熱氣丨咽喉乾痛口舌生瘡屬上火症狀？一文盤點6中藥有效清熱

很多人都在說「上火」，很多人都在通過各種食物或藥物清火，那麼，上火了就一定要吃清火藥嗎？



上火是什麼？

中國中醫科學院西苑醫院藥學部副主任藥師金銳指出，實際上，「上火」並不是一個專業術語，而是比較通俗的詞彙，通常是指一組有熱證表現的症狀，如咽乾咽痛、口舌生瘡，又或大便乾燥等。

6中藥能治療上火（按圖👇👇👇）

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但是，從中醫理論角度看，同一個症狀表現，在不同的人身上，可能會有不同的原因，也就有不同的治法，這叫作「同病異治」。所以，即使都表現為「上火」和口乾口渴，但不同的人發病原因不同，治療方法也不同。

上火一定要吃清火藥？

金銳表示，在能夠治療「上火」的藥物裡，除了清火藥，也有很多其他藥物。清火藥主要適用於實熱證類型的「上火」，而其他類型的「上火」，比如陰虛證類型的「上火」、氣滯證類型的「上火」等，就不能單純靠清火藥來治療，而是需要使用養陰藥、理氣藥等來解決。

也就是說，「上火」的人，並不一定都需要清火藥，不是實熱型「上火」的人，不應該以清火藥為主來治療「上火」。

上火會有什麼症狀？4種降火氣飲料（按圖👇👇👇）

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常見的清火中藥有哪些？

金銳舉例，有石膏、知母、梔子等清熱瀉火藥；有黃連、黃芩、龍膽等清熱燥濕藥；有金銀花、連翹、板藍根、蒲公英、魚腥草等清熱解毒藥；薄荷、菊花、大黃、牛黃、冰片、雄黃等中藥，也具有清熱散熱的作用。

常見的清火中成藥有哪些？金銳說，有三黃片、黃連上清丸、牛黃解毒丸、牛黃清火丸、清熱解毒口服液等，這些中成藥也多含有上述清火中藥。

6中藥能治療上火

除此之外，還有哪些中藥，不是清火藥卻能治療「上火」呢？

麥冬

一味清熱養陰的中藥，主要用於治療陰虛火旺所致的咽乾咽痛、口渴便秘、失眠煩躁等症，適用於陰虛內熱的「上火」者。

沙參

一味清熱養陰的中藥，主要用於治療陰虛火旺所致的咽乾燥咳、口乾口渴等症，也適用於陰虛內熱的「上火」者。

玄參

一味清熱涼血的中藥，主要用於治療血熱陰虛所致的咽喉腫痛和咽乾澀痛，是治療咽乾咽痛的專用藥，適用於血熱陰虛的「上火」者。

▼痰的顏色反映什麼？（按圖👇👇👇）

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生地黃

一味清熱涼血的中藥，還能夠止血，主要用於口渴、流鼻血、大便乾燥等症狀，適用於「上火」或同時出現血熱出血者。

丹參

一味清熱活血的中藥，主要用於血瘀熱結所致的煩躁、失眠、癰腫等，適用於瘀熱互結的「上火」者。

凌霄花

一味清熱活血的中藥，主要用於血熱血瘀所致的風疹、頭痛、酒渣鼻等，適用於血熱血瘀的「上火」者。

實際上，現有的中成藥裡，口炎清顆粒、養陰清肺口服液、血府逐瘀膠囊，就是分別從養陰清熱、涼血清熱和活血清熱角度，治療陰虛型上火、血熱型上火和瘀熱互結型上火。

金銳提醒，出現了「上火」，不要盲目選用清火藥，而是要根據虛實類型，在中醫師指導下對證選用。

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