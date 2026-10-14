打嗝胃脹以為胃病！39歲女確診大腸癌　醫生揭4大隱蔽徵兆

無便血不等於沒有罹患腸癌！近年大腸癌（結直腸癌）出現顯著年輕化趨勢，50歲以下人士發病率近年不斷上升。香港癌症資料統計中心最新數據顯示，大腸癌高居本港常見癌症第3位、致命癌症第2位，每年新發個案超過5,400宗。本港第一期大腸癌5年相對存活率達95.7%，若延誤至第四期晚期，存活率驟降至約9.3%。由於大腸癌早期症狀極具隱蔽性，不少市民因忽視輕微腸胃不適而錯過最佳治療時機。



大腸癌｜19歲女求診13次被指「太年輕」 最終確診三期癌變！

近年大腸癌（結直腸癌）出現顯著年輕化趨勢，50歲以下人群發病率近年顯著上升。（AI生成圖片）

39歲女以為胃病 照腸鏡驚揭罹大腸癌

據《中國新聞周刊》報道，浙江台州39歲女子林靈，近幾年經常打嗝，且胃部常有沉重壓迫感。她數年前接受胃鏡檢查時僅驗出輕微胃炎，便一直以為是胃部毛病。直到今年3月覆診時，醫生建議她同步接受腸鏡檢查，結果在直腸靠近肛門處發現腸道早期癌前病變，確診為早期直腸癌。林靈回顧過去曾偶爾便秘、大便不成形且黏馬桶，但因完全沒有便血，故未有理會，幸好其腫瘤浸潤深度剛好符合手術標準，及時完成內鏡切除。

浙江台州39歲女子林靈，近幾年經常打嗝，且胃部常有沉重壓迫感，今年做腸鏡檢查，在直腸靠近肛門處發現腸道早期癌前病變，確診為直腸癌。（AI生成圖片）

便血非唯一指標 留意4大隱蔽症狀

臨床數據顯示，便血並非直腸癌的唯一或必要首發症狀。根據香港衞生署衞生防護中心《非傳染病直擊》指出，大腸癌（結直腸癌）在早期或癌前瘜肉階段，經常出現以下隱蔽症狀：

1.腸道排便習慣改變：持續出現無故腹瀉、便秘，或兩者交替出現。

2.糞便形狀與質地異常：大便明顯變細（如鉛筆狀）、質地黏膩難以沖淨，或經常不成形。

3.腹部不適：頻繁打嗝、持續性腹脹、食慾不振或胃部沉重壓迫感。

4.排便不盡感：便後仍頻繁感到直腸內有殘餘便意（便意頻繁但排不出來）。

大腸癌（結直腸癌）在早期或癌前瘜肉階段，經常出現腸道排便習慣改變、糞便形狀與質地異常、腹部不適、排便不盡感等隱蔽症狀。（AI生成圖片）

衞生署建議4大預防關鍵

為有效降低大腸癌（結直腸癌）發病風險與死亡率，香港衞生署大腸癌篩查計劃建議市民採取以下核心預防手段：

1.定期接受專業腸鏡篩查：大腸鏡檢查依然是診斷與預防腸癌的金標準，能在瘜肉惡變前及時發現並切除。香港衞生署推行的大腸癌篩查計劃主要資助50至75歲沒有症狀的合資格人士進行大便隱血測試，若有家族病史或高風險症狀者則應直接尋求醫生作針對性大腸鏡檢查。

2.高纖飲食與減少紅肉：增加日常膳食纖維攝取量（多吃新鮮蔬果與全穀類），並大幅減少加工肉類與紅肉攝取。

3.保持體能活動與控制體重：每星期進行最少150分鐘中等強度的體能活動或運動，維持健康體重與腰圍。

4.戒煙與遠離酒精：吸煙與飲酒均為明確的致癌風險因素，應避免飲酒及儘早戒煙。