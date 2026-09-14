男子吃這中秋應節水果險心臟停頓！ 醫生警告腎病患者切忌進食

中秋佳節將至，不少市民都會互相送贈水果、月餅應節，但對於慢性腎衰竭患者而言，部分食物隨時變成致命地雷。台灣腎臟科醫生洪永祥近日分享臨床個案，一名患有第四期慢性腎衰竭的男子，因在中秋期間一口氣吃了2個中秋應節水果，當晚即送急症室，幸經搶救後撿回一命。



男子吃這中秋應節水果險心臟停頓

據洪醫生指出，該名陳姓男子本身患有慢性腎衰竭第四期，收到精美的中秋柚子禮盒後，認為柚子是天然水果而非加工食物，便於吃完晚餐後邊睇電視邊吃了兩個。豈料當晚立刻肌肉無力、胸悶，送急症室抽血發現血鉀高達7.2 mmol/L，心跳一分鐘剩下40下，差點引發心跳停頓，幸經過搶救撿回一命。

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洪醫生引述《臺灣醫學會雜誌》及國際腎臟學期刊《Kidney International》警告，柚子含有呋喃香豆素（Furanocoumarin），會抑制腸道與肝臟中的代謝酵素（CYP3A4），導致體內藥物濃度暴增，其抑制效果最長可持續2至3天（72小時）。此外，一顆中型柚子含有520至1290毫克鉀離子，高鉀加上干擾藥物代謝的雙重作用，堪稱腎病患者的隱形殺手。

腎對身體的重要性是什麼？ 腎臟主要功能是作為超級過濾器，全天候清除血液中的代謝廢物與多餘水分，並將其轉化為尿液排出體外，以維持體內的液體與酸鹼平衡。同時，腎臟負責精準調節鈉、鉀、鈣、磷等電解質濃度，防止引發心血管與神經系統危機；它還具備重要的內分泌功能，包括分泌腎素來穩定血壓、釋放紅血球生成素以刺激骨髓製造紅血球預防貧血。

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三種中秋節禮品腎病患者要小心

洪醫生提醒，若要送禮給腎病患者，千萬不要送以下三類食品：

柚子：高鉀與呋喃香豆素會干擾藥物代謝，帶來雙重致命風險。腎病患者在服用相關藥物期間，最安全的做法是完全避免食用柚子或西柚（葡萄柚）。

蛋黃酥／月餅：屬於高磷及高飽和脂肪食物。一顆標準蛋黃酥（約60-65克）含磷量達 212 毫克；而大顆月餅（單/雙黃，約125-185克）總脂肪更達 35 至 40 克，過量攝取易引發腎性骨病變與血管硬化。

為什麼腎病患者需要低磷飲食？ 腎功能受損會導致身體無法排出多餘的磷，引發高血磷症。當血液中的磷過高，會令血鈣下降，身體為了平衡，會從骨骼中抽出鈣質進入血液。長期下來會導致骨質流失、骨骼脆弱，甚至引發嚴重的骨痛及骨折風險。

高鹽養生補品：例如雞精、濃縮人參液等，隱含高鈉與高鉀，會直接衝擊高血壓並加重腎臟負擔。

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醫生推薦三大健康中秋送禮清單

若想為腎病親友送上健康祝福，洪醫生建議可選擇以下食物替代：

低蛋白／低磷米麵禮盒：如低蛋白米或特製米果，能精準補充熱量，且不會增加含氮廢物。

低鉀高纖水果：挑選蘋果、水晶梨或葡萄，能避開高鉀陷阱。

特級冷壓初榨橄欖油：依據《新英格蘭醫學雜誌》等多項臨床研究，橄欖油富含高濃度橄欖多酚與單元不飽和脂肪酸，能有效降低慢性發炎、保護心血管，是優質的高品質熱量來源。

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日常護腎小貼士

保持充足水分



每天飲用足夠的清水（一般建議約1.5至2公升），有助腎臟有效清除體內毒素與代謝廢物，並降低患上腎結石的風險；日常應以清水取代含糖飲料。

控制鹽分攝取



過量攝取鈉會導致血壓升高，直接增加腎臟微血管的過濾負擔。飲食應盡量清淡，減少食用加工肉類、即食麵、罐頭及醃製食物。

謹慎用藥與避免服用偏方



切勿自行長期服用非類固醇消炎止痛藥或來歷不明的中草藥與保健品。許多未經處方的藥物及重金屬會對腎臟造成不可逆轉的毒性傷害，服藥前應諮詢醫生意見。

定期進行健康檢查



本身患有高血壓、糖尿病或有腎病家族史的高危人士，應定期進行抽血及驗尿檢查，監察血糖、血壓及腎功能指標（如肌酸酐、蛋白尿），防患於未然。

中秋佳節送禮本是表達心意與祝福的傳統，但在挑選禮品時，亦要留意收禮人的實際健康狀況。對於腎病患者而言，除了要避開高鉀、高磷及高鹽的飲食陷阱，亦應嚴格遵從醫囑控制飲食。只要多花一點心思挑選合適的健康替代品，便能將真正的健康與祝福送給親朋好友，在無負擔的情況下安心共度人月兩團圓的中秋節。