期、胃口差、體重下降、大便有血、腹痛、嘔吐、口氣有大便味道