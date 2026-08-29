5大癌症早篩檢早治療　肺癌早期無症狀　建議35歲以上定期檢查

癌症，是讓人聞之色變的惡性疾病。聽到「你得了癌症」，就像判了人生死刑。根據統計，台灣每年新增約11萬名癌症患者，其中有超過5萬人不幸因癌症離世。但別以為癌症無法防治！



其實不同的癌症有不同的篩檢方式，並不是做一套健檢就能搞定。只要依照自己的家族病史、生活型態、身體狀況等，就能量身選擇最合適的篩檢方法。

台灣癌症死亡率Top 5！這樣篩檢最有效

癌症高居十大死因之首，五大致命癌症這樣篩檢最有效。（Heho健康）

1. 肺癌（包括氣管、支氣管與肺部）

肺癌是台灣死亡率最高的癌症，因為早期幾乎沒症狀，就算有也只是咳嗽、胸悶，不容易被發現，所以「提早篩檢」格外重要！

建議篩檢年齡：35歲以上可養成固定檢查習慣

高風險族群：

有肺癌家族史

吸菸者

長期接觸空污

有肺部慢性疾病或曾患肺結核



常見症狀（但很多人沒有）：

持續咳嗽超過2-3週

呼吸困難、胸痛

咳出血絲或血痰



常見篩檢方式：

醫師理學檢查（聽診、觸診）

胸部X光

胸部超音波

低劑量電腦斷層（LDCT）：高風險族群建議定期做！



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2. 肝癌（含肝內膽管癌）

肝癌和肺癌一樣都是台灣人最致命的癌症之一，肝臟沒有痛覺神經，早期症狀不明顯，發現時常已晚期。

建議篩檢年齡：35歲以上定期檢查

高風險族群：

B型、C型肝炎患者

有肝癌家族史

長期暴露於毒性環境（如重金屬）

食用被污染食物



可疑症狀：

腹脹、右上腹痛

食慾差、疲勞

黃疸（皮膚或眼白變黃）

尿色變深

體重快速下降



常見篩檢方式：

抽血檢查（肝功能、AFP胎兒蛋白）

腹部超音波（最常用篩檢）

進一步：CT或MRI（若超音波無法判定）



3. 大腸直腸癌

雖然罹患大腸直腸癌的年齡高峰也落在55~70歲左右，但由於大腸癌跟家族史、基因非常相關，所以如果有家族史，差不多在30歲以後開始可以養成固定檢查的習慣。

建議篩檢年齡：有家族史30歲起，其他人55歲起定期檢查

高風險族群：

有家族病史

喜歡高油高鹽或加工食品

排便不規律、長期便秘



可疑症狀：

長期腹瀉

常有便意但解不出來（裡急後重）



常見篩檢方式：

糞便潛血檢查（健保有補助）

全大腸鏡檢查（可看到整個腸道狀況）



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4. 女性乳癌

乳癌是女性發生率、死亡率都排第一的癌症，很多乳癌初期沒有明顯不適或只摸到不痛的小硬塊。

建議篩檢年齡：

一般女性：35歲後定期檢查

有家族史者：25~30歲就可開始



高風險族群：

家族有乳癌病史

初經早、未生育或生育較晚

肥胖



可疑症狀：

乳房腫塊、變形、乳頭凹陷

乳頭糜爛、皮膚紅腫

腋下淋巴腫大



常見篩檢方式：

乳房超音波（適合年輕女性）

乳房X光攝影（可見早期鈣化點）

乳房磁振造影（MRI）：精準度高，可發現90%以上乳癌



5. 口腔癌

主要好發於有抽菸、嚼檳榔、喝酒習慣的男性，男性發病率是女性的10倍。

建議篩檢年齡：40歲後定期檢查

高風險族群：

檳榔、菸酒習慣者



可疑症狀：

口腔潰瘍2週以上未癒

腫塊、口臭、吞嚥困難

口咽疼痛或牙關緊閉



常見篩檢方式：

口腔黏膜篩檢（棉花棒取樣）

內視鏡檢查（深入檢查咽喉、鼻腔等部位）



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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