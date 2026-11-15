大便變幼夾雜黏液是警號！48歲男便血揭大腸癌　拆解初期6大症狀

不少人排便後因嫌尷尬而匆匆沖水，往往錯過糞便透露的健康警號。大腸癌由腸道正常黏膜發展至癌變，潛伏過程可長達7至9年。如果能定期接受檢查，及早發現瘜肉並切除，很多悲劇本可避免。然而，排便習慣改變與便血往往與常見的痔瘡表徵極為相似，令不少市民掉以輕心，甚至自行買藥塗抹，直至腫瘤侵蝕腸壁引發嚴重不適才匆忙求醫。香港戲劇界泰斗與資深演藝人、被譽為「戲劇大師」的鍾景輝（King Sir），過去亦曾於2016年確診第一期大腸癌，幸及早發現接受微創手術後康復，其後於2026年6月在睡夢中安詳離世，享年89歲。



不少人排便後因嫌尷尬而匆匆沖水，往往錯過糞便透露的健康警號。大腸癌由腸道正常黏膜發展至癌變，潛伏過程可長達7至9年。（網上圖片）

香港戲劇界泰斗鍾景輝（King Sir）曾於2016年確診第一期大腸癌，幸及早發現切除康復；他於2026年6月在睡夢中安詳離世，享年89歲。（網上圖片）

48歲男便血1年誤當痔瘡 求醫已確診結腸癌

據內地媒體《人民網》報道，日前一名48歲的劉先生，因大便斷斷續續出血長達一年多，終於耐不住前往醫院檢查，未料腸鏡結果證實他患上了結腸癌。突如其來的噩耗讓劉先生難以接受，內心更充滿懊惱，坦言完全是自己的疏忽耽誤了病情。原來早在一年前，他就已經察覺到大便開始變形，排便時伴隨出血，有時甚至夾雜著黏液。但他當時想當然地以為只是頑固痔瘡發作，貪圖方便自行買了痔瘡藥敷用，完全沒把異狀放在心上。就這樣任由便血持續了一年多始終未見好轉，直到身體響起警號才被動求醫，最終換來確診腸癌的殘酷現實。

一名48歲的劉先生，因大便斷斷續續出血長達一年多，終於耐不住前往醫院檢查，未料腸鏡結果證實他患上了結腸癌。（AI生成圖片）

防癌先從飲食與及早篩檢做起：慎防大腸癌警號

根據香港醫院管理局大腸癌專頁指引，外科手術徹底切除病灶仍是目前根治早期大腸癌的核心手段，越早介入，存活率越高；若任由腫瘤穿透腸壁甚至轉移擴散，治療難度將幾何級倍增。除了及早篩查，飲食型態更是左右腸道病變的決定性因素。香港食物安全中心加工肉類致癌評估明確指出，長期過量進食紅肉，例如牛肉、豬肉、香腸、午餐肉以及火腿等加工肉製品，會大幅增加罹患結直腸癌的潛在風險。若發現如廁異常或排便規律改變持續超過兩星期，切忌心存僥倖當作一般痔瘡敷衍塗藥，必須即時前往專科求診，安排直腸指檢或大腸鏡全面排查。

長期過量進食紅肉，例如牛肉、豬肉、香腸、午餐肉以及火腿等加工肉製品，會大幅增加罹患結直腸癌的潛在風險。（AI生成圖片）

大腸癌6大排便異常症狀

結直腸癌與痔瘡在臨床表徵上極易混淆，要及時察覺腸道拉警報，市民可對照以下由香港衞生防護中心男性常見疾病指南列出的常見大腸癌症狀：

1.便血顏色與混雜物：結直腸癌出血多呈暗紅或深褐色，血液、糞便與黏液往往混雜成一團。



2.排便習慣持續改變：過往穩定的如廁節奏被打破，持續出現頑固便秘、大便變稀或腹瀉，如廁次數突然毫無緣由地增多或減少。



3.大便形狀異常變細：腫瘤佔據腸腔空間造成通道狹窄，排出的大便直徑明顯縮小，甚至表面出現長期固定的凹槽壓痕。



腫瘤佔據腸腔空間造成通道狹窄，排出的大便直徑明顯縮小，甚至表面出現長期固定的凹槽壓痕。（AI生成圖片）

4.排便不淨感：如廁後不久又再次產生急迫便意，但坐上馬桶後卻無法順暢排空。



5.持續腹部不適與腫塊：腹部反覆出現胃氣脹痛、痙攣或悶痛，病情較深時甚至可在腹部摸到實質硬塊。



6.無故消瘦與貧血：在未有節食減肥的情況下體重急速下跌，或因長期腸道慢性失血引致面色蒼白、頭暈乏力等缺鐵性貧血症狀。

