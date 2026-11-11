食梨連皮食營養多15倍？梨皮抗氧化力強 專家教正確清洗去農藥

踏入秋季，天氣漸趨乾燥，不少市民都會買梨潤燥生津。清甜多汁的雪梨、豐水梨或鴨梨，向來是潤喉潤肺、對抗「秋燥」的時令水果首選。然而，絕大多數人在食梨前，第一步都是拿起生果刀將外皮削得一乾二淨。原來這個看似平常的飲食習慣，可能讓你隨手去掉了整顆梨最珍貴的營養精華。台灣食安專家韋恩指出，梨皮堪稱純天然的「植化素寶庫」，其總多酚含量比果肉高出足足15倍以上，抗氧化能力亦全面領先。只要學懂正確的清潔方法，就能安心「連皮食」，將整顆梨的保健價值發揮到極致。



梨皮多酚濃度極高 美白與抗氧化成分顯著

不少人以為水果的精華全在香甜多汁的果肉之中，但科學分析卻呈現出截然不同的結果。台灣食安專家韋恩引述一項針對6種不同梨品種的研究，深入比對梨皮與果肉各項指標，發現外皮的營養價值遠超想像：

總多酚高出逾15倍：研究數據顯示，梨皮中的總多酚含量高達每公斤 1235 至 2005 毫克（mg/kg），反觀果肉卻只有 28 至 81 mg/kg。即使以梨皮測得的最低值（1235 mg/kg）來對比果肉的最高值（81 mg/kg），果皮的多酚濃度依然高出果肉超過15倍。多酚類物質是強效的天然抗氧化劑，有助抵抗細胞老化與體內慢性炎症。

美白熊果素多達45倍：許多女士為美白肌膚斥巨資購買護膚品，殊不知梨皮正是極佳的天然美白成分來源。梨皮蘊含豐富的熊果素（Arbutin）、黃酮醇，以及有助促進代謝、管理體重的綠原酸。其中，常被用於醫學美白護膚、能有效抑制酪胺酸酶及減少黑色素沉澱的「熊果素」，在梨皮中的含量竟是果肉的 10 至 45 倍。

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維他命C含量多數倍兼具雙重形態：梨皮的維他命C含量約為每公斤 116 至 228 毫克，而果肉僅有 28 至 53 毫克。更值得注意的是，梨皮同時具備「抗壞血酸」與「脫氫抗壞血酸」兩種活性形態，能更全面參與體內的抗氧化循環；反之，果肉內則只檢測到脫氫抗壞血酸一種形態。

活體實驗證抗氧化優勢：實驗進一步分析了梨皮清除體內自由基（包括亞硝酸自由基）的能力，證實其清除效率顯著高於果肉。研究團隊在動物實驗中，將梨皮與果肉的萃取物分別餵食給大鼠，隨後進行血液檢測，結果發現攝取梨皮萃取物的大鼠，其血漿抗氧化活性明顯較高，印證了梨皮的生物利用度與保護力。

專家教路：兩步正確洗梨 去除污垢農藥殘留

要安心享受梨皮的營養，徹底做好表面清潔是關鍵一步。韋恩建議市民採用清水清潔法，即可安全高效地去除污垢及農藥：

靜置浸泡（約3分鐘）：將完整的梨子置於大碗或水盆中，靜置浸泡約 3 分鐘。

流動清水沖洗（徹底搓洗）：浸泡後將梨取出，轉至以流動自來水充分沖洗。沖洗時可帶走髒汙、泥土或農藥。