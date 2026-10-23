福建男健身室運動後隨手摸臉 臉部生肉粒感染HPV 即睇4招預防

前往健身室運動爆汗已成為不少人的日常生活習慣。然而，在努力鍛鍊體魄的同時，若忽略了公共器材的衛生細節，隨時可能「健康未得，病先上身」。日前福建一名男士在健身室運動後，因未及時清潔雙手便習慣性地觸摸面部，未料不久後臉上竟長出小肉粒，經醫生診斷後證實感染了人類乳頭瘤病毒（HPV）。



據內地媒體報道，該名付姓男子平日有到健身室運動的習慣。當天他在完成一連串訓練後汗流浹背，期間手部直接接觸了多款共用器材與把手，並在未洗手的情況下順手抓臉擦汗。沒想到過了一段時間，他的臉部皮膚開始出現異常，甚至冒出一粒小肉球。

付男隨後前往醫院求診，經醫生檢查後，確認該肉粒是由低危型HPV病毒感染所引致的皮膚疣。面對診斷結果，付男感到十分驚訝與後悔，隨後更拍片公開自身的「慘痛教訓」，藉此提醒廣大健身朋友在健身結束後切勿急著摸臉或揉眼睛，以免重蹈覆轍。

影片截圖

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拆解「汗水＋微傷口」引發HPV皮膚疣機制

健身室內的器材、啞鈴及設施把手每天經由多人頻繁接觸，表面極易殘留細菌與各類病毒。當運動者爆汗時，汗水會軟化角質層；若皮膚表面剛好有微小傷口或肉眼難見的破口，再加上汗濕的手直接擦拭或搔抓臉部，就讓HPV病毒有機可乘，進而引發皮膚疣（俗稱肉粒）。

HPV病毒家族龐大，雖然提到HPV不少人會聯想到子宮頸癌等高危類別，但引發皮膚疣的通常屬於低危型HPV（例如HPV 1、2、4型等）。根據 美國疾病管制與預防中心 CDC 的醫學指引，HPV病毒主要劃分為「黏膜型」與「皮膚型」。今次健身個案中所感染的，屬於低危皮膚型病毒（例如常見的HPV 1、2、4型），只會侵犯表皮角質形成細胞，引致尋常疣、扁平疣或絲狀肉粒，絕不具備致癌性，亦非經由性接觸傳播。然而，皮膚型病毒在環境表面的耐受力極強，常透過共用物件表面與微小表皮破損形成間接傳染，健身人士切勿過度恐慌，但必須正視接觸屏障的保護。

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健身室運動四大預防措施

於健身室運動期間及結束後，可參考以下四大預防措施：

健身前後徹底洗手：運動前後應使用洗手液及清水徹底洗手，或使用含酒精的免洗消毒液清潔雙手。

隨身準備消毒濕紙巾：在使用健身器材前，可先用酒精濕紙巾將器材把手及接觸面仔細擦拭消毒。

養成「手不碰面」的習慣：運動期間切勿用手直接揉眼睛、摸臉或抓癢；若需要擦汗，應使用個人乾淨的專用毛巾。

注重個人衛生與防護：如皮膚有傷口，應先以防水膠布封好再進行運動；去公共沐浴間時亦應穿著拖鞋，避免赤腳接觸地面。