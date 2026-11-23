不少人以為癌症只會找上長者，卻忽略年輕人甚至兒童同樣面臨風險，一旦掉以輕心隨時延誤治療。內地一名11歲女童，最初僅在頸部發現小硬塊及確診甲狀腺結節，惟家人擔心手術影響發育而選擇觀望，結果短短兩年間病情惡化，最終確診甲狀腺癌並出現肺部轉移。醫生提醒，兒童甲狀腺癌雖然罕見，但惡性程度與侵襲性往往更高，發現頸部異常硬塊切勿拖延。



不少人以為癌症只會找上長者，卻忽略年輕人甚至兒童同樣面臨風險，一旦掉以輕心隨時延誤治療。（AI生成圖片）

11歲女童拖延兩年結節惡化 癌細胞擴散至肺部

據內地媒體《澎湃新聞》報道，來自湖南的11歲女童媛媛，於2024年5月摸到左側頸部有小硬塊，檢查發現甲狀腺結節達TI-RADS 4A級，醫生當時已建議進行穿刺，若確診惡性需盡快切除。惟母親顧慮女兒年紀尚小，擔心切除甲狀腺會影響發育，加上網傳4A級結節多屬良性且女童並無症狀，遂決定保守治療及定期覆診，待成年後再作打算。不料兩年後結節增大，母親帶女兒前往浙江大學醫學院附屬第一醫院求醫，經檢查確診甲狀腺乳頭狀癌，且頸側淋巴結及肺部已出現轉移。

一名11歲女童，最初在頸部發現小硬塊及確診甲狀腺結節，惟家人擔心手術影響發育而選擇觀望，結果短短兩年間病情惡化，最終確診甲狀腺癌並出現肺部轉移。（AI生成圖片）

醫生揭兒童惡性度更高 切忌一味觀望

浙大一院甲狀腺外科副主任醫師沈海濱指出，兒童甲狀腺癌僅佔所有甲狀腺癌病例的2%至5%，雖然發病率較低，但惡性程度高、侵襲性強且復發風險亦高。他表示：「很多患有甲狀腺腫瘤的孩子來就診時都比較晚了，就像媛媛一樣，甚至已經出現遠處轉移。」再加上兒童器官及組織發育尚未完全成熟，手術難度及保護喉返神經的精細度要求均大幅提高。

沈海濱提醒，近年兒童甲狀腺結節檢出率有所上升，若超聲波檢查發現TI-RADS 4類及以上的結節，家長應遵照醫生建議進行幼針抽驗等進一步檢查，切忌因患者年幼或無明顯不適而一味觀望。

兒童甲狀腺癌僅佔所有甲狀腺癌病例的2%至5%，雖然發病率較低，但惡性程度高、侵襲性強且復發風險亦高。（AI生成圖片）

留意五大常見症狀 頸部無痛硬塊勿忽視

由於甲狀腺癌早期徵狀並不明顯，容易與其他疾病混淆。根據香港特別行政區政府癌症網上資源中心及香港癌症基金會資料，甲狀腺癌的常見症狀包括：

1.頸部出現無痛硬塊：撫壓頸部前端時發現無痛楚的腫塊，並隨時間日漸增大。



2.聲音持續沙啞：腫瘤若影響或壓迫喉返神經，會導致聲線改變及長期沙啞。



3.吞嚥或呼吸困難：當腫瘤增大並壓迫鄰近的食道或氣管時，喉嚨會出現異物感、壓迫感，甚至引致吞嚥及呼吸困難。



4.頸部或喉嚨疼痛：部分患者會感到頸痛或喉嚨痛，痛楚有時更會延伸至耳朵。



5.持續咳嗽：在沒有感冒或其他呼吸道感染跡象下，出現原因不明的持續咳嗽。



甲狀腺癌的常見症狀包括在沒有感冒或其他呼吸道感染跡象下，出現原因不明的持續咳嗽。（AI生成圖片）

專家呼籲，無論成人或兒童，若發現頸部有異常硬塊，尤其是質地偏硬、逐漸增大或伴隨聲音沙啞及吞嚥不適，應及早求診接受超聲波及相關臨床評估，以免錯過最佳治療時機。