72歲林建明染惡菌險演變成肺炎 一文睇清肺炎常見徵狀及預防方法

72歲資深藝人林建明（大姐明）近日接受薛家燕等人主持的電台節目《開心大派對》專訪，透露8月初染上嚴重的上呼吸道細菌感染，醫生指若遲兩日就醫恐併發肺炎。由於病情出現抗藥性，她需服用強效藥物兩星期，期間劇烈咳嗽、喉嚨上顎乾痛難耐，病程反覆至今未癒。生病期間被勒令戒冰的她，更自爆難抵心癮，偷吃一口綠茶朱古力雪條便即飲溫水平衡，笑稱自己目前處於「戒買唔戒食」狀態。



平日注重運動、熱衷旅遊的林建明亦感嘆今年波折重重，多度計劃外遊均在臨行前告吹，甚至曾於出發前一週意外跌傷膝蓋。有鑑於此，她決定暫停今年所有出遊計劃，待明年再作安排。



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什麼是「上呼吸道細菌感染」？為何會「險變肺炎」？

人體呼吸道以喉部為界，上呼吸道包括鼻腔、咽喉及扁桃腺。當免疫力下降或黏膜受損時，細菌（如肺炎鏈球菌、金黃葡萄球菌、化膿性鏈球菌等）在該區域大量繁殖，便會引發急性發炎。典型症狀為咽喉劇痛、吞嚥困難、發燒及咳嗽。

人體的氣管纖毛與黏液具備清除異物的自潔功能。若未及時控制感染，細菌突破喉部防線，沿著氣管、支氣管向下擴散至下呼吸道的肺泡與肺間質，直接損害肺部組織。如病菌具抗藥性，一般抗生素無法壓制菌量，細菌繁殖速度加快，可在 24 至 48 小時內引發廣泛肺部發炎。長者或慢性病患者的呼吸道纖毛擺動能力與免疫細胞反應較慢，細菌極易長驅直入。

肺炎常見徵狀

呼吸道感染初期徵狀易與普通傷風感冒混淆，但若出現以下情況，往往代表感染已蔓延或惡化：

劇烈持續咳嗽：同時可能伴隨黃綠色濃痰、鐵鏽色痰，甚至帶血絲。

喉嚨灼痛與呼吸道不適：喉嚨與上顎乾痛、有劇烈灼熱感，進而可能出現氣促、呼吸急促或喘鳴。

發燒與畏寒：高燒不退、寒顫、冒汗；部分長者發燒不明顯，反而會出現體溫偏低。

精神萎靡與神智改變：患者常感極度疲倦、昏昏欲睡、全身乏力；長者若出現反應遲鈍、胡言亂語或神智不清，是病情危急的警號。

胸痛：咳嗽或深呼吸時感到胸口隱痛或刺痛。

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肺炎預防方法

結合林建明的經歷與醫學防護建議，預防呼吸道感染及避免其惡化為重症應注意：

把握黃金求醫期：上呼吸道感染若持續加劇，切勿拖延。若出現抗藥性或病情反覆，必須遵醫囑及早調整抗生素或相關治療，避免細菌落入下呼吸道引發急性肺炎。

接種疫苗：根據衞生署衞生防護中心資料，高危人士（特別是65歲或以上長者及長期病患者）應按時接種季節性流感疫苗及肺炎球菌疫苗，以大幅降低併發嚴重肺炎的風險。

注意個人衛生與防護：在人多擠迫或通風欠佳的公共場所佩戴口罩。經常以肥皂和清水洗手，或使用含酒精的搓手液，避免雙手接觸眼、口、鼻。

忌食刺激物與適度潤喉：患病期間應嚴格遵從醫囑戒口，避免生冷、辛辣或刺激性食物，適量飲用溫水以保持呼吸道黏膜濕潤。

增強自體免疫力：如林建明病後調整生活節奏，保持作息規律、充足睡眠、每週適度運動（如游泳、打羽毛球）及維持開朗心境，有助鞏固免疫屏障。