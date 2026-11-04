奇亞籽通便變塞腸？食錯恐變腸道糞石！醫生點名5類食物要小心

奇亞籽（Chia seeds）富含膳食纖維及Omega-3，近年成為不少香港人追捧的排毒、減肥養生聖品。然而，若食用方法錯誤，這些細小的種子隨時會在消化道內凝結成塊，甚至引發嚴重腸阻塞而需要急症求醫！台灣泌尿科專科醫生呂謹亨近日分享了一宗罕見病例，提醒大眾進食高纖食物的潛在風險及正確方法。



腰痛求醫揭雙重結石 奇亞籽成腸道糞石元兇

呂謹亨醫生分享，早前一位受腰痛困擾的年輕媽媽前往專科門診求醫，懷疑自己患上腎結石。經超聲波檢查後，發現其腎臟有嚴重積水現象；隨後的腹部X光片證實輸尿管下段被結石阻塞。然而，醫生在察看X光片時，發現患者腹部其他位置亦佈滿疑似結石的「白點」，但特徵又與一般結石不同，且難以確定位置。

為安全起見，醫生為她安排了腹部電腦掃描。結果出人意表，這些不明團塊竟然全數積聚在腸道內，即醫學上俗稱的糞石（或稱腸道結石）。經醫生仔細問診後，患者才恍然大悟，原來她近期為了養生，頻繁且大量進食奇亞籽。找出元兇後，醫生隨即為她安排體外衝擊波碎石術打碎輸尿管的真正結石，解決了腰痛問題，而腸道的奇亞籽糞石危機亦得以化解。

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奇亞籽真的會在腸道結塊嗎？

不少人疑惑，植物種子為何會在腸道結塊？呂醫生解釋了當中的醫學原理：

超強吸水力變「果凍水泥」



奇亞籽遇水後會釋放大量植物黏膠，能吸收高達自身重量12至27倍的水分，並迅速膨脹成如同黏土或濃稠果凍般的半固體團塊。

乾吞極度危險



醫學期刊曾多次錄得嚴重個案，有患者直接將一匙乾燥的奇亞籽吞下再喝水，導致奇亞籽在食道半路瞬間吸水膨脹，將食道完全堵死，連一般的胃鏡設備也難以將其推動。

水分不足致腸道「塞車」



若一次過進食太多未完全泡發的奇亞籽，而日常飲水量又不足，加上部分人士本身腸胃蠕動較慢、患有便秘、糖尿病，或曾接受腹部手術（有腸沾黏風險），奇亞籽便極易在腸道最狹窄的位置凝結成植物性糞石，引發腸阻塞。

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照 X 光或電腦掃描（CT）能看得出有結塊嗎？

奇亞籽引起的腸阻塞在一般檢查中容易隱形。呂醫生指出，由於奇亞籽主要是植物纖維與水分，不含鈣質或金屬成分，因此在一般腹部X光片下難以顯影。

相反，電腦掃描（CT Scan）則是找出這類植物性糞石的利器。在電腦掃描影像下，結塊的奇亞籽與植物纖維會呈現典型的海綿狀、斑駁氣泡團塊（因為團塊內會夾雜微小的空氣泡），讓醫生能精準定位腸道被堵塞的位置。至於X光片上明顯發亮的「白點」，通常是不慎吞下的魚骨、碎骨，或是尚未完全溶解的鈣片、鐵丸及部分胃藥。

除了奇亞籽，醫生點名5類食物要小心在腸胃結塊

日常生活中，還有不少常見食物若進食不當，亦會增加胃腸結石的風險：

1. 膨脹種子類（如洋車前子、亞麻籽、山粉圓）

與奇亞籽原理相同，吸水後會大幅膨脹。若沖泡水分不足便大量吞服，極易在食道或腸道結塊。

2. 高單寧酸食物（如柿子）

柿子含有豐富的單寧酸（柿澀酚），若空腹進食過量，或與高蛋白食物（如肉類、海鮮）同吃，遇上胃酸便會凝結成堅硬如石的「柿石」。

3. 難消化的菇類與粗纖維（如原粒冬菇、金針菇、竹筍、芹菜）

菇類富含人體消化酶難以分解的幾丁質（Chitin，又稱甲殼素），而竹筍與芹菜則含高量不溶性纖維素及木質素。若長者或牙齒欠佳人士未有將其徹底咀嚼便吞下，特別是原粒冬菇，會在小腸吸水膨脹，如同軟木塞般卡住腸道。

4. 帶殼堅果與果核（如瓜子、西瓜籽）

若連殼吞下大量瓜子或水果籽，堅硬的種皮容易在直腸末端聚集成「種子糞石」，導致嚴重便秘甚至無法排便。

5. 黏糯食品（如湯丸、麻糬、粽）

支鏈澱粉含量高，質地黏稠且消化速度慢。大量進食且缺乏水分時，容易在胃部或小腸結成高密度食團。

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安全進食高纖食物的 3 大原則

為免養生變傷身，呂醫生建議市民緊記以下三大原則：

奇亞籽必須泡發後才吃



食用奇亞籽前，務必以 1：10 的比例（1份奇亞籽配10倍清水、牛奶或豆漿），靜置浸泡約 15 至 30 分鐘，待其完全膨脹成透明滑溜的果凍狀後才可進食，絕對不可乾吞。

補充纖維同時必須大量補水



進食任何高纖維粉末、洋車前子或大量蔬菜時，全日的飲水量必須充足（建議每日達 2000 毫升或以上）。缺乏水分的膳食纖維就像一條「沒有水的滑梯」，只會乾卡在腸道中，加劇便秘。

特殊體質人士應細嚼慢嚥



曾接受胃部或腸道手術、有腸沾黏病史、吞嚥困難人士及長者，在進食冬菇、竹筍、柿子與糯米類食物時，務必先剪碎並仔細咀嚼。若飯後出現持續腹脹、絞痛、嘔吐或完全無法排便及放屁，應立即前往急症室求醫。

奇亞籽及各類高纖食物的營養價值毋庸置疑，關鍵在於必須給予足夠水分與時間泡發，並配合個人體質及咀嚼能力調整進食習慣。市民在追求健康飲食時，切記循序漸進地增加纖維攝取量，並確保全日補水充足。