甲狀腺癌｜馮提莫立威廉先後確診　甲狀腺結節6種症狀鈣化要警惕

如今，體檢時查出「甲狀腺結節」的人越來越多。許多人看到自己體檢報告上這幾個字時，往往會擔心：這是癌症嗎？結節會癌變嗎？



近日，「歌手馮提莫甲狀腺癌復發」「演員立威廉確診甲狀腺癌」的新聞備受關注，讓不少查出甲狀腺結節的人心裏一慌。醫生總結出，有6個特徵的甲狀腺結節最易癌變。

歌手馮提莫、演員立威廉都受到了甲狀腺癌的困擾👇👇👇

歌手馮提莫自曝 甲狀腺癌復發轉移

12月10日，歌手馮提莫在停播近一年後重新開播。她坦言，自己過去一年是因為甲狀腺癌復發並轉移，一直在接受治療。

現在身體恢復得差不多了，但醫生反覆叮囑——別熬夜、多休息、保持好心情。

2023年7月，馮提莫就曾公開自己患甲狀腺癌並已手術。

近日，演員立威廉也透露自己確診甲狀腺癌，已完成兩次手術並將終身服藥，目前病情穩定但仍需持續治療。

據立威廉介紹，他在今年7～8月因腰背疼痛就醫，意外發現甲狀腺存在3厘米惡性腫瘤，最終被診斷為甲狀腺癌二期。9月接受手術後，腫瘤已大部分切除，但肺部發現結節需進一步隨訪。

甲狀腺癌常被稱為「懶癌」「幸福癌」，因為它的發展相對緩慢，預後較好，多數患者經規範治療可長期生存。

但千萬別掉以輕心——有一種「甲狀腺未分化癌」極其兇險，進展快、惡性高，很多人一發現就已是晚期。如果發現脖子腫塊突然變大、聲音啞了、呼吸不順，務必立即就醫。①

脖子出現這幾個變化 可能是甲狀腺在「報警」

除了體檢，如果發現脖子出現一些變化也要當心，可能是甲狀腺在「報警」。河南省腫瘤醫院頭頸甲狀腺外科主任醫師羅瑞華曾在醫院公眾號刊文介紹，甲狀腺癌的症狀不明顯，一定抓住這些「蛛絲馬跡」：

1. 頸前結節

頸部可能會出現腫塊或凸起，造成頸圍變粗。

2. 發音異常

甲狀腺周圍結構被腫瘤局部侵入，包括控制聲帶的神經。如果神經受到癌症侵襲，就會引起聲音嘶啞或改變。

3. 吞嚥困難

如果增大的腫瘤壓迫了頸部結構，可能會出現吞嚥困難或呼吸困難。

4. 淋巴結腫大

甲狀腺癌瘤體增大時，會導致頸部側面的淋巴結腫大。

5. 頑固性腹瀉

少部分甲狀腺髓樣癌病人可能會出現慢性腹瀉，病程長達數月或數年，每天的排便次數甚至達10～20次。③

相關文章：甲狀腺癌｜吞嚥困難、久咳不愈皆為前兆！適量補碘4方法預防👇👇👇

+ 8

檢查報告出現這6個「字眼」 甲狀腺結節惡性風險高

廈門大學附屬中山醫院腫瘤內科主任醫師潘戰和2025年12月在其公眾號刊文指出，95%以上的甲狀腺結節是良性的，就像皮膚上長了一顆「小痣」。但如果B超（超聲波檢查）單上出現以下6種描述，一定要警惕：

1. 形態不規則的結節

良性結節通常邊界清晰、形態規整。而惡性結節往往像「小螃蟹」一樣，邊緣模糊、邊界不清，有「毛刺」或「分葉」，這意味着它可能正在向周圍組織生長。

2. 「豎着長」的結節

醫學上稱為「縱橫比＞1」 。一個良性結節通常像雞蛋「躺着」長（橫着），而惡性結節更可能像雞蛋「豎着」長（立着）。

3. 細沙樣鈣化結節

如果有「微小鈣化」（報告上可能寫「點狀強回聲」），尤其像沙粒一樣成簇出現時，需要警惕。這常常與甲狀腺乳頭狀癌相關。

4. 低迴聲實性結節

「實性低迴聲」結節比囊性（一包水）或混合性結節的風險更高。在超聲圖像上，它看起來比周圍甲狀腺組織更暗。

5. 血流紊亂的結節

如果結節內部血流信號異常豐富、排列紊亂，意味着它可能在瘋狂地為自己攝取營養、快速生長，這是一個值得關注的信號。

6. 伴頸部淋巴結異常

如果超聲發現頸部淋巴結也同時腫大，並且結構異常（如淋巴門消失、出現鈣化等），這可能提示結節已出現轉移。

發現或者懷疑結節後，建議掛內分泌科或甲狀腺外科，由醫生進一步診斷。②

遠離甲狀腺癌 做好這5件事很重要

1. 遠離電離輻射

兒童或青少年時期接受過頭頸部放射治療，或長期接觸核輻射、放射性物質，會顯著增加患病風險，且輻射劑量越高、接觸年齡越小，風險越大。④

建議：日常生活中要避免不必要的放射性檢查，從事輻射相關工作的人員需做好防護措施。⑤



2. 留意碘的攝入

碘缺乏會增加甲狀腺濾泡狀癌風險，碘過量則可能提升乳頭狀癌發病概率。

建議：碘攝入過多或過少都會影響甲狀腺健康。對於普通甲狀腺結節患者，無需刻意補碘或忌碘，保持正常飲食即可，避免長期大量食用海帶、紫菜等高碘食物。



相關文章：【甲狀腺癌】頸腫咳嗽小心5大症狀 缺碘屬高危補碘最好食青口！👇👇👇

+ 7

3. 關注家族病史

數據顯示，約5%～10%的甲狀腺癌與遺傳相關，家族中有甲狀腺癌或良性結節病史的人群，患病風險高於一般人。

建議：有家族史的人定期進行甲狀腺功能和超聲檢查（比如一年一次），有助於甲狀腺癌早發現、早治療。⑥



4. 重視激素變化

女性發病率是男性的3～4倍，多見於20～50歲育齡期女性，可能與雌激素水平有關。

建議：不要擅自服用含雌激素的藥物或保健品，可能會增加甲狀腺癌風險。



5. 改善生活方式

不良生活方式也會增加患癌風險，如肥胖、長期熬夜、精神壓力過大、吸煙等。

建議：保持規律作息，避免熬夜，通過運動、冥想等方式調節情緒，減輕壓力。



本文綜合自：

①2025-11-14邵逸夫醫院《甲狀腺癌大多是「懶癌」，但有一種很兇險！多學科團隊展開生死救援》

②2025-12-09腫瘤專科醫生《什麼樣的甲狀腺結節才可能癌變？看報告上這6個「字眼」》

③2023-11-09河南省腫瘤醫院《20多歲被查出甲狀腺癌！專家提醒：年輕人請停止熬夜》

④2025-12-11人民日報健康客戶端《從腰背痛查出甲狀腺癌？專家：這些信號值得關注》（記者 張炳鈺）

⑤2025-12-09成都中醫藥大學附屬醫院內分泌科《甲狀腺結節：不用慌！一文讀懂科學治療與日常管理》

⑥2024-05-09河南大學第一附屬醫院《得了甲狀腺癌，會遺傳嗎？》



「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

