50歲男子背痛拔罐無效揭患肺癌 夜間痛醒莫當疲勞 醫列4大症狀

肺癌高踞香港致命癌症首位，但並非所有患者發病時都會劇烈咳嗽，臨床統計顯示，約一成二肺癌患者，其首發症狀並非呼吸道病徵，而是持續的肩背疼痛，極易被誤當作普通肌肉勞損，因而延誤就醫。



肺部內部神經分布稀少，早期腫瘤多不會引致明顯痛楚，令肺癌症狀較遲才出現。根據香港醫院管理局香港癌症資料統計中心最新統計，本港逾半數肺癌患者確診時已屆第四期。第一期患者五年相對存活率達72.4%，一旦腫瘤發展至第四期，存活率便暴跌至約7.8%，香港資深影視演員、一代「配音王」譚炳文於2020年6月因腰骨痛求醫，其後確診晚期肺癌，且癌細胞已擴散至骨骼，同年9月因呼吸困難送院搶救，延至翌日不治，享年86歲。

香港資深影視演員、一代「配音王」譚炳文於2020年6月因腰骨痛求醫，其後確診晚期肺癌，同年9月因呼吸困難送院不治，享年86歲。（網上圖片）

50歲白領半夜屢痛醒 經檢查始確診肺癌

據內地媒體《澎湃新聞》報道，50歲企業高層李先生，平日因為工作關係需要常年伏案，因此習慣了肩背痛與頸部僵硬。數個月前，李先生肩膀和後背再度出現疼痛，起初以為純粹年紀漸長肌肉老化，並未放在心上。豈料疼痛情況持續惡化，形成頑固持續性背痛，白天痛之餘，夜晚更加痛得厲害，甚至多次半夜痛醒。

李先生按過往方法對付痛症，包括按摩、拔罐及貼膏藥等，但所有方法都完全失效，他察覺不妙遂前往醫院求醫，經過一系列檢查後，最終確診肺癌。醫生解釋，李先生的背痛在臨床上屬於癌痛，背部遍布神經與相連器官，肺癌腫瘤增大壓迫周邊組織、侵犯胸膜或發生骨轉移，均會引起持續加劇的後背痛。

50歲企業高層李先生，肩膀和後背再度出現疼痛，曾嘗試多種方法仍未能緩解痛楚，最終確診肺癌。（AI生成圖片）

持續胸背隱痛逾兩周 高危族及早篩查

而香港防癌會的專題指引明確指出，及早接受「低劑量胸部電腦斷層掃描」（LDCT），能在腫瘤尚未引發任何明顯症狀時，已能偵測到細微病變，可顯著降低肺癌死亡風險。防癌會與專科醫生特別提醒，年屆50歲以上、吸煙史達20包年以上、長期暴露於二手煙環境或具直系親屬肺癌家族病史，都屬於患肺癌的高危族群，即便從不劇烈咳嗽，只要出現無法解釋且超過兩星期的持續胸背隱痛，切勿誤當尋常肌肉疲勞，應盡早諮詢醫生評估安排LDCT篩查，就能精確偵測到細小至數毫米大小的早期佔位性病變，這也是避免確診時已步入末期的關鍵診斷防線。

及早接受「低劑量胸部電腦斷層掃描」（LDCT），能在腫瘤尚未引發任何明顯症狀時偵測到細微病變，顯著降低肺癌死亡風險。（AI生成圖片）

肩周炎 vs 肺癌背痛：一組動作辨別真偽

日常上班族如何判斷自己的背痛是純粹過勞，還是內臟發出的警號？臨床上可透過關節活動度與痛感模式初步篩查。俗稱「五十肩」的肩周炎，病變位置集中於肩關節關節囊，患者手臂向後旋轉、側抬或高舉時會受到明顯物理阻礙，出現穿衣、梳頭困難；但肺癌引起的背痛，患處多數盤踞在肩胛骨周圍或胸背深處，患者手臂各角度活動完全正常，關節並無卡頓。常規消炎止痛藥或膏藥能暫時壓制肌肉勞損，卻對持續性神經牽涉痛毫無作用。

肺癌引起的背痛，患處多數盤踞在肩胛骨周圍或胸背深處，患者手臂各角度活動完全正常，關節並無卡頓。（AI生成圖片）

衞生防護中心列肺癌4大警號

根據香港衞生防護中心肺癌專題指引，除了隱蔽的胸背痛外，市民若出現以下四種情況，應立即就醫排查：

1.持續性咳嗽超過三星期，或咳嗽習慣改變、痰中帶血

2.呼吸困難、活動時氣促，或呼吸時伴隨未明雜音

3.胸口、肩部或背部持續隱痛，於深呼吸或咳嗽時痛感加劇

4.食慾不振、體重在無刻意減肥下顯著驟降，並伴隨全身性疲倦