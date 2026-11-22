聲音沙啞看似普通熱氣或感冒，但若持續未癒，隨時暗藏癌症危機。根據香港醫院管理局香港癌症資料統計中心數據，本港每年約有200宗喉癌新症，當中逾九成為男性。聲帶瘜肉雖屬常見良性病變，惟一旦放任不管，加上煙酒刺激及長期用聲過度，便有機會誘發癌變。醫學界提醒，不少患者因忽視初期徵狀而延誤診治，市民若發現聲沙持續，應及早求醫。荷里活影星韋基馬（Val Kilmer）曾主演《壯志凌雲》（Top Gun）、《新蝙蝠俠不敗之謎》（Batman Forever）等經典電影，過去罹患喉癌抗病多年，於2025年4月離世，終年65歲。



聲音沙啞看似普通熱氣或感冒，但若持續未癒，隨時暗藏癌症危機。（《壯志凌雲：獨行俠》劇照）

聲音沙啞看似普通熱氣或感冒，但若持續未癒，隨時暗藏癌症危機。（《壯志凌雲：獨行俠》劇照）

43歲男子煙酒不離手 懶理聲帶瘜肉1年終演變成癌

據內地媒體《健康報網》報道，武漢一名43歲張姓男子從事銷售工作，平日需頻繁說話，長期用聲過度。早於一年多前，他已確診患有聲帶瘜肉，但當時未有理會，依然維持煙不離手、酒不離口的習慣。直至一段時間後，張先生的聲音突然變得嚴重沙啞，前往醫院耳鼻喉科求診後，竟確診患上喉癌。幸而病情發現尚屬早中期，醫生最終透過喉部分切除術成功切除腫瘤，得以保留部分喉部及發聲功能。

武漢一名43歲男子於一年多前已確診患有聲帶瘜肉，但當時未有理會，依然維持煙不離手、酒不離口，直到聲音突然變得嚴重沙啞才前往求診，竟確診患上喉癌。（AI生成圖片）

警惕早期喉癌6大症狀 聲沙逾兩周須留神

根據英國國民保健署（NHS）及美國梅奧診所（Mayo Clinic）的臨床資料，喉癌早期病徵與一般上呼吸道不適極為相似，容易令人掉以輕心，喉癌症狀可歸納為以下六大類：

1.聲音異常變化：持續性的聲音沙啞、音質改變，或是出現口齒不清的情況。



2.局部腫塊或久不癒合的瘡口：頸部或咽喉部位出現腫塊、腫脹，或是口腔、咽喉內有無法癒合的瘡口。



3.吞嚥困難或疼痛：吞嚥食物或液體時感到困難，或伴隨明顯疼痛感。



喉癌症狀包括吞嚥食物或液體時感到困難，或伴隨明顯疼痛感。（AI生成圖片）

4.耳部與咽喉疼痛：持續不退的耳痛，以及長期的咽喉疼痛。



5.呼吸道症狀：出現氣促、呼吸困難，以及持續咳嗽；NHS亦提及可能伴隨口臭。



6.不明原因的體重下降：在沒有刻意節食或減肥的情況下，體重持續減輕。



在沒有刻意節食或減肥的情況下，體重持續減輕亦有可能是喉癌的症狀之一。（AI生成圖片）

香港耳鼻喉科醫學院：聲沙逾兩周應做內視鏡檢查

香港耳鼻喉科醫學院資料亦指出，聲沙及發聲變化如持續兩至四星期，必須及早向耳鼻喉專科求診，以排除喉癌風險。臨床診斷上，醫生一般會先進行間接喉鏡檢查；若發現咽喉有異常，便會進一步安排軟管纖維喉內視鏡檢查，必要時抽取活組織化驗以作確診。

要預防聲帶病變及喉癌，日常生活中必須戒除以下4大傷喉習慣：

1.吸煙及酗酒：男性喉癌患病率較女性高出約10倍，主要與煙酒習慣有關，吸煙量愈大，患癌風險愈高。



2.頻繁清喉嚨：過度頻繁清喉嚨會令氣流猛烈衝擊並持續振動聲帶，造成黏膜受損。



3.睡前不刷牙：夜間口腔細菌大量滋生，容易轉移至咽喉部引發慢性炎症。



4.嗜吃辛辣食物：過量進食辛辣及刺激性食物，容易誘發胃酸倒流及咽喉炎，長期刺激聲帶。

