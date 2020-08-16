車厘子營養｜改善失眠紓緩痛風關節炎5大好處　味道愈酸愈有益？

你最喜歡的水果是什麼呢？以台灣為例，有水果王國的美名，如菠蘿、香蕉、蘋果等，都是容易在市場或超市買到的水果，但是像車厘子這種以進口為主、價錢偏高的水果，比起台灣本土水果還是比較少人會買來吃。本文將為您介紹車厘子的5種營養，不妨偶爾換吃其它水果，感受一下車厘子的獨特滋味，對身體也有許多驚人的好處。 醫學審稿：Dr. Stephen Lai 文：Scott Yu／Hello醫師

車厘子的5大好處（點擊下圖看清！）

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車厘子的營養成分

根據台灣衛福部的食品營養成分資料庫，每100公克的車厘子，所含的營養成分如下：

－熱量：75大卡 －蛋白質：1.2公克 －碳水化合物：19.1公克 －膳食纖維：1.3公克 －鉀：236毫克 －維他命C：10.7毫克

車厘子的5大好處

1. 抗氧化抗發炎

車厘子含有豐富的維他命C，只要攝取100公克的車厘子，就能滿足人體每日應攝取維他命的1/10，而維他命C的抗氧化作用，也可以減少自由基對人體的傷害。另外，發布於分子期刊（Molecules）的其中一篇研究表示，車厘子有多種植化素（Phytochemicals, 植物性化學成分），其中的多酚（Polyphenols），如花青素（Anthocyanin）與類黃酮（Flavonoid）等，具有抗發炎的功效，根據營養期刊（Nutrients）的研究指出，多酚對於預防慢性病，如心臟病（Heart disease）、糖尿病（Diabetes）和部分癌症等，可能有所幫助。且值得一提的是，在同份研究中，提到味道愈酸的車厘子，酚類含量愈多，因此不妨多吃點偏酸的車厘子吧！

2. 有助肌肉痠痛恢復

車厘子的眾多植化素，提供了豐富的抗發炎與抗氧化功效，可以加快健身或運動後，肌肉痠痛的復原速度，同時減輕疼痛感，其中又以酸車厘子的功效最好，例如蒙特莫朗西酸車厘子（Montmorency cherry）或酸車厘子汁，這些都有不錯的效果。

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3. 避免心臟病

現代人外食比例高，尤其便利店微波食物，多數都含有偏高的鈉含量，吃太多可能會引發水腫和高血壓等問題，且當體內鈉含量太高的時候，為了讓血液的鈉濃度減低，心臟會加大血液的輸出量，導致高血壓，因此外食族可以多吃點車厘子和香蕉等富含鉀（Potassium）的水果，以平衡體內的納鉀比例，減少罹患心臟病的機會。

慢性病期刊（Chronic Disease）的研究指出，車厘子中的花青素、類黃酮與兒茶素（Catechin），也可以藉由氧化還原反應，減低自由基對心臟造成的傷害。不僅如此，另一份有8萬4千多人參與的研究，指出大量攝取多酚，能降低5年內罹患心臟病的機率。

需要特別注意的是，腎臟病患者並不適合吃鉀含量較高的水果，因為在腎臟功能低下的情況，容易引發高血鉀症，而水果的鉀量普遍不低，患者不可不慎。

4. 有助關節炎與痛風患者

車厘子的抗發炎效用，同樣也能應用在關節炎（Arthritis）與痛風（Gout），一篇發布於美國國家生物技術資訊中心（NCBI）的研究，10位年齡位於22~40之間的健康女性，在進食280公克的車厘子後，體內的尿酸量與C反應蛋白（CRP, 血漿蛋白也作發炎指標）明顯降低，前者是造成痛風的主因，後者濃度高低則可以作為身體有無發炎反應的參考指標。

無獨有偶，NCBI上的另一篇研究表示，經由對633位痛風患者，在為期一年的追蹤後，有持續吃新鮮車厘子超過2天以上的人，比起沒有吃的降低了35%的痛風發作機率。

5. 改善失眠

研究發現，連續7天飲用酸車厘子濃縮汁的人，比起安慰劑組別，不管是睡眠品質和睡眠長度都有提升，這都得歸功於車厘子當中的褪黑激素（Melatonin），它能夠幫助人體產生睡意，進入睡眠狀態。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：櫻桃5大好處～富含多酚抗心臟病】