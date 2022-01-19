銀髮尿頻｜夜尿多影響睡眠　一原因增致命風險　4招減少小便次數

夜尿不但打擾睡眠，更危險的是容易發生跌倒！根據統計，老人的夜尿次數跟跌倒、死亡呈現正相關；當睡得昏沉後精神不濟起床上廁所，摸黑及廁所濕滑環境，都有可能導致跌倒。台灣三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻表示，尤其在寒冷冬天更容易想小便，有些人甚至一個晚上要起來4至5次，如何改善夜尿相當重要。



台灣泌尿科醫生高銘鴻指出，民眾最好從生活中，慢慢減少夜尿次數，也建議在房內、廁所加裝小夜燈，增加夜間視線，另外老人家如果夜尿次數較多，也可以使用夜壺，比摸黑走去廁所安全。

4招改善夜尿（點圖放大👇👇👇）

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1. 睡前尿尿

高銘鴻說，民眾在睡前不論有沒有尿意，最好「都去上一次廁所」，盡力把膀胱中的尿液排乾淨，可以有效避免夜尿。

2. 避免咖啡因

由於咖啡因超級利尿，而且會讓神經興奮，影響睡眠。高銘鴻建議，長輩們最好在中午之後就不要再喝茶、咖啡等。

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3. 睡前2小時不喝水

高銘鴻說，民眾在睡前兩小時應開始控制進水量，減少尿量增加，也可以讓胃慢慢淨空，幫助入睡。

4. 睡眠途中不喝水

許多人常睡到半夜很口渴，便起來大口喝水，但這樣的作法容易導致短時間就想尿尿。高銘鴻說，不妨趁著睡意，不要爬起來喝水趕緊再入睡，真的很渴可以喝一小口水就好。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】