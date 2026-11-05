【腸癌】24歲男便血3年當痔瘡　血量突發暴增　揭患直腸結腸雙癌

大便見血切記不可掉以輕心！大腸癌長年位居常見致命癌症前列，近年更有年輕化趨勢，不少青壯年常將便血誤當成痔瘡，因而延誤黃金診治期。大腸癌早期症狀極為隱蔽，若本身患有遺傳性腸瘜肉病，未經干預下癌變風險更高達近100%！市民日常必須密切留意大便形態及排便習慣，切勿自恃年輕而忽視身體警號，一旦持續出現血便應及早就診。電影《黑豹》男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）亦因患結腸癌，於2020年洛杉磯的住所病逝，年僅43歲便英年早逝。



大腸癌長年位居常見致命癌症前列，近年更有年輕化趨勢，其中電影《黑豹》男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）亦因患結腸癌病逝。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

電影《黑豹》男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）亦因患結腸癌，於2020年洛杉磯的住所病逝，年僅43歲便英年早逝。（《黑豹》劇照）

誤把便血當痔瘡 24歲男確診直腸及結腸雙重癌

據內地媒體《四川日報》報道，四川成都24歲男子小蔡（化名），3年前開始發現每次進食辛辣食物或飲酒後均會出現便血，他和不少年輕人一樣，下意識以為僅是痔瘡症狀，一直未有求醫檢查。直至2個月前，他在一次飲酒後便血量突然顯著增加，才驚覺不妥，於是前往四川省第四人民醫院求醫。

追溯病因揭可能患家族性腺瘤性瘜肉病

經醫生詳細檢查後，確認小蔡同時患上直腸癌及乙狀結腸癌。醫生進一步追溯其病因，發現他可能患有家族性腺瘤性瘜肉病（FAP），患者腸道內可生長十數至數百顆瘜肉，青年階段即可迅速惡化成癌細胞，令他年僅24歲便確診雙重腸癌。

四川省第四人民醫院消化內科主治醫師蘇瑞指出，家族性腺瘤性瘜肉病（FAP）是一種體染色體顯性遺傳病，由 APC 基因突變引起。醫生提醒，胃腸鏡檢查是發現消化道瘜肉和早期癌症最直接、最有效的手段，若直系親屬中有結直腸癌、瘜肉病史，或年輕時長出多發性瘜肉，應及時切除並定期覆診，必要時進行基因檢測。

四川成都24歲男子小蔡，3年前開始發現每次進食辛辣食物或飲酒後均會出現便血，其後確診同時患上直腸癌及乙狀結腸癌。（AI生成圖片）

大腸癌年輕化：直系親屬有病史應提早篩查

大腸癌年輕化已成全球公共衞生焦點，根據香港衞生防護中心及香港癌症資料統計中心最新統計，大腸癌為本港常見癌症第三位（致命癌症第二位），每年錄得約5,400宗新症，2024年錄得2,322人死亡。儘管整體發病年齡中位數約為69歲，但香港中文大學醫學院跨國流行病學研究明確揭示，本港55歲以下年輕族群的結腸癌與直腸癌發病率廿年間呈現顯著上升趨勢。

醫學專家強調，除了肥胖、高脂低纖飲食及久坐等後天生活習慣外，若帶有家族性腺瘤性瘜肉病（FAP）或林奇綜合症（Lynch Syndrome）等遺傳基因突變，瘜肉癌變可在青壯年時期急速爆發，直系親屬若有腸癌史，應提早於20歲前後進行全面腸鏡檢查監控。

除了肥胖、高脂低纖飲食及久坐等後天生活習慣外，若帶有家族性遺傳基因突變，應提早於20歲前後進行全面腸鏡檢查監控。（AI生成圖片）

大腸癌常見6大症狀

早期大腸癌可能全無症狀，根據香港衞生署大腸癌篩查計劃及香港癌症網上資源中心指引，若日常排便出現以下異常，切勿自行斷定為痔瘡，應盡快求醫：

1.大便帶血或呈黑褐色：大便帶血、帶有大量黏液，或呈黑色柏油狀，甚至直腸持續出血。

2.排便習慣不明改變：在不明原因下持續腹瀉或便秘，或兩者交替出現超過兩星期。

3.大便形態異常：大便形狀漸漸變幼（呈幼條狀或扁平狀）。

4.排便感異常：大便後仍有便意，自覺無法完全排清（裏急後重）。

5.持續腹部不適：經常出現不明原因的腹脹、腸絞痛、持續腹痛或飽脹感。

經常出現不明原因的腹脹、腸絞痛、持續腹痛或飽脹感，切勿自行斷定為痔瘡，應盡快求醫。（AI生成圖片）

6.全身系統性症狀：出現原因不明的體重下降、長期容易疲倦，或因慢性失血導致面色蒼白、心跳加速、頭暈等貧血症狀。