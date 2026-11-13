乳癌│19歲女洗澡摸胸現硬塊確診　無家族史不痛不癢　醫列5大症狀

年輕女性亦可能患乳癌，對身體狀況變化絕不能掉以輕心。內地一名年僅19歲的女生，在洗澡時無意中摸到胸部有硬塊，雖然完全不痛不癢，亦無相關家族病史，但檢查後竟證實患上乳癌。



過去亦有名人不幸罹患乳癌，其中1998年香港小姐季軍吳文忻（現名吳忻熹）於2022年確診乳癌，雖然於今年6月9日不幸離世，終年51歲，但其抗癌經歷及積極態度，成功喚起不少女性關注身體健康，重視乳癌篩查，務求盡早發現是否罹癌。



吳文忻於2022年確診乳癌，於今年6月9日不幸離世，終年51歲，其抗癌經歷及積極態度，成功喚起不少女性關注身體健康，為社帶來正面訊息。（IG@nat_ng_nat）

19歲女生無家族病史 洗澡摸到硬塊確診乳癌

據內地媒體《杭州日報》報道，一名19歲陳姓（化名）女生早前在洗澡時，無意間觸摸到乳房腫塊，質地偏硬且不怎麼移動。雖然腫物不痛不癢，但她曾看過乳癌科普資訊，隨即提高警惕並告知父母。在家屬陪同下，陳女前往福建醫科大學附屬南平第一醫院甲狀腺乳腺外科檢查，病理化驗結果確診為乳癌，令全家驚懼不已。其家屬更憂心詢問：「我們家裏沒有人得過乳癌，為甚麼會這樣？孩子這麼小，還有救嗎？」

該醫院的甲狀腺乳腺外科主任醫師陳強詳細問診後，發現患者全家並無乳癌家族史，其生活習慣亦相對正常，目前未找到明確病因。幸好該名女生警覺性高，及早發現腫塊而去求診，癌症仍處於早期且無擴散轉移，經治療後康復進度良好，目前已回歸正常的學習生活。



內地一名年僅19歲的女生在洗澡時無意中摸到胸部有硬塊，雖然完全不痛不癢，亦無相關家族病史，但檢查後竟證實患上乳癌。（AI生成圖片）

國際癌症權威指引 不再建議僅依賴經驗性觸診

根據英國癌症研究基金會（Cancer Research UK）指引，約90%乳房硬塊屬良性纖維腺瘤或囊腫，並非惡性腫瘤。然而，若硬塊持續不消退，甚至伴隨皮膚凹陷、乳頭內陷或溢液，則必須由醫生作進一步臨床評估。

此外，美國國家癌症研究所（NCI）指出，單純依賴常規「乳房自我檢查」,並不能直接降低乳癌死亡率，過度恐慌反而可能導致多做了不必要的組織化驗。醫學界建議女性應清楚了解自身乳房在正常周期的外觀與觸感變化，一旦察覺異常便即求醫。

國際癌症權威指引，已不再建議僅依賴經驗性觸診。根據美國國家綜合癌症網絡（NCCN）最新《乳腺癌臨床實踐指南》，評估觸摸到的乳房腫塊，不可單憑醫師經驗性觸診定論，而應遵循「三聯評估法（Triple Assessment）」，即整合專科醫師臨床理學檢查、高解析度影像學檢查及病理學組織作出綜合評估。針對30歲以下女性新發現的腫塊，臨床常規首選是標靶性乳房超音波（Targeted Breast Ultrasound），若檢查結果呈現高度惡性表徵或受檢者具高風險家族史，則進一步合併數位乳房X光攝影；若影像評估有臨床惡性疑慮，則透過空心針穿刺切片（Core Needle Biopsy, CNB）取得組織檢體，三者交叉印證以做出精確診斷。

年輕女性亦可能患乳癌，對身體狀況變化絕不能掉以輕心。（AI生成圖片）

早期乳癌五大常見警示徵狀

根據香港衛生署乳癌篩查先導計劃及醫院管理局癌症網上資源中心資料，乳癌早期徵狀隱蔽，女性若留意到以下身體訊號，應及早進行醫學評估：

1.無痛硬塊：早期乳癌最典型的表徵為乳房出現無痛腫塊，大小不定、形狀不規則、邊界不清且質地堅硬，觸摸時不易滑動。



2.乳房感到不適：乳房或腋下感到疼痛或不適，部分人或伴隨肩背痠痛。



3.乳頭異常溢液：非哺乳期乳頭自發性流出分泌物，液體可呈淡黃色，亦有部分患者的乳頭溢液呈水樣或帶血絲。



4.乳房皮膚異樣：皮膚改變與腫塊的深淺及侵犯程度相關，局部皮膚可出現如「橙皮樣」、點狀凹陷（酒窩徵象）或濕疹樣改變，亦有部分早期患者外觀無明顯變化。



5.乳頭形態改變：兩側乳房結構正常時呈對稱狀態，若乳頭周圍存在腫瘤牽扯，會導致乳頭向內牽拉而出現乳頭內陷或偏斜。

