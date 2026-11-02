大腸癌｜女子「大便不成形」竟罹癌　衛生防護中心提醒5大症狀

大腸癌長期位居常見癌症前列，其早期警號往往極為隱蔽，切勿因沒有出現劇烈腹痛或血便而掉以輕心。許多大腸癌患者在發病初期，僅表現出排便習慣或糞便形態的輕微改變，例如糞便變細或大便不成形，而台灣一名50多歲女性，近2周出現大便不成形及排便費力等情況，就醫進行大腸鏡檢查後，竟在乙狀結腸發現惡性腫瘤。



醫生提醒：大腸癌不一定會出現劇烈腹痛或血便等典型症狀；排便習慣改變往往是最容易被忽視的早期徵兆，而定期進行腸道篩檢及留意腸道習慣改變，是降低大腸癌死亡率的最有效手段。



大腸癌長期位居常見癌症前列，其早期警號往往極為隱蔽，切勿因未出現劇烈腹痛或血便而掉以輕心。（AI生成圖片）

50多歲女排便費力 腸鏡揭腫瘤塞腸

據台灣媒體《聯合新聞網》報道，當地一名50多歲的女性患者，因為出現「大便不成形」的情況持續約2周而求診。該名患者在就醫時並沒有血便或明顯腹痛等典型嚴重大腸癌症狀，惟感覺到排便過程變得愈來愈費力。台灣義大大昌醫院胃腸肝膽科專科醫師林詮斌評估後，為其安排大腸鏡檢查，結果在患者的乙狀結腸位置發現了一顆惡性腫瘤，由於該腫瘤已經導致腸道管腔狹窄，從而解釋了患者為何近期會出現排便困難及糞便型態異常，其後該名患者已轉診至醫學中心接受後續治療。

腸胃肝臟科專科醫生特別提醒，大腸癌不一定會先出現劇烈腹痛或大量血便，最容易被忽視的警號反而是「排便習慣和平常不一樣」。包括排便次數突然增加或減少、糞便形狀改變、排便愈來愈費力，或解完後仍有解不乾淨的感覺，都值得留意。

台灣一名50多歲女性，近2周出現大便不成形及排便費力等情況，就醫進行大腸鏡檢查後，竟在乙狀結腸發現惡性腫瘤。（AI生成圖片）

左右腸癌大不同：左側便細右貧血

大腸癌的臨床徵狀與腫瘤生長的解剖位置有著密切關聯。根據馬偕紀念醫院大腸直腸臨床衛教指引以及安泰醫院腫瘤照護臨床分析，人體大腸左右兩側的生理結構差異甚大。左側大腸（降結腸、乙狀結腸至直腸）管腔較為狹窄，且食糜殘渣行經此處時水分已大多被吸收轉化為固體糞便，一旦黏膜長出腫瘤向腔內隆起，便極易引起腸道狹窄與阻塞，導致排出的糞便受到擠壓而變細、排便過程倍感費力，腫瘤慢性刺激更會打亂蠕動，引發大便稀爛不成形或便秘腹瀉交替；相反地，右側大腸（盲腸、升結腸）管腔直徑較為寬闊，內裡的消化殘渣多呈液體狀，腫瘤即使逐漸增大也極少引起排便阻塞或糞便外觀變細，反而是腫瘤表面慢性微量出血難以用肉眼察覺，常以無痛性慢性貧血、虛弱頭暈為初發表現，容易因缺乏消化道症狀而延誤求醫。

大腸癌的臨床徵狀與腫瘤生長的解剖位置有著密切關聯，左側大腸管腔較為狹窄，右側大腸管腔直徑較為寬闊。（AI生成圖片）

大腸癌常見5大症狀

大腸癌的臨床表現與腫瘤生長位置及大小密切相關，根據香港衞生署衞生防護中心的指引，市民若出現以下異常症狀且持續超過2周，應提高警覺並及早就醫：

1.大便異常與出血：大便帶血（呈現鮮紅色或深紅色），或大便中帶有大量分泌黏液。

2.排便習慣改變：出現持續性的排便習慣轉變，例如突然變稀（腹瀉）或長期便秘。

3.裡急後重感：剛排便後依然感到便急，但實際上無法順利排出大便。

4.慢性腹部不適：經常出現腹脹、脹氣或腹部抽筋等腹部不適。

5.不明原因體重下降：沒有刻意減重，體重卻無故持續減輕。

市民若出現大便異常與出血、排便習慣改變、裡急後重感、慢性腹部不適、不明原因體重下降等症狀，應提高警覺並及早就醫。（AI生成圖片）

腸道病變不一定伴隨劇痛。平時觀察糞便，比等肚子痛才就醫有效得多。定期進行糞便潛血檢查或大腸鏡篩檢，才是及早發現腸道瘜肉與早期癌變的關鍵。