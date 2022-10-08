秋天養生｜防眼乾、皮膚乾燥要吃這些食物　體質較寒涼不適合吃梨

秋日養生最重防止秋燥及養肺，不少人會吃梨子潤肺。



但中醫師提醒，不是每個人都適合吃梨子，還有秋季盛產柿子也不要吃太多，以免腸胃出問題。

秋天4部位容易乾燥（按圖看清👇👇👇）

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台灣花蓮慈濟醫院中醫師盧昱竹指出，秋天最主要是燥邪，而人體常見的乾燥部位，包含：眼睛、嘴巴、皮膚及排便乾燥，吃對食物可以幫助緩解秋燥：

1. 眼睛乾燥

飲用枸杞茶、菊花茶，幫助護眼、防燥。

2. 嘴巴乾燥

吃蘋果、烏梅等酸性食物，讓唾液腺分泌緩解乾燥外，也要適時喝水，幫身體補充水分。

3. 皮膚乾燥

除了塗抹乳液保持皮膚滋潤外，也能吃山藥、百合、麥冬，滋陰潤燥。

4. 排便乾燥

能吃核桃、芝麻等堅果類，都是滋潤黏膜不錯的食物。

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柿子吃太多 當心腸胃不適

秋季盛產柿子；盧昱竹表示，柿子屬性較寒涼，虛寒體質者不宜多食，且柿子含有鞣酸，容易沉澱在胃中阻礙腸胃，進而引起胃痛、消化不良、腹瀉等，建議盡量酌量食用。

梨子養生 2種人不適合

不少人也會吃梨子養生；盧昱竹提醒，不是人人都適合吃梨子，若是體質較寒涼、過敏體質，例如：一碰風寒就容易鼻塞、打噴嚏、咳嗽、眼睛癢，或是手腳變得比較虛冷的人，就不適合吃梨子，因梨子屬性偏冷，建議可將梨子燉熟。

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1穴養肺 緩解秋燥

「秋燥傷肺！」盧昱竹建議，可以按壓位於手肘內側凹窩處的尺澤穴，此為肺經常見的重要穴道，也是管理水的穴道；根據五行生剋理論「金水相生」，肺屬金，穴名中的「澤」有聚水之意，是肺經中「水性」最好的大穴道，時時按壓可以金水相生，緩解秋燥的問題。

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