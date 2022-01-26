安老｜長者抗拒受照顧　或因私隱、尊嚴考慮　4步驟鼓勵開解他們

照顧老人既困難又辛苦，且當長輩們抗拒居家照顧時，更是難上加難。若身為子女的我們能更了解他們的抗拒原因，並善用技巧和合適的解決方法，就能更順利幫助他們，並且在互動上保持和諧了。

文：Chuck Huang ．醫學審稿：台灣醫師賴建翰／Hello醫師



家裏的老人一直都拒絕照顧服務，可以如何處理？（按圖了解！）

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老人為甚麼會抗拒受別人照顧？

老人若有心智問題、肢體受傷等狀況時，通常就需要別人照顧，但這同時也讓他們感覺失去了隱私，也會認為自己沒有能力和用處的想法，讓他們感到生氣。另一種原因是罪惡感，因為他們會感覺自己是家人的負擔。且有時候，老人因為喪失記憶而會有些混淆的意識，不知道自己為甚麼需要別人的幫助。

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如何與抗拒受照顧的老人溝通？

1. 評估需求

仔細的評估老人的狀況，了解需要幫助的程度是甚麼，並提供良好的照護服務。

2. 訴說和傾聽

和老人在放鬆和和緩的情況下對話，傾聽和了解他們的需求，並也清楚地告知長輩關於照護的內容，他們會更願意接受幫助。

3. 詢問對方意見

可以詢問長輩是否偏好哪些方式的照護，或是否希望由哪位家人來照顧他們。當然他們的期望可能無法完全達成，但我們應該仍要細心聆聽老人的想法，並盡力做到。

4. 簡單的字句

老人理解力通常較差，溝通時，請用簡單的字詞，避免複雜冗長的句子，讓長輩感到困惑和混淆。

5. 尋求家人協助

若您無法說服長輩，不妨請家中其他人幫忙。

6. 別灰心

可能老人一開始都不想談這種事，但請別灰心，隔一段時間後再試着跟長輩討論照護服務的事。

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處理抗拒的策略方法

1. 鼓勵長輩勇敢嘗試，但別強迫他們馬上做決定，而是建議他們可以先體驗看看，藉這機會感受由別人提供照護服務，可能會帶來的優點與舒適。



2. 試着讓老人理解子女或照顧者的立場，親切地和他們說明，若接受照護服務，家中成員的日常生活較可繼續維持正常。雖要嘗試溝通到讓他們能夠理解，但別忘需適時妥協和讓步。



3. 據實告訴家中老人們照護服務的費用，有時他們拒絕接受照護服務，是因為擔心晚輩花太多錢。但若有相關的保險或補助方案，也請告知他們，讓他們別太擔心。



4. 若家中老人仍拒絕受別人照護，請尋求專業的醫療協助，可能他們會更接受專業醫療服務人員的建議。



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：老人拒絕照顧服務！6方法有效溝通】