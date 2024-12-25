過敏性鼻炎｜天冷晨起鼻塞、流鼻水？4招解決定期用熱水清洗寢具

最近耳鼻喉科門診不僅呼吸道感染的患者明顯增加，還有許多人因天氣轉冷而頻頻出現打噴嚏、流鼻水的症狀。耳鼻喉科醫師提醒，如果早上起床時狂打噴嚏，伴隨鼻子和眼睛搔癢，或鼻涕像水龍頭般流不停，可能是過敏性鼻炎正在發作，建議及早就醫評估。



過敏性鼻炎的臨床定義為鼻內黏膜接觸到過敏原後，由免疫球蛋白E（IgE）主導引發的發炎反應，進而產生一系列鼻部症狀。臨床上常見症狀包括：流鼻水、鼻塞、打噴嚏、鼻癢或異物感，嚴重時甚至伴隨鼻音、眼睛紅癢、喉頭搔癢、咳嗽等症狀。

▼過敏性鼻炎的症狀（按圖看清👇👇👇）

+ 8

相關文章：鼻敏感｜症狀不止流鼻水、鼻塞 過敏性鼻炎任何年齡層都可能發生

台灣亞東醫院耳鼻喉部主治醫師洪偉誠表示，過敏性鼻炎的症狀不僅影響學習與工作表現，甚至可能干擾睡眠品質，對生活造成諸多不便。他強調，常見的過敏原包括塵蟎、黴菌、貓毛、狗毛、昆蟲及花粉等，台灣濕熱的氣候為塵蟎提供滋生溫床，因此塵蟎也成為臨床上過敏性鼻炎患者最常見的過敏原之一。

如何預防過敏性鼻炎？減少過敏原是關鍵

如何控制過敏性鼻炎？洪偉誠指出，「預防勝於治療」，對於過敏性鼻炎患者而言，最重要的是減少過敏原的暴露。他提供以下4種方法來改善日常生活環境：

1. 居家環境控管：將室內濕度維持在50%左右，有助抑制塵蟎及黴菌滋生。

2. 空氣清新機：能有效減少室內懸浮過敏原，包括塵蟎及毛孩毛髮等。

3. 寢具清潔與防護：定期使用熱水清洗寢具，選用防蟎寢具，降低塵蟎接觸機會。

4. 環境簡化：減少使用容易藏塵的地毯、絨毛玩具和厚重布製窗簾，保持居家空間簡潔。



相關文章：過敏｜季節交替身體易不適鼻水流不停？營養師教4招緩解過敏反應👇👇👇

+ 18

如何治療？藥物、手術如何選？

如果透過環境控制仍無法有效緩解症狀，患者應儘早至耳鼻喉科門診就診，接受專業醫師的評估與治療，避免症狀持續影響生活品質。洪偉誠進一步說明，臨床治療上針對鼻過敏常見的藥物包括：

- 口服抗組織胺

- 鼻內類固醇

- 鼻內抗組織胺

- 白三烯酸拮抗劑



這些藥物各有其優缺點，患者應與醫師充分溝通後，選擇最適合的藥物進行治療，並遵循階梯式治療原則，逐步調整用藥。針對部分藥物效果有限或不願長期使用藥物的患者，洪偉誠表示，手術治療也是一種可考慮的選擇。主要分為以下兩種：

1. 下鼻甲微創手術：透過縮減肥大的下鼻甲體積，緩解鼻塞，改善呼吸狀況。

2. 鼻中膈鼻道成形手術：適合伴隨鼻中膈彎曲的患者，手術同時處理下鼻甲肥大及鼻中膈偏曲問題，達到最佳療效。



相關文章：【鼻敏感穴位】天氣轉常打噴嚏鼻塞流鼻水？紓緩鼻敏感勤按5穴位👇👇👇

+ 4

洪偉誠強調，過敏性鼻炎雖然是常見的健康問題，但只要與醫師充分溝通，選擇適合自己的治療方式，相信也能揮別惱人的鼻塞、鼻水、噴嚏聲，迎來通暢清新的新鼻。

延伸閱讀：

胃脹氣怎麼辦？7大壞習慣讓你一肚子氣！一文看懂能吃、不能吃的食物

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

