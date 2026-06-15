腎臟健康｜醫生揭5大常見高危傷腎運動　養生不成反致急性腎衰竭

急性腎衰竭並非老年人的專利，外表健康的年輕族群同樣可能因錯誤的運動習慣而中招。



台灣腎臟科醫師洪永祥在其Facebook專頁發文示警，列舉出5種常見卻高度危險的傷腎運動行為，呼籲民眾務必正視，避免養生不成反傷身。

5種常見卻高度危險的傷腎運動行為👇👇👇

5大運動壞習慣超傷腎（01製圖）

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1. 邊運動邊喝含糖手搖飲

在運動補水的選擇上，洪永祥特別點名含糖手搖飲的危害。他說明，大量流汗時腎臟血流量已明顯下降，若此時大量攝取含糖飲料，果糖在體內快速代謝，將引發細胞內脫水與急性發炎反應，進一步加重腎臟缺血的程度，急性腎損傷的風險也隨之升高。

2. 熬夜、生病後瘋狂重訓

身體狀態不佳時強行重訓，同樣被洪永祥列為高風險行為。他指出，過度疲勞或處於發炎狀態時，肌肉耐受力大幅降低，強行訓練恐導致肌肉細胞大量壞死，所釋出的高濃度「肌球蛋白」將堵塞腎小管，進而引發橫紋肌溶解症，對腎臟造成直接且嚴重的損傷。熬夜後或生病期間，洪永祥建議應暫停高強度訓練。

3. 吃著止痛藥去運動

服用非類固醇消炎止痛藥後繼續運動，是另一項被洪永祥點名的危險行為。他援引醫學研究指出，此類藥物會造成腎臟血管強烈收縮、血流量減少，若同時伴隨運動脫水，腎臟將承受雙重打擊，損傷風險極高。

4. 處於高溫悶熱、不通風環境

環境因素同樣不可忽視。洪永祥在Facebook專頁說明，於悶熱不通風的場所運動，體內核心溫度將快速攀升，形成「熱壓力」，血液大量集中至皮膚表面散熱，導致腎臟等內臟器官的血流相對不足，即便未達中暑程度，腎臟細胞仍可能因微循環衰竭而壞死。

5. 空氣不佳時戶外運動

空氣品質惡劣時進行戶外運動，亦被洪永祥列為傷腎行為之一。他表示，運動時的呼吸量為靜止狀態的數倍，在高濃度PM2.5的環境下，細懸浮微粒可直接穿透肺泡進入血液循環，引發全身性血管發炎與氧化壓力，腎小球過濾功能因此受損，長期下來將加速腎功能退化。

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