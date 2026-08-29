5大癌症早篩檢早治療 肺癌早期無症狀 建議35歲以上定期檢查
癌症，是讓人聞之色變的惡性疾病。聽到「你得了癌症」，就像判了人生死刑。根據統計，台灣每年新增約11萬名癌症患者，其中有超過5萬人不幸因癌症離世。但別以為癌症無法防治！
其實不同的癌症有不同的篩檢方式，並不是做一套健檢就能搞定。只要依照自己的家族病史、生活型態、身體狀況等，就能量身選擇最合適的篩檢方法。
台灣癌症死亡率Top 5！這樣篩檢最有效
1. 肺癌（包括氣管、支氣管與肺部）
肺癌是台灣死亡率最高的癌症，因為早期幾乎沒症狀，就算有也只是咳嗽、胸悶，不容易被發現，所以「提早篩檢」格外重要！
建議篩檢年齡：35歲以上可養成固定檢查習慣
高風險族群：
有肺癌家族史
吸菸者
長期接觸空污
有肺部慢性疾病或曾患肺結核
常見症狀（但很多人沒有）：
持續咳嗽超過2-3週
呼吸困難、胸痛
咳出血絲或血痰
常見篩檢方式：
醫師理學檢查（聽診、觸診）
胸部X光
胸部超音波
低劑量電腦斷層（LDCT）：高風險族群建議定期做！
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2. 肝癌（含肝內膽管癌）
肝癌和肺癌一樣都是台灣人最致命的癌症之一，肝臟沒有痛覺神經，早期症狀不明顯，發現時常已晚期。
建議篩檢年齡：35歲以上定期檢查
高風險族群：
B型、C型肝炎患者
有肝癌家族史
長期暴露於毒性環境（如重金屬）
食用被污染食物
可疑症狀：
腹脹、右上腹痛
食慾差、疲勞
黃疸（皮膚或眼白變黃）
尿色變深
體重快速下降
常見篩檢方式：
抽血檢查（肝功能、AFP胎兒蛋白）
腹部超音波（最常用篩檢）
進一步：CT或MRI（若超音波無法判定）
3. 大腸直腸癌
雖然罹患大腸直腸癌的年齡高峰也落在55~70歲左右，但由於大腸癌跟家族史、基因非常相關，所以如果有家族史，差不多在30歲以後開始可以養成固定檢查的習慣。
建議篩檢年齡：有家族史30歲起，其他人55歲起定期檢查
高風險族群：
有家族病史
喜歡高油高鹽或加工食品
排便不規律、長期便秘
可疑症狀：
長期腹瀉
常有便意但解不出來（裡急後重）
常見篩檢方式：
糞便潛血檢查（健保有補助）
全大腸鏡檢查（可看到整個腸道狀況）
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4. 女性乳癌
乳癌是女性發生率、死亡率都排第一的癌症，很多乳癌初期沒有明顯不適或只摸到不痛的小硬塊。
建議篩檢年齡：
一般女性：35歲後定期檢查
有家族史者：25~30歲就可開始
高風險族群：
家族有乳癌病史
初經早、未生育或生育較晚
肥胖
可疑症狀：
乳房腫塊、變形、乳頭凹陷
乳頭糜爛、皮膚紅腫
腋下淋巴腫大
常見篩檢方式：
乳房超音波（適合年輕女性）
乳房X光攝影（可見早期鈣化點）
乳房磁振造影（MRI）：精準度高，可發現90%以上乳癌
5. 口腔癌
主要好發於有抽菸、嚼檳榔、喝酒習慣的男性，男性發病率是女性的10倍。
建議篩檢年齡：40歲後定期檢查
高風險族群：
檳榔、菸酒習慣者
可疑症狀：
口腔潰瘍2週以上未癒
腫塊、口臭、吞嚥困難
口咽疼痛或牙關緊閉
常見篩檢方式：
口腔黏膜篩檢（棉花棒取樣）
內視鏡檢查（深入檢查咽喉、鼻腔等部位）
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