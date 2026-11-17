年輕人出現嚴重高血壓，背後隨時隱藏致命腎病危機。南京一名16歲中三男生早前出國旅遊期間突感頭痛及視力模糊，求醫後揭發血壓飆升至危急水平，腎功能更已步入末期衰竭，日後恐須終身接受血液透析治療。本港衞生署數據顯示，15至24歲青少年高血壓患病率達4.9%，而全港現時有逾萬名末期腎衰竭患者。有專科醫生警告，35歲以下人士若患上惡性高血壓，很大機會是由潛伏多年的慢性腎炎引發，呼籲市民切勿因年輕而忽略定期驗身及量度血壓。



本港衞生署數據顯示，15至24歲青少年高血壓患病率達4.9%，而全港現時有逾萬名末期腎衰竭患者。（AI生成圖片）

16歲男子慶祝升學外遊突視力受損 揭尿毒症期腎衰竭

據內地媒體《澎湃新聞》報道，南京一名16歲初三學生小偉因中考成績理想，暑期獲父母獎勵到國外旅遊。旅程臨近結束時，他突然感到頭痛且視力模糊，更出現眼底出血。回國翌日母親帶他到醫院眼科求診，醫生量度其血壓竟高達收縮壓180mmHg、舒張壓100mmHg，屬惡性高血壓，遂建議他檢查腎功能。結果顯示小偉的血肌酐高達1200μmol/L，已處於腎功能不全尿毒症期，必須在腎內科接受血液透析治療，日後恐須終身洗血。

同院亦曾接獲另一宗25歲外貿公司男職員小陳的個案，他身高190厘米、體重210斤，半年前因突發劇烈頭痛到社區醫院求診，一量血壓高達240/120mmHg，檢查證實其腎臟已經萎縮，雖經降壓治療後病情暫時穩定，但因晚期才確診，日後惡化為尿毒症的風險極高。

南京一名16歲中三男生早前出國旅遊期間突感頭痛及視力模糊，求醫後揭發血壓飆升至危急水平，腎功能更已步入末期衰竭。（AI生成圖片）

35歲以下惡性高血壓 多屬腎病引發繼發性高血壓

接診的腎科主任孫偉教授指出，35歲以下年輕人若患上惡性高血壓（收縮壓達180mmHg以上或舒張壓達120mmHg以上），很大機會是由腎臟疾病引起的「繼發性高血壓」。這類患者往往在年幼時已患上腎炎，病程潛伏至少10至15年，血壓由輕微逐步升至嚴重水平，但期間毫無不適，亦未曾接受體檢。

根據香港衞生防護中心《非傳染病直擊》高血壓專題報告指出，血壓太高時可引發頭痛、視力模糊及眼部血管病變等症狀，患者往往直到出現腎臟病或心血管併發症才被發現。目前該院腎科住院的腎功能不全患者中，多達三分之一為30歲以下年輕人，反映大眾對早期篩查的忽視。

血壓太高時可引發頭痛、視力模糊及眼部血管病變等症狀，患者往往直到出現腎臟病或心血管併發症才被發現。（AI生成圖片）

慢性腎病5大警號

根據香港衞生防護中心《非傳染病直擊》的公共衞生報告，慢性腎病會導致腎功能持續且不可逆轉地衰退，在早期階段病徵通常並不明顯，患者往往在腎功能嚴重受損時才察覺。綜合專家意見及香港醫院管理局慢性腎病資訊，慢性腎衰竭及腎臟受損常見以下典型症狀與指標異常：

1.蛋白尿： 腎小球濾過功能受損導致蛋白質漏出尿液，日常如廁時會發現小便出現大量且持久不散的細密泡沫。



2.高血壓： 腎臟無法正常調節體液與血壓，引發繼發性高血壓，年輕患者甚至可能出現惡性高血壓並伴隨頭痛、眼底出血等症狀。



3.血肌酐升高： 血液檢查顯示血肌酐等代謝廢物指數異常攀升，反映腎臟過濾及排毒能力大幅下降。



4.貧血： 腎臟分泌促進紅血球製造的荷爾蒙減少，導致患者出現面色蒼白、容易疲倦無力及食慾不振等貧血徵狀。



5.夜尿增多： 腎小管濃縮尿液功能減退，令患者夜間排尿次數變得頻密，甚至出現夜間小便量多於日間的情況。



腎臟無法正常調節體液與血壓，引發繼發性高血壓，年輕患者甚至可能出現惡性高血壓並伴隨頭痛、眼底出血等症狀。（AI生成圖片）

孫偉教授建議，一般市民應每半年至一年進行一次尿常規檢查，特別是在出現感冒、腹瀉或過敏症狀後更應留意；高血壓患者在體檢時亦應加入小便化驗、超聲波、腎功能及貧血檢查，以排除潛在腎臟病變。