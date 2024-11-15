過敏性鼻炎｜入秋轉季就流鼻水？一文看清5常見治療3招遠離過敏原

入秋之後，氣溫驟降，許多人清晨起床後不停打噴嚏、流鼻水，台灣台北市藥師公會前理事長張文靜表示，過敏性鼻炎為常見過敏性疾病，主要由花粉、塵螨、寵物皮屑等過敏原引起，很難治癒，但只要適當用藥，就能緩解症狀和提高生活品質。



過敏性鼻炎及時治療 正確用藥改善症狀

張文靜指出，過敏性鼻炎症狀為鼻塞、流鼻水、打噴嚏、鼻癢，如果情況嚴重，嚴重影響生活品質，也可能讓課業成績及工作表現變差。此外，如果用藥出錯，可能引發昏睡，造成意外。

▼過敏性鼻炎的症狀（按圖看清👇👇👇）

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治療過敏性鼻炎，主要在於緩解症狀、減輕過敏反應、改善生活品質，預防症狀再次發作。台灣食藥署提出5大常見的治療方法，分述如下：

1. 抗組織胺藥品（Antihistamines）：抗組織胺藥品能夠減少過敏反應，緩解症狀，包括鼻塞、流鼻水、打噴嚏和鼻癢，常用的抗組織胺藥品包括Chlorpheniramine、Cetirizine及Loratadine等。

2. 類固醇鼻噴劑（Corticosteroid Nasal Sprays）：類固醇鼻噴劑用於減輕鼻黏膜的炎症，有效控制鼻炎症狀，常用的類固醇鼻噴劑有Fluticasone、Beclomethasone及Budesonide等。

過敏性鼻炎症狀為鼻塞、流鼻水、打噴嚏、鼻癢，如果情況嚴重，嚴重影響生活品質，也可能讓課業成績及工作表現變差。（Kelly Sikkema/Unsplash）

3. 黏液溶解劑和鼻沖洗（Mucolytics and Nasal Irrigation）：使用鹽水或特定的黏液溶解劑清洗鼻腔，有助於清除過敏原和分泌物，減輕鼻塞和不適感。

4. 抗過敏劑（Leukotriene Receptor Antagonists）：Montelukast是一種抗過敏劑，能減輕鼻炎和支氣管哮喘的症狀，特別對於有哮喘症狀的過敏性鼻炎患者有效。

5. 免疫療法（Immunotherapy）：免疫療法，也稱為過敏原免疫治療，是一種長期的治療方法，旨在減輕過敏症狀並提高過敏原的耐受性。通過定期注射過敏原，逐漸使患者對該過敏原產生免疫反應，從而減輕過敏症狀。

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降低過敏性鼻炎發生率 日常遵守3大法則

張文靜表示，在治療過敏性鼻炎時，鼻噴劑相當常見，從成分看來，可分為類固醇、抗組織胺、鼻黏膜血管收縮等3大類，以類固醇鼻噴劑較為常見，可改善鼻黏膜發炎，減輕打噴嚏、流鼻水、鼻塞、眼睛癢等不適症狀，但因作用較慢，需連續使用1週以上，如使用3個月以上，就可改善鼻腔黏膜組織結構。

張文靜說，如經常打噴嚏，將傷及鼻腔黏膜組織，此時鼻黏膜常處於發炎狀態，如果長期使用類固醇鼻噴劑，就可降低發炎，修補受損組織。此類藥物劑量較低，因作用於局部，副作用極低，可安心使用。

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至於鼻黏膜血管收縮劑，治療效果較為立即，可快速收縮鼻腔黏膜血管，消除鼻黏膜腫脹、鼻充血，改善鼻塞、流鼻水狀況，但不建議連續使用1週以上，如過度使用，將導致鼻腔血管缺乏彈性，讓鼻塞更為嚴重，這就是所謂的「反彈性鼻炎」。民眾該如何預防過敏性鼻炎？食藥署提出3大方法：

1. 避免接觸過敏原：花粉、塵螨、黴菌、貓毛狗狗均為常見過敏原，並避免接觸，並保持居家環境清潔衛生。

2. 避免煙霧和空氣污染：避免吸煙或接觸二手煙，因煙霧會加重過敏症狀。室內保持空氣流通，減少室內空氣污染。

3. 保持良好的生活習慣：養成規律運動習慣，均衡飲食、充足睡眠，有助於增強自身免疫力，改善過敏的症狀。



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