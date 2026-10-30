秋天食鮮淮山蓮藕潤肺變升糖陷阱？營養師：兩款白色食材屬澱粉質

入秋後天氣漸趨乾燥，不少市民遵循中醫「白色入肺」的傳統養生觀念，大量進食鮮淮山、蓮藕及雪耳等食材以滋陰潤燥。不過，臨床營養師特別警告，鮮淮山與蓮藕在現代營養學分類上屬於「澱粉質主食」，絕非低熱量的蔬菜；若糖尿病患者或控糖人士誤將其當成蔬菜過量食用，且用餐時未有相應減少白飯份量，單餐隨時攝取雙倍碳水化合物，引致血糖突發性飆升，嚴重威脅健康。



入秋後天氣漸趨乾燥，不少市民遵循中醫「白色入肺」的傳統養生觀念，大量進食鮮淮山、蓮藕及雪耳等食材以滋陰潤燥。（AI生成圖片）

偽蔬菜陷阱：吃100克等於1/4碗飯

事實上，大眾常將根莖類與葉菜類混為一談。根據台灣《聯合新聞網》報道臨床營養師針對「偽蔬菜」之份量拆解，每100克生蓮藕含有約13.5克碳水化合物，每100克生鮮淮山（台灣稱山藥）的碳水化合物含量更達17.8克，其醣類密度遠高於每100克僅含2至4克碳水的一般綠色葉菜。在營養學的食物代換體系中，約80至100克的鮮淮山或蓮藕就等同於一份全穀雜糧主食，可提供約15克碳水化合物，相當於四分之一碗白飯。換言之，若在吃完一整碗白飯後，又把整碗清炒蓮藕或燜鮮淮山當作低卡蔬菜吃下肚，單餐攝入的澱粉總量便悄悄等同於一碗半甚至兩碗白飯，直接造成胰島素分泌負擔。

每100克生蓮藕含有約13.5克碳水化合物，而每100克生鮮淮山的碳水化合物含量更達17.8克，其醣類密度遠高於每100克僅含2至4克碳水的一般綠色葉菜。（AI生成圖片）

煲湯糊化地雷：慢燉過爛GI值飆破75

更關鍵的潛在風險在於秋季常見的「烹調方式」。優活健康網專訪營養師針對根莖類升糖指數（GI值）之分析指出，未過度加熱或快炒以保持爽脆口感的蓮藕與鮮淮山，GI值多維持在50左右的中低水平；但許多家庭習慣將其長時間高溫慢燉成滋補老火湯，此時食材細胞壁完全破裂，內部的大分子澱粉會產生深度「糊化反應（Gelatinization）」，其GI值可急劇攀升至75以上。糊化後的澱粉極易被腸胃酵素水解吸收，進入人體後轉化為葡萄糖的速度近乎精製糖。

未過度加熱或快炒以保持爽脆口感的蓮藕與鮮淮山，GI值多維持在50左右的中低水平。（AI生成圖片）

營養師提出三個秋季安全進補建議：

1.實行主食替換：若餐點中已含有鮮淮山、蓮藕或蓮子，白飯或麵條份量應即時減半，避免碳水化合物攝取過量。

2.無糖燉煮甜湯：雪耳或百合甜湯應儘量避免加入冰糖或黑糖，改為無糖燉煮，或加入少許枸杞提味。

3.密切監測血糖：糖尿病患者在進行秋季食補時，應適當增加測量血糖的頻率，確保血糖指數維持穩定。