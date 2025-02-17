糖尿病｜想食粥記住2秘訣！糙米小米4款養生粥6種食材助降血糖？

粥是廣東人愛吃的食物之一，但卻是糖尿病患者望而卻步的禁忌。原來只要謹記這兩個煲粥訣竅，加入藥材和慎選米種類，一樣可以健康食粥。糖尿病患者食粥須注意什麼要點？有何禁忌？加入哪類藥材煲粥還可以降血糖？



糖尿病人忌食白粥

白粥看似清淡健康，但對糖尿病患者而言可以說是大忌。吃白粥後升糖指數會急速上升，同時帶動胰島素水平升高，而白粥的消化速度又快，進食後3小時內人又會重回飢餓狀態，令血糖又急速下降。血糖指數短時間急劇變化對控制血糖非常不利。

除了白粥，皮蛋瘦肉粥、生滾粥等用白米做的粥品，糖尿病患者都不宜食用。那麼他們真的與粥無緣了嗎？健康網站《早安健康》則推薦了一款養生粥。

糖尿病養生粥

1 粟米鬚黑豆粥：利尿消腫、平肝利膽、解毒潤燥



▼糖尿病患者養生粥：粟米鬚黑豆粥（按圖 👇👇👇）

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粟米鬚是隨處可見的平價食材，在蔬菜檔可買。黑豆素來能護肝護腎，是養生必備食材之一。在中醫角度，粟米鬚性味甘而平，能消腫利尿，把身體中多餘糖毒排出體外，同時能解燥熱、降濕毒，是非常適合夏季養生的食材。

煲粥用穀物代替白米

台灣健康網站《健康2.0》其中一集請來營養師，教糖尿病患者如何安心食粥！答案很簡單，只要將白米剔走就可！白米容易令血糖飆升，不適合糖尿病人食用。他建議，可以用糙米和小米煲粥，口感同樣綿密之餘又能護血管、降血壓。

2 小米粥：維持心血管健康、降血糖



▼小米知多啲（按圖 👇👇👇）

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香港人可能對小米較陌生，其實這是華北地區一帶的主食糧，亦稱稷、粱等。它有着易吸收的特點，尤其適合三高人士和想減肥的人士食用。

小米含豐富維他命B和多種膳食纖維，有助維持心血管和微血管健康。它能有助降血糖。從中醫角度，小米性微寒、味甘；歸脾、胃、肺經，因此體質虛寒者應少食，同時吃滯人士不應常吃，以免影響消化。同時中醫亦建議，若將小米煲粥，不宜過稀，應煲得口感稍稠，更有利於營養吸收。

香港人對小米可能比較陌生，但在中國華北一帶卻是主食之一。近期不少健康食品店亦出現它的身影。（資料圖片）

高血壓患者、糖尿病患者、高血脂人士和消化不良人士都適合服用。至於體質虛寒、氣滯和小便清的長者在食用小米前，應先諮詢醫師意見。

建議食法：

醫師建議，小米每餐可食用60克，非糖尿病患者可在白飯中混合60克一同煲煮，比例為7:3或6:4，有益腸道消化。而糖尿病患者可煲粥，以取代全白米，或以9份小米、1份白米或8份小米、2份白米混合。醫師亦建議，小米粥不要煲得太稀，質感稍稠最好，以保留營養。

▼小米粥食譜（按圖 👇👇👇）

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3 糙米粥：潤腸排便、改善脾虛肚瀉



糙米飯可以說是減重人士必食，原來也適合糖尿病人煲粥？（圖片：shutterstock）

糙米中含豐富膳食纖維，能促進腸胃蠕動，改善便祕，加速新陳代謝與控制血糖等。當中的γ氨基丁酸，可抑制交感神經活動，促進腎臟功能，讓鈉代謝的速度增快，從而降低血壓。從中醫角度而言，糙米性平，味甘；歸脾、胃、大腸經；可與南瓜一起食用，可補中益氣，適合糖尿病、高血壓患者食用。

▼糙米知多啲，有什麼人適宜或不宜食用（按圖 👇👇👇）

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建議吃法：

糙米雖可健脾養胃，但因其外層粗糙，對腸胃有一定負擔，每餐宜吃40克，煮前宜將糙米用冷水浸泡一夜，用高壓鍋煮半小時以上，能更好地促進人體吸收利用，減輕腸胃負擔。

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▼糙米山藥粥食譜，糖尿病患者進食前應先諮詢醫生意見：（按圖 👇👇👇）

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▼食糙米時有什麼地方需要注意？（按圖 👇👇👇）

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4 杞子赤小豆薏米粥：健脾益胃，穩定血糖



除了小米和糙米，糖尿病人還有什麼煲粥食材推薦呢？註冊中醫鄧蕙盈表示，還可使用紅米、燕麥、薏米去取代白米或混合使用，亦可加入如黑豆、赤小豆、蓮子、百合、陳皮、薑等，有降血壓和降血糖的奇效。

▼杞子赤小豆薏米粥有什麼功效？做法如何？（按圖 👇👇👇）

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＊糖尿病患者應先諮詢專業醫生意見。食譜只供參考之用。

資料來源：早安健康、健康2.0