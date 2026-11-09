抗癌｜末期大腸癌仍現轉機？患者術後規律做一事 5年未見復發

大腸癌經常高踞常見癌症前列，步入晚期更往往令患者心灰意冷。不過，有台灣專科醫生分享臨床個案指出，一名第四期大腸癌患者在接受正規治療的同時，積極調整生活作息、補充所需營養並堅持「規律運動」，抗癌5年至今完全沒有復發跡象。最新大型醫學研究亦證實，規律運動能令大腸癌復發及死亡的綜合風險大跌近三成。



配合正規治療加生活管理 晚期患者5年無復發

台灣營養功能醫學專家劉博仁醫生於社交平台分享，癌症治療除了依賴醫院常規處方外，病人的個人生活管理同樣是康復關鍵。他指出，該名大腸癌第四期患者確診後並無輕言放棄，積極配合切除手術及化學治療；與此同時，患者因應自身體能狀況補充足夠營養素，並循序漸進建立長期規律運動的習慣。經過5年時間，體內完全未見癌症復發跡象。

劉醫生強調，手術與化療是抗癌的「根基」，而營養與運動則是維持病人體魄、支持身體修復的重要後盾。

shutterstock 圖片

大型研究追蹤近8年 復發與死亡風險降28%

規律運動並非單純提振精神，在臨床數據上亦有實質佐證。劉博仁引述《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）一項追蹤中位數長達7.9年的大型研究，該研究共納入889名已完成手術及輔助化療的第三期或高風險第二期大腸癌患者，並分為兩組比對：

對照組：僅接受一般健康教育。

運動組：參與為期3年的結構化運動計劃。

結果顯示，運動組的「5年無疾病存活率」達80.3%，較對照組的73.9%高出6.4個百分點；若綜合計算「疾病復發、新發癌症或死亡」的整體風險，運動組的相對風險大幅降低約28%，整體存活率亦顯著提升，足證規律運動能成為輔助防癌復發的重要手段。

shutterstock 圖片

運動具5大抗癌好處 醫生籲循序漸進忌操之過急

劉博仁解釋，規律運動在癌症醫學中備受重視，主要歸功於5大生理機制：

1. 改善胰島素敏感度

2. 調節體內慢性發炎反應

3. 維持肌肉量，防止肌少症

4. 提升心肺功能

5. 促進整體新陳代謝

不過，劉醫生特別提醒患者切忌盲目跟從。研究中所採用的運動處方均由專業團隊按個人體能度身訂造，並非隨意散步數分鐘即可達到效果；此外，該項研究對象並未涵蓋第四期患者，成效不應直接生搬硬套。癌症病人開展運動前，務必諮詢主診醫生或物理治療師，視乎治療階段與身體狀況量力而行。要維持長期健康，除了按時覆診與規律運動，配合均衡飲食、充足睡眠及平穩開朗的心態，方為長遠抗癌之道。