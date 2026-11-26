每逢轉季，不少市民便頻頻打噴嚏及流清鼻水，多數人會以為是鼻敏感（過敏性鼻炎）發作，並自行購買抗過敏藥或噴鼻劑紓緩。然而，持續流清鼻水未必單純是鼻敏感，背後或隱藏致命危機腦脊液鼻漏（腦部漏水）。由於兩者症狀相似極易誤診，一旦延誤治療，鼻腔細菌更可能沿顱底破洞入侵顱內，引發腦膜炎等嚴重感染，危及性命。



每逢轉季，不少市民便頻頻打噴嚏及流清鼻水，多數人會以為是鼻敏感發作，並自行購買抗過敏藥或噴鼻劑紓緩。（AI生成圖片）

38歲女流清鼻水六年 平躺嗆咳揭顱底破洞

據內地媒體《金陵晚報》報道，一名38歲張姓女子6年前意外摔傷額頭後，頻繁流清鼻水、打噴嚏及鼻癢，每逢轉季或接觸灰塵便加劇。6年間她求診多間醫院耳鼻喉科，均被診斷為過敏性鼻炎，惟用藥後僅能暫時紓緩。「我以為是自己體質差，鼻炎治不好，沒想到是一直未找到病因。」她3年前曾接受鼻樑整形手術，疑因手術刺激使原本未癒合的顱底破損處進一步受損，術後流液更為頻密；直至她平躺時液體倒流喉嚨引發嗆咳，並伴隨頭暈及精神不振，後來她到江蘇省人民醫院接受顱底檢查，始確診顱底破洞引致腦脊液鼻漏。神經外科副主任醫師王彬彬隨後為她進行經鼻內窺鏡微創修復術，修補破洞後終告痊癒。

一名38歲張姓女子6年前意外摔傷額頭後，頻繁流清鼻水，6年間她求診多間醫院耳鼻喉科，均被診斷為過敏性鼻炎，惟用藥後僅能暫時紓緩。（AI生成圖片）

過敏性鼻炎與其他「流清鼻水」疾病症狀

臨床上不少患者將腦脊液鼻漏誤當普通鼻炎，根據英國國民保健署（NHS）及世界衛生組織（WHO）國際疾病分類資料，過敏性鼻炎主要由致敏原誘發鼻腔黏膜免疫反應。江蘇省人民醫院神經外科副主任醫師王彬彬指出，市民除需警惕腦脊液鼻漏外，亦應留意以下幾種同樣會出現流清鼻水的常見鼻炎及鼻腔疾病症狀：

1.過敏性鼻炎：症狀通常在雙側鼻孔同時出現，接觸塵蟎、花粉等致敏原後加劇；清鼻水多從前鼻孔流出，乾燥後會形成淡黃色結痂，並常伴隨打噴嚏、鼻癢及鼻塞，使用抗過敏藥或噴鼻劑後通常能明顯紓緩。



2.血管運動性鼻炎：常因冷熱刺激或情緒變化誘發，表現為流清鼻水及打噴嚏，症狀與過敏性鼻炎相似，但並無明確致敏原，使用抗過敏藥效果欠佳且容易反覆發作。



3.上呼吸道感染早期：病毒感染初期會刺激鼻腔黏膜分泌大量清鼻水，常伴隨咽喉痛及輕微咳嗽，一般約一星期後會轉為濃鼻涕；若持續流清鼻水超過兩星期，則須警惕其他疾病。



4.鼻腔或鼻竇囊腫破裂：囊腫破裂後會流出淡黃色或清亮液體，多為單側出現，並可能伴隨鼻塞及頭痛，症狀容易與腦脊液鼻漏混淆，須透過影像學檢查區分。



常因冷熱刺激或情緒變化誘發，表現為流清鼻水及打噴嚏，症狀與過敏性鼻炎相似，但並無明確致敏原，使用抗過敏藥效果欠佳且容易反覆發作。（AI生成圖片）

4大細節分辨「真鼻炎」與「腦部漏水」

若長期流清鼻水並出現以下4大症狀，切忌盲目當作鼻炎用藥，應盡快求醫作顱底檢查：

1.液體質地與結痂情況：腦脊液呈清亮的純水狀，乾燥後不會結痂；鼻炎鼻水乾燥後則多有淡黃色結痂。



2.單側流液為主：腦脊液鼻漏大多僅由單側鼻孔流出，而過敏性鼻炎多為雙側同時流鼻水。



3.姿勢改變時加劇：腦脊液漏出量會在低頭、彎腰或用力時明顯增加，平躺時液體亦容易順着鼻咽部倒流至喉嚨，引起嗆咳。



4.鼻炎藥物無效：使用抗過敏藥或噴鼻劑後症狀完全無法改善，病情反覆持續。

