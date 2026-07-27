咽喉炎｜喉嚨不適有異物感？醫：是身心警訊　4方法日常緩解調整

長期感到喉嚨不適，跑遍各科卻找不出病因？小心，這很可能不是身體問題，而是心理壓力在作祟的「喉球症」！



台灣身心科醫師尤冠棠提醒，許多人總覺得喉嚨有異物感、頻繁清喉嚨，甚至懷疑罹患重病，但在排除生理因素後，這類症狀往往是心因性喉球症的表現。若能透過跨科整合治療，通常能在1至3個月內看到顯著改善，甚至完全痊癒。

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企業主管喉嚨卡5年，竟是壓力與自律神經失調惹禍

尤冠棠醫師分享了一個典型案例。40歲的企業主管張先生（化名），個性好強、責任感重，即便下班後也持續處理公事，長期承受高度職場壓力，導致精神亢奮、睡眠品質極差。五年來，他反覆出現喉嚨異物感和窒息感，總覺得「有東西卡在喉嚨」，因此不斷清喉嚨、乾咳或頻繁吞嚥口水。隨之而來的是聲音沙啞、胸悶、喉部緊縮，甚至呼吸不順或吞嚥困難，讓他不禁懷疑自己得了甚麼重大疾病。

張先生陸續求診腸胃科、耳鼻喉科、胸腔科，接受胃鏡與咽喉鏡檢查都無異常。儘管醫師曾懷疑是胃食道逆流或鼻涕倒流，但治療後卻不見好轉，症狀日益嚴重，體重也悄悄下降，甚至產生焦慮和失眠。直到經友人建議轉診至身心科，配合血清素相關藥物治療與壓力調適後，一個月內症狀明顯改善，重拾正常生活。

喉球症是甚麼？不只是痰，更是身心警訊

「不是卡痰，也不是癌，是壓力與自律神經失調惹的禍！」尤冠棠醫師解釋，「喉球症（Globus hystericus）」又稱臆球症、神經性咽喉炎或交感神經性咽喉症候群，是一種典型的身心症狀。患者主要會感覺喉嚨有異物感，常伴隨喉部卡住、緊縮、堵塞，或頻繁清喉嚨、乾咳但無痰，以及吞嚥時覺得卡頓但實際吞嚥功能正常。

此外，若有喉嚨發癢、聲音沙啞、呼吸不順或有壓迫感、胸悶、頸部緊繃、耳壓感、輕微頭暈等症狀，也可能是喉球症的表現。

喉球症成因複雜：胃食道逆流、鼻竇炎、心理壓力皆是危險因子

尤冠棠醫師表示，喉球症的病因複雜多元，常見的危險因子包括：

1. 輕度胃食道逆流

胃酸刺激咽喉神經，誘發不適感。

2. 自律神經失調

通常是壓力或焦慮導致交感神經過度活躍，造成唾液分泌減少、胃排空變慢，進而使胃酸更容易逆流。

3. 慢性鼻竇炎

鼻腔分泌物長期倒流至咽喉，刺激咽部神經產生異物感。

尤冠棠醫師特別提醒，若在耳鼻喉科與腸胃科排除器質性問題後，喉嚨異物感仍未緩解，則有高機率是心因性喉球症，應轉診至身心科或精神科尋求專業協助。

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跨科整合治療：藥物、心理、生活多管齊下

治療心因性喉球症，通常會採取跨科整合的策略：

1. 藥物治療

常用血清素受器調節劑（如SSRI/SNRI）來穩定情緒、改善自律神經功能。

2. 心理調適與諮詢

鼓勵患者表達情緒、紓解壓力，必要時搭配心理治療。

3. 生活與飲食調整

用餐後勿立即躺下，避免胃酸逆流。每餐七分飽，飯後適度活動助胃排空。睡前喝少量水或服用鹽類制酸劑，睡姿維持右側臥。

4. 自律神經調適訓練

透過深呼吸、冥想、規律作息、避免過度刺激等方式，幫助平衡交感與副交感神經。

尤冠棠醫師強調，儘管喉球症的症狀表現於喉部，但其根源多與心理及自律神經因素有關。多數患者透過上述跨科整合診治，通常能在1至3個月內看到病情明顯改善，甚至完全痊癒，重拾健康的生活品質。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：喉嚨卡卡、有異物感，看遍醫生卻找不到原因？不是卡痰，也不是癌，恐是「這1病」】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

