汽水｜飲無糖可樂、氣泡水會促進食慾更易肥？醫揭與二氧化碳有關

大家在減重時也敵不過氣泡飲的誘惑，市面上發售標榜「0卡」的可樂是不少在減重人的選擇，不過有研究顯示，其實汽水中「二氧化碳」會藉由飢餓素的分泌增進食慾，導致體重增加。



台灣醫師許書華在Facebook粉絲專頁「許書華醫師 陪妳寫日記」分享兩個研究，證明二氧化碳與肥胖有關。第一個研究將小白鼠隨機分四組，在其他飲食都一樣的情況下，第一組小白鼠喝水，第二組喝去二氧化碳的汽水，第三組喝一般汽水，第四組喝健怡，並每天記錄小白鼠的體重和食物攝取量。

▼飲汽水點影響健康？研究有咩發現？（按圖 👇👇👇）

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經六個月後發現，喝一般汽水的白鼠體重比喝去二氧化碳汽水的白鼠重；喝水或喝去二氧化碳汽水的白鼠比喝一般汽水或健怡的白鼠輕。

食物攝取量也有差別，喝水的白鼠比起其他組別有最低的體重增加率；喝汽水或喝健怡的白鼠則有較高的體重增加率。許書華解釋，這是因飢餓素增加，導致每天有較高攝食量。

另一個研究則是隨機選20位18～23歲正常體重的男大學生，空腹11小時後，隔天早上9點給相同早餐，過一小時後再給不同飲品，接著測量飢餓素濃度。飲品分別為水、一般汽水、健怡、去二氧化碳汽水、加二氧化碳的水。

結果發現，比起喝水或去二氧化碳的汽水，喝汽水比起喝水，飢餓素濃度高出六倍；比起喝去二氧化碳的汽水，喝一般汽水、健怡、或加二氧化碳水飢餓素會高出三倍。

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最後可以根據研究推論，即使汽水中沒有糖分或人工添加甜味劑，仍然會增加攝食量和體重，是汽水中「二氧化碳氣體」本身造成食量增加。喝可樂會胖不只是因為糖，還因為二氧化碳，即便是健怡也是如此。

不過，台灣許書華醫師也說道，理論上二氧化碳會促進食慾，但是否因為二氧化碳增加食量其實因人而異，畢竟每個人體質不同。她也強調，「不是不能喝，只要喝了不會促進食慾就好！」

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