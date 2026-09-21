34歲男子無症狀驚患零期大腸癌！出現排便3大警號須速照腸鏡

身體無任何不適、體檢報告完全沒有「紅字」，並不代表你的腸道絕對安全！近年本港及全球腫瘤科門診中，50歲以下的年輕大腸癌個案呈急劇上升趨勢，許多沒有不良嗜好的年輕打工仔，驗血、血壓及血糖數據完全達標，但這種「體檢正常卻罹癌」的現象，正徹底打破大腸癌屬於「老年人專利」的傳統認知。都市人若忽視腸道微發炎與飲食隱患，隨時在毫無徵兆下遭癌症侵襲。



大腸癌｜馬桶顏色為關鍵！6旬婦不知痾血便多時 確診已為末期

近年本港及全球腫瘤科門診中，50歲以下的年輕大腸癌個案呈急劇上升趨勢。（AI生成圖片）

34歲無症狀男體檢驚見2cm息肉：零期大腸癌如何及早阻截？

據台灣傳媒《ETtoday健康雲》報道，一名無大腸癌家族病史、亦無糖尿病或酗酒習慣的34歲男子，在接受無痛大腸鏡健康檢查時，意外發現大腸內長有一顆2厘米大的腺瘤型息肉。醫生當場切除後進行病理化驗，確診為零期大腸癌，幸癌細胞僅存於黏膜層且未發生擴散，切除後治癒率接近百分之百，亦無需額外接受化療。

該名男子平時完全沒有任何腸胃不適症狀，純粹透過例行體檢才及時發現。不過，他擁有長達15年的吸煙史，且平日極為喜愛吃燒烤。醫生特別提醒，吸煙會顯著加速腸道病變並使罹癌年齡提前，絕不能因年輕就掉以輕心。

一名無大腸癌家族病史、亦無糖尿病或酗酒習慣的34歲男性，在接受無痛大腸鏡健康檢查時，意外發現大腸內長有一顆2公分大的腺瘤型息肉，確診為零期大腸癌。（AI生成圖片）

大腸癌激增：生活習慣成關鍵風險

根據美國梅奧醫院（Mayo Clinic）的大腸癌症狀指南指出，50歲以下早發性大腸癌的診斷率近年持續上升。不健康的生活方式會增加罹患大腸癌的風險，其中包括缺乏定期運動（久坐少動）、肥胖、飲酒以及吸煙等因素，會嚴重破壞腸道微生態，誘發慢性微發炎反應，進而加速腸道息肉惡化成癌症。

不健康的生活方式會增加罹患大腸癌的風險，其中包括缺乏定期運動（久坐少動）、肥胖、飲酒以及使用煙草等因素。（AI生成圖片）

早期徵狀極隱蔽 年輕患者代謝強難察覺

早發性大腸癌最危險之處，在於早期徵狀極具隱蔽性。年輕人代謝能力強，初期通常不會出現明顯體重驟降或劇烈腹痛，許多人最先察覺到的，其實只是「排便習慣改變」。臨床上，若出現以下3個排便徵狀，是最常見的早期發病警號：

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排便習慣異常3大警號

1.便秘與腹瀉交替出現：原本規律的排便節奏突然被打亂，可能連續數天排便困難，隨後又無預警地連續腹瀉。這種腸道功能失調現象，往往是腫瘤在腸道內逐漸形成、刺激腸道異常蠕動或造成局部阻塞所致。不少人常誤以為這只是工作壓力大引起的腸胃不適，因而忽視。

2.糞便形態持續變細（呈鉛筆狀）：當大腸內部的息肉或腫瘤體積增大時，會佔據腸腔空間並擠壓通過的糞便。如果發現糞便形態從原本粗壯的條狀，轉變為持續性地變細、甚至呈現如鉛筆般的細條狀，且狀況持續超過2周，代表腸道管腔可能已經出現實體阻塞。

3.排便帶黏液及暗紅血絲（且無痛感）：排便時帶有黏液或暗紅色血絲，是腸道黏膜受到腫瘤破潰或慢性發炎刺激的直接體現。由於年輕患者常有痔瘡病史，許多人會習慣性地將便血歸咎於痔瘡發作。然而，痔瘡出血多為鮮紅色且附着於糞便表面，而腫瘤引發的出血往往與糞便及黏液混合，顏色較深且多數不會伴隨痛感。

早發性大腸癌最危險之處，在於早期徵狀極具隱蔽性。年輕人代謝能力強，初期通常不會出現明顯體重驟降或劇烈腹痛，許多人最先察覺到的，其實只是「排便習慣改變」。（AI生成圖片）

徵狀持續逾2周應即求醫 切勿單憑驗血報告安心

若日常發現上述3個排便徵狀持續超過2周，或伴隨不明原因的慢性貧血與疲勞，不應僅依賴一般的常規驗血檢查。應盡快至腸胃肝臟科尋求專業評估，必要時安排大腸鏡檢查，方能精準守護腸道健康。