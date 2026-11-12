大腸癌年輕化｜23歲女運動員無家族史　持續腹痛照腸鏡揭患原位癌

許多人以為大腸癌只會找上中老年人士，但近年已有年輕化趨勢，年輕患者確診個案時有發生，身體發出的微小警號亦絕不能輕視。大腸癌在香港及華人地區均屬常見致命癌症之一，多數由腸道內的腺瘤性息肉歷經5至10年演變而成，即使生活規律、熱愛運動且完全沒有家族病史，若腸道持續出現異常隱痛，亦應及早接受檢查，如能及早發現罹癌，治癒機會將會增加。



年輕人確診大腸癌的個案增加，當身體發出的微小警號亦絕不能輕視。。（AI生成圖片）

23歲女運動員無家族史常 腹痛揭原位癌

據台灣媒體《聯合新聞網》報道，一名年僅23歲的年輕女運動員，平日生活作息規律，亦沒有大腸癌的家族病史，卻長期飽受左下腹痛困擾。她前往醫院接受大腸鏡檢查時，醫生發現其乙狀結腸內長有一顆巨大息肉，由於息肉體積龐大，為減低切除時引發大出血的風險，大腸直腸外科醫生林耿億率領醫療團隊，先以止血夾夾住息肉根部以阻斷血流，再動刀切除。該息肉切下後因體積過大，無法直接經由大腸鏡吸出，最終醫生改用環狀電燒圈套器套住息肉，才能順利取出。

後續病理化驗報告證實，該巨大息肉已演變為大腸原位癌（即第0期大腸癌）。所幸腫瘤已被完整切除，經評估後，患者毋須接受額外的腸道切除手術，往後每年定期覆診跟進即可。

一名年僅23歲的年輕女運動員，平日生活作息規律，亦沒有大腸癌的家族病史，卻確診大腸原位癌。（AI生成圖片）

本港第二大致命癌症 每20人有1人中招

大腸癌是最受關注的公共衞生議題之一，據醫院管理局香港癌症資料統計中心最新周年報告，大腸癌長年位居本港常見癌症前三，每年新症約5,000宗、佔全部癌症新症約一成三；每年死亡個案逾2,000宗，是僅次於肺癌的第二大致命癌症，一生累積風險約每17名男性有1人、女性約每24人有1人、女性略低；男性發病率較女性高約三成。近年年齡標準化發病率大致持平甚至微跌，反映篩查初見成效；惟因人口急速老化，令絕對新症數字仍緩慢上升。

據美國癌症協會分期統計，大腸癌第一期五年相對存活率逾九成，第四期僅約一成多。這正是50至75歲無症狀市民應善用政府資助大腸癌篩查計劃的原因，而若腹痛、排便習慣改變或大便帶血持續兩星期以上，則不論年齡都應盡快求醫照腸鏡。

大腸癌長年位居本港常見癌症前三，每年新症約5,000宗、佔全部癌症新症約一成三；每年死亡個案逾2,000宗，是僅次於肺癌的第二大致命癌症。（AI生成圖片）

初期徵狀易混淆 持續兩周現6大警號須即求醫

早期大腸癌徵狀極不明顯，極易與一般腸胃不適混淆。據衞生署衞生防護中心及香港癌症網上資源中心指引，若身體持續出現以下6大異常徵狀，應盡快求診：

1.排便習慣持續改變：無故出現持續便秘、腹瀉，或兩者交替出現。

2.大便帶血或黏液：糞便呈鮮紅色、深黑色，或夾雜大量黏液。

3.排便不淨感：排便後仍覺便意未清，卻無法順利排出。

4.糞便形狀變幼：大便形狀明顯轉變，長期呈幼條狀。

5.腹部持續不適：經常出現不明原因的腹脹、腸絞痛或胃氣痛，尤其是局部持續疼痛。

6.無故消瘦或貧血：體重在短時間內無故急跌，或伴隨手腳冰冷、疲倦、頭暈、面色蒼白等慢性貧血徵狀。

若身體持續出現排便習慣持續改變、大便帶血或黏液、排便不淨感、糞便形狀變幼、腹部持續不適、無故消瘦或貧血等症狀，應盡快求診。（AI生成圖片）

醫學研究顯示，腺瘤性息肉本身屬良性，但屬癌前病變，經5至10年約有5%至10%會演變成大腸癌，因此及早切除即可阻斷癌變。年輕群體若持續出現未明原因的腹痛或排便異常，切勿因年齡或缺乏家族史而延誤就醫，及早切除息肉方能及早阻斷癌變危機。