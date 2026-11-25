近日天氣轉冷，不少人喜歡飲用熱飲暖身。台灣醫生蕭捷健近日引述多項醫學研究指出，每日進食適量的薑，不僅能有效降低二型糖尿病患者的血糖，更具備抗炎、協助減重及改善脂肪肝等多重健康功效。



破除傳統迷思：研究實證有效降血糖

蕭醫生指出，食薑降血糖並非坊間偏方，而是有堅實的科學研究基礎。根據一篇關於薑對二型糖尿病及代謝綜合症影響的系統性回顧及薈萃分析，研究人員將受試者分為兩組進行對照實驗：一組每日進食薑（多以薑粉膠囊形式），另一組則服用外觀相同但無薑成分的安慰劑。經過數周至數月的觀察，結果顯示有食薑習慣的受試者，其空腹血糖及反映過去三個月平均血糖值的糖化血紅蛋白（HbA1c）均有顯著改善。數據指出，二型糖尿病患者的空腹血糖平均下降了 21 mg/dL，糖化血紅蛋白亦下降了 1%。

生薑之所以能發揮優異的控糖與產熱效益，核心歸功於其富含的酚類活性化合物生薑辣素與經加熱或乾燥轉化而成的生薑酚。根據刊登於Frontiers in Pharmacology醫學期刊的系統性綜述指出，生薑辣素能促使骨骼肌細胞表面的葡萄糖轉運蛋白4（GLUT4）向上調控並轉位至細胞膜，直接加速血液中葡萄糖的攝取與利用；同時，它能抑制肝臟進行糖質新生作用，從源頭阻斷空腹血糖不正常飆升的病理途徑，這也是二型糖尿病患者在臨床對照實驗中能錄得空腹血糖平均下降達 21 mg/dL 的關鍵藥理生理基礎。

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抗炎與抗氧化 延緩細胞老化

除了控制血糖，薑亦具備優良的抗氧化功效。蕭醫生比喻，切開的蘋果會變黃、鐵器放久會生銹，這些都是氧化現象；而人體內的自由基就像四處亂竄的火花，會令細胞慢慢老化。根據一項關於成人補充薑的抗氧化及抗炎作用研究發現，補充薑能令血液中的炎症指標（如C-反應蛋白 CRP）顯著下降，同時提升人體的抗氧化能力。

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無須節食即可減重 改善脂肪肝及腸胃不適

在體重管理與代謝方面，權威醫學期刊 《Nutrition Reviews》所刊登的整合型研究 深入剖析了薑在人體產熱效應上的關鍵角色。研究指出，薑中的辛辣活性成分能激活交感神經系統，促進體內棕色脂肪組織（BAT）耗能產熱，並抑制胃腸道脂肪酵素的吸收活性，從而自然提高基礎代謝率。這也解釋了為何在每日僅需攝取 2 克薑粉的條件下，受試者無需進行極端挨餓或節食，在 8 至 10 周內即可使 BMI 及內臟脂肪顯著下降、平均減重達 1.5 公斤。

此外，針對脂肪肝問題，有研究安排受試者連續 12 周每日服用 1500 毫克薑粉，結果發現他們的胰島素阻抗及肝臟發炎指數均有所下降。蕭醫生解釋，胰島素猶如打開細胞大門讓血糖進入的鎖匙，若出現胰島素阻抗，就像門鎖卡住，導致糖分積聚在血液中破壞血管及腎臟。而台灣高雄長庚醫院的研究亦發現，進食薑後胃排空的速度會變得較穩定，有助減少餐後胃脹的不適感。

蕭醫生分享其個人習慣，他通常會在街市購買新鮮榨好的薑汁，回家後分裝放入冰格冷藏。在冬天時，只需在熱咖啡或鮮奶咖啡中加入一小包薑汁，溫度適中之餘，更能令身體一整天都保持溫暖。

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醫生貼士：街市鮮榨入饌 留意兩大風險

雖然薑的好處眾多，但蕭醫生特別提醒市民注意以下兩點：

小心出血風險：正在服用抗凝血藥物（薄血藥）的人士，需特別留意出血風險，進食前應先諮詢主診醫生意見。

提防隱藏糖分：選購市面上的即飲薑汁時，務必留意成分標籤。部分產品可能添加了大量糖分，飲用後反而適得其反，令血糖飆升。

每日生薑攝取總量不宜超過4克

美國FDA與多國營養學指引建議，健康成人每日生薑攝取總量不宜超過4克（新鮮生薑約等於10至15克薄片，若是高純度乾燥薑粉則以2克內為佳）。過量攝取可能刺激胃黏膜導致胃灼熱或胃酸倒流。

特別是正在服用阿士匹靈（Aspirin）、華法林（Warfarin）等抗凝血藥或抗血小板藥物（俗稱薄血藥/通血丸）的患者，因生薑天然抑制血栓素（Thromboxane）合成與抗血小板凝聚的特性，兩者疊加恐大幅延長凝血時間，引發皮下瘀血甚至嚴重內出血風險，食用前務必先諮詢主診醫生或臨床藥劑師評估。

生薑不僅是冬日驅寒的天然食材，更是兼具控糖、抗炎與促進代謝的養生好幫手。不過緊記攝取時應留意每日份量上限，方能食得安心又健康。